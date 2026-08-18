ATÉ 2100

População está envelhecendo enquanto o planeta esquenta: o que isso significa para a saúde

Pesquisa indica que riscos do calor e da umidade para pessoas acima de 60 anos podem ter sido subestimados

Mariana Rios

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:00

Cuidados com os idosos durante o calor Crédito: Shutterstock

As mudanças climáticas podem expor pessoas idosas a períodos de calor perigoso mais longos e intensos do que as projeções anteriores indicavam. É o que aponta um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, e publicado nesta terça-feira (18) na revista científica The Lancet Planetary Health. A pesquisa também indica que os efeitos da umidade sobre a saúde de pessoas com mais de 60 anos podem ter sido subestimados.

O trabalho ganha relevância em meio a um verão marcado por temperaturas excepcionalmente elevadas em partes da Europa e da América do Norte. Os pesquisadores analisaram como o avanço do aquecimento global poderá afetar a exposição da população idosa a condições consideradas perigosas até 2100.

O estudo parte de um indicador conhecido como temperatura de bulbo úmido, que considera a combinação entre calor e umidade. Essa medida é importante porque uma mesma temperatura pode representar um risco maior quando o ar está mais úmido, dificultando a evaporação do suor e, consequentemente, a capacidade do corpo de se resfriar.

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Risco maior para os idosos

Segundo os pesquisadores, parte dos estudos utilizados anteriormente para estimar os limites de tolerância ao calor foi baseada em experimentos com pessoas jovens e saudáveis. Pesquisas mais recentes envolvendo idosos, porém, indicam que esse grupo pode sofrer consequências graves em condições de calor e umidade inferiores às consideradas perigosas em estimativas anteriores.

Ao incorporar essas novas evidências aos modelos climáticos e às projeções de envelhecimento da população mundial, os autores concluíram que o número de pessoas expostas a condições de calor intoleráveis poderá ser significativamente maior do que o estimado anteriormente.

Em um cenário no qual o aquecimento global fique limitado a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais até 2100, cerca de 22% das pessoas com mais de 60 anos poderão enfrentar, todos os anos, mais de um mês de exposição a calor considerado perigoso, segundo os modelos analisados. Os autores ressaltam, contudo, que os resultados dependem de diferentes escolhas metodológicas.

O risco tende a ser maior em países e regiões onde parte significativa da população não dispõe de recursos para se proteger das altas temperaturas, como sistemas de refrigeração e ambientes adequadamente climatizados.