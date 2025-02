PSICOLOGIA

Por que algumas pessoas são mais ansiosas do que outras?

Crianças criadas em ambientes abusivos ou negligentes podem sofrer mais com ansiedade, depressão e síndrome do pânico

Tharsila Prates

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 21:41

A ansiedade pode apresentar sintomas que atrapalham o dia a dia Crédito: Imagem: Mary Long | Shutterstock

Uma infância submetida a estresse constante pode impactar profundamente a saúde mental e física na vida adulta. Crianças que foram criadas em ambientes abusivos ou negligentes, principalmente com uma educação baseada no medo, tendem a ter aumentado o risco de transtornos como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. >

Estudos apontam que o eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal), responsável pela regulação dos hormônios do estresse, pode se tornar hiperativo.>

O sistema de “alarme” do corpo tem o objetivo de funcionar para proteger a vida. Ele busca por pistas de segurança e insegurança no ambiente. Quando alguma situação de perigo ou estressante acontece, ele é ativado.>

Esse funcionamento é essencial para manutenção da vida. No entanto, quando essa ativação se torna crônica, pode desencadear desequilíbrios hormonais e impactar a capacidade do organismo de lidar com emoções, sono e até mesmo processos metabólicos.>

Segundo explica Telma Abrahão, biomédica especialista em neurociência e em Psiconeuroimunologia clínica, crianças que crescem com medo constante, sofrem ameaças, castigos e surras aprendem a funcionar em estado de alerta frequente, o que pode moldar a maneira como reagem a desafios ao longo da vida.>

"O cérebro de uma criança que vive sob estresse intenso se adapta para detectar perigo o tempo todo. Esse padrão pode persistir na vida adulta, levando à ansiedade crônica sem que a pessoa compreenda a origem do problema", explica Abrahão.>

Esse estado de hipervigilância pode levar a um ciclo de estresse, em que o organismo permanece em prontidão mesmo na ausência de ameaças reais, dificultando a capacidade de relaxamento e adaptação a novas situações.>

A ativação excessiva do eixo HPA pode resultar no aumento contínuo dos níveis de cortisol, o que, a longo prazo, pode causar efeitos prejudiciais à saúde. Entre as principais consequências estão dificuldades na regulação emocional, insônia, fadiga crônica, déficits cognitivos e maior risco de doenças cardiovasculares.>

Além disso, o estresse prolongado compromete o sistema imunológico, tornando o organismo mais suscetível a inflamações e infecções. Estudos apontam que a exposição frequente a altos níveis de cortisol pode contribuir para o desenvolvimento de doenças autoimunes e metabólicas, como obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica.>

Possíveis soluções>

Especialistas destacam a importância de estratégias eficazes para minimizar os impactos negativos do estresse e preservar o equilíbrio do eixo HPA. Práticas como meditação, mindfulness, atividades físicas regulares, sono adequado e alimentação equilibrada são recomendadas para reduzir os níveis de estresse e auxiliar na regulação emocional. Técnicas de respiração e abordagens terapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental, também se mostram fundamentais para ajudar na adaptação do organismo e na construção de respostas mais saudáveis ao estresse.>