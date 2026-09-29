SAÚDE RESPIRATÓRIA

Por que as crises de rinite e alergias respiratórias aumentam na primavera? Entenda os fatores e saiba como se proteger

Mudanças de temperatura, umidade, poeira, ácaros, fungos, poluição e fumaça podem desencadear sintomas e afetar a rotina

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:37

Por que as crises de rinite e alergias respiratórias aumentam na primavera? Entenda os fatores e saiba como se proteger Crédito: Divulgação

A chegada da primavera costuma vir acompanhada de um aumento nas queixas de alergias respiratórias. Espirros frequentes, coceira intensa no nariz e nos olhos, secreção nasal fluida e sensação de entupimento podem se tornar parte da rotina de quem tem predisposição alérgica. O período de transição entre as estações é marcado por oscilações de temperatura e mudanças na umidade do ar, condições que podem favorecer crises e irritar as vias respiratórias.

Embora o florescimento das plantas e a dispersão do pólen sejam frequentemente associados à primavera, esse não é o principal gatilho em todas as regiões brasileiras. No Sul, onde há maior presença de gramíneas e árvores cuja polinização ocorre pelo ar, a alergia ao pólen, conhecida como polinose, tem papel relevante.

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Já no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, os quadros alérgicos estão mais relacionados à presença de alérgenos em ambientes fechados, como ácaros e fungos. Poluição atmosférica e fumaça também podem desencadear inflamações na mucosa nasal.

“Na primavera, a combinação de fatores ambientais e mudanças de temperatura pode sobrecarregar o sistema respiratório de pessoas com predisposição alérgica. Contudo, nem toda crise é provocada por plantas ou flores”, explica o médico Gustavo Marcelo, supervisor da medicina do trabalho do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (CEJAM).

Segundo o especialista, a exposição a ácaros dentro de casa, o acúmulo de poeira e a poluição urbana também têm papel importante. Como o clima e a vegetação variam entre as regiões brasileiras, os agentes que desencadeiam as crises também podem mudar de acordo com a sensibilidade de cada pessoa.

Rinite pode ser confundida com resfriado

Os sintomas da rinite alérgica são frequentemente confundidos com os de um resfriado, mas os dois quadros têm características diferentes. O resfriado é provocado por uma infecção viral e costuma causar febre baixa, dores no corpo e sintomas que melhoram em poucos dias. A rinite alérgica, por outro lado, geralmente ocorre sem febre e tende a persistir enquanto houver contato com os agentes que desencadeiam a reação.

Quando não são controladas, as crises podem comprometer a qualidade do sono, provocar cansaço durante o dia e reduzir a concentração e o rendimento nas atividades cotidianas. Em alguns casos, também podem favorecer complicações, como otites, sinusites e amigdalites ou faringites.

Como reduzir os sintomas

A redução da exposição aos agentes desencadeantes começa por medidas simples dentro de casa. A limpeza dos ambientes deve ser feita, preferencialmente, com pano úmido, evitando vassouras e espanadores que podem suspender a poeira no ar. Lavar regularmente as roupas de cama e manter os cômodos ventilados também ajuda a reduzir o acúmulo de ácaros e mofo.

O uso de umidificadores precisa ser avaliado conforme as condições do ambiente. Em períodos muito secos, o aparelho pode ajudar na hidratação do ar, mas o excesso de umidade favorece a proliferação de fungos. No caso do ar-condicionado, é importante manter a limpeza dos filtros e a manutenção do equipamento em dia.

Outra medida que pode ajudar é a lavagem nasal com solução fisiológica, que auxilia na remoção de partículas e alérgenos presentes na mucosa. “Medidas simples de higiene ambiental e a lavagem nasal diária com solução fisiológica funcionam como uma primeira barreira física, ajudando a remover os alérgenos da mucosa antes que progridam para um quadro inflamatório mais intenso”, afirma Gustavo Marcelo.

Quando procurar um médico

Crises frequentes ou sintomas que prejudicam o sono e as atividades do dia a dia devem ser avaliados por um profissional de saúde. A automedicação é contraindicada, principalmente quando envolve o uso prolongado de descongestionantes nasais. Esses produtos podem provocar efeito rebote e piorar o entupimento quando utilizados de forma inadequada ou por períodos prolongados.