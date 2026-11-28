COMPORTAMENTO ALIMENTAR

Por que é tão difícil parar de comer certos alimentos? Pesquisa brasileira investiga relação com compulsão alimentar

Estudo com 1.760 adultos identificou maior consumo de ultraprocessados entre pessoas com sintomas de compulsão alimentar; especialista explica os fatores que podem estar por trás desse comportamento.

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 06:30

Por que é tão difícil parar de comer certos alimentos? Pesquisa brasileira investiga relação com compulsão alimentar Crédito: Imagem gerada pela IA

Comer biscoitos, salgadinhos ou outros produtos mesmo depois de a fome passar pode ser mais do que um hábito alimentar. Um estudo com 1.760 adultos brasileiros, publicado em 2026 na revista científica Eating Behaviors, identificou maior consumo de alimentos ultraprocessados entre participantes que apresentavam sintomas de compulsão alimentar.

A pesquisa encontrou uma associação entre os dois comportamentos, mas não estabeleceu uma relação de causa e efeito. O resultado chama atenção para a dificuldade que algumas pessoas enfrentam para interromper o consumo de determinados alimentos, mesmo quando já estão satisfeitas.

Ultraprocessados 1 de 13

Para o médico Lucas Rezende, com atuação em nutrologia e medicina preventiva da ARC Health Place, é preciso olhar além da ideia de falta de disciplina para entender esse comportamento. Ao investigar o consumo de biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e refrigerantes, por exemplo, é importante considerar o apelo desses produtos, a frequência com que substituem refeições e as situações em que a pessoa sente dificuldade para parar de comer.

Por que alguns alimentos são tão difíceis de interromper?

Parte da explicação pode estar nas características dos próprios ultraprocessados. Muitos combinam sabores intensos, aromas e texturas que tornam o consumo especialmente atraente. Em orientação publicada em abril de 2026, a Secretaria da Saúde do Paraná alertou que a composição nutricional desses produtos pode interferir na regulação da fome e da saciedade, favorecendo a ingestão excessiva.

Mas os hábitos e as circunstâncias do dia a dia também precisam ser considerados. Passar muitas horas sem comer, manter horários irregulares para as refeições e recorrer à comida em momentos de tensão são situações que podem influenciar a relação com a alimentação.

Segundo Rezende, gostar de determinado alimento, sentir fome e perceber que não consegue parar de comer são experiências diferentes. Há pessoas que chegam ao jantar depois de passar boa parte do dia sem se alimentar adequadamente. Em outros casos, a comida aparece como uma tentativa de aliviar a tensão. Por isso, a avaliação não deve considerar apenas a quantidade ingerida, mas também a frequência dos episódios, as circunstâncias em que acontecem e a relação da pessoa com a comida.

Quando comer demais pode ser sinal de alerta?

Consumir uma quantidade maior de alimentos do que o planejado em uma ocasião isolada não significa necessariamente ter um transtorno alimentar. A atenção deve aumentar quando os episódios se tornam recorrentes e vêm acompanhados da sensação de perda de controle, mesmo diante do desconforto.

Sentimentos de culpa, vergonha ou sofrimento depois das refeições também podem indicar a necessidade de procurar ajuda profissional. Nesses casos, o acompanhamento pode envolver profissionais de medicina, nutrição e psicologia. O objetivo é compreender os fatores relacionados ao comportamento alimentar e construir estratégias adequadas à realidade de cada pessoa.