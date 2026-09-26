COMPORTAMENTO

Por que você começa a treinar e depois desiste? Médica explica o que pode estar atrapalhando a criação do hábito

Estudo mostra que 93% dos não praticantes já começaram a fazer exercícios e abandonaram em algum momento; especialistas defendem uma rotina adaptada à realidade de cada pessoa

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 07:00

Por que você começa a treinar e depois desiste? Veja o que pode estar atrapalhando a criação do hábito Crédito: Imagem gerada pela IA

Começar a fazer exercício costuma ser mais fácil do que transformar a atividade em um hábito. A empolgação dos primeiros dias pode dar lugar à falta de tempo, dores, dificuldade para acompanhar o treino ou simplesmente à sensação de que a atividade não combina com a rotina. Um levantamento sobre o setor fitness mostra como esse ciclo de começar e parar é comum: 93% dos não praticantes ouvidos já fizeram exercícios e abandonaram a atividade em algum momento.

O mesmo estudo aponta que 82% dessas pessoas estão insatisfeitas com a rotina atual e 54% já receberam recomendação médica para voltar a praticar atividade física. Os números ajudam a explicar por que saber que o exercício faz bem nem sempre é suficiente para manter uma pessoa treinando de forma regular.

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O problema pode estar na forma de começar

Para a médica e profissional de Educação Física Clarissa Rios, fundadora da DoctorFit, desistir repetidamente não significa necessariamente que a pessoa não goste de atividade física. O treino pode simplesmente não estar adequado à condição física, à rotina ou às necessidades daquele aluno.

“Tem muita gente que sabe que precisa se exercitar e até quer, mas não consegue ficar. Quando a pessoa começa e larga várias vezes, a pergunta a fazer é o que está acontecendo com ela. Concluir que ela simplesmente não gosta de exercício é o caminho mais fácil, e quase sempre o errado”, afirma.

Quem passou muito tempo sem se exercitar ou convive com algum tipo de dor, por exemplo, pode ter dificuldade para acompanhar uma rotina pensada para alguém que já treina regularmente. Por isso, a adaptação da atividade pode ser importante para que o exercício deixe de ser uma obrigação difícil de sustentar e passe a fazer parte do cotidiano. “Quem passou anos parado, ou convive com dor, não pode receber o mesmo plano de quem já tem rotina. O treino precisa caber na vida do aluno e respeitar a condição dele hoje. É isso que cria vínculo e faz a pessoa continuar”, diz Clarissa.

Consistência não significa treinar igual a todo mundo

A busca por resultados rápidos também pode dificultar a criação de uma rotina. Quando a pessoa tenta começar em um ritmo incompatível com seu condicionamento, a atividade pode se tornar mais difícil de manter. A proposta, segundo Clarissa, é considerar o momento atual do aluno e construir a evolução a partir dele.

Esse cuidado também pode ser importante para quem está envelhecendo. Mais de 20% dos clientes da DoctorFit têm mais de 60 anos, enquanto o Panorama identifica as pessoas acima de 50 anos como o grupo que permanece por mais tempo nas academias, embora ainda seja pouco atendido de forma estratégica pelo setor. “Durante anos o fitness foi associado à estética e ao público jovem. Quem tem 60 ou 70 anos não quer treinar como alguém de 20. Quer continuar trabalhando, viajando, brincando com os netos e resolvendo a própria vida sem depender de ninguém”, observa Clarissa.

Nesse sentido, a motivação para continuar pode estar menos relacionada à aparência e mais aos benefícios que a atividade proporciona para a vida cotidiana. O objetivo pode ser ter disposição para trabalhar, viajar, brincar com os netos ou realizar tarefas sem depender de outras pessoas.

O que ajuda a transformar exercício em hábito?

O levantamento mostra que existe uma parcela significativa da população que já tentou praticar atividade física, mas não conseguiu manter a rotina. A experiência anterior, portanto, não significa necessariamente que a pessoa não consiga voltar a treinar — mas pode indicar a necessidade de encontrar uma forma de exercício que seja compatível com sua realidade.