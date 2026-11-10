SAÚDE SEXUAL

Pornografia e desempenho sexual: quando o estímulo na tela começa a atrapalhar a vida real

Comparações com cenas explícitas podem alimentar inseguranças e expectativas irreais; psicóloga explica sinais de alerta e quando buscar ajuda

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:30

Pornografia e desempenho sexual: quando o estímulo na tela começa a atrapalhar a vida real Crédito: Imagem gerada pela IA

O que acontece quando a pornografia deixa de ser um estímulo ocasional e passa a ocupar o centro da vida sexual? O consumo frequente pode influenciar a maneira como homens percebem o próprio corpo, avaliam o desempenho e vivenciam o sexo fora das telas. Entre os possíveis impactos estão expectativas difíceis de reproduzir na vida real, insegurança e dificuldades para sentir excitação sem aquele estímulo.

O tema ganha relevância diante da popularidade desse conteúdo no Brasil. Segundo o relatório anual de tendências do Pornhub, o país ficou na quarta posição entre os que mais acessaram a plataforma em 2025. O dado chama atenção para uma questão: quando a pornografia se torna uma das principais referências de excitação, como fica a experiência sexual fora da tela?

Vício em pornografia e excesso de masturbação são problemas reais 1 de 8

Uma pesquisa intitulada Gender Differences in the Association between Pornography Use and Sexual Satisfaction: Further Meta-Analytic Evidence identificou uma associação negativa significativa entre o consumo de pornografia e a satisfação sexual masculina. O resultado aponta uma relação entre as duas variáveis, mas não comprova que a pornografia, por si só, seja a causa de uma menor satisfação.

Para Lucimar Ghelfi, psicóloga, psicoterapeuta sexual e cofundadora da Lucy, empresa especializada em terapia cognitivo-comportamental para saúde sexual masculina, um dos pontos de atenção é quando as cenas passam a servir de parâmetro para a excitação e o desempenho.

“Na pornografia, o homem vê corpos, ereções, duração e práticas apresentados de uma forma muito específica. Com o consumo frequente, essas imagens passam a funcionar como referência para a vida real e moldam suas expectativas sobre como o sexo deveria acontecer. Ele começa a comparar o próprio corpo e desempenho com o que vê na tela e pode passar a enxergar como falha situações que são naturais na sexualidade, como variações na ereção, no desejo e no tempo da relação”, explica.

Essa comparação pode alimentar inseguranças relacionadas ao tamanho do pênis, ao medo de perder a ereção e à duração da relação sexual. Também pode criar expectativas sobre o comportamento e as respostas da parceria. Como a pornografia apresenta estímulos controlados e encenados, a experiência real, com suas particularidades e variações, pode parecer diferente do padrão visto nos vídeos.

Quando a excitação passa a depender da tela

Outro sinal de atenção aparece quando o homem percebe dificuldade para sentir excitação, prazer ou alcançar o orgasmo sem recorrer à pornografia. Nesses casos, é importante observar se o consumo passou a ocupar um espaço excessivo na vida sexual e se está interferindo nas relações.

“Não é apenas uma questão de conseguir ou não fazer sexo sem pornografia. É importante que o homem consiga sentir desejo e prazer sem depender dela. Quando a excitação fica condicionada à tela, é preciso trabalhar para recuperar uma resposta sexual mais ampla”, afirma Lucimar.

A psicóloga ressalta, porém, que problemas como dificuldade de ereção e ejaculação precoce não devem ser atribuídos automaticamente ao consumo de pornografia. Essas condições podem envolver diferentes fatores físicos e psicológicos, e uma avaliação especializada é importante para identificar o que está acontecendo em cada caso.

Entre os sinais que merecem atenção estão a necessidade de recorrer a conteúdos cada vez mais frequentes para conseguir se excitar, a percepção de que o sexo fora da tela perdeu o interesse e o surgimento de dificuldades que antes não existiam. Quando esses problemas provocam sofrimento ou afetam a vida sexual, buscar orientação profissional pode ajudar a identificar os fatores envolvidos e definir o tratamento adequado.

Sexo real não segue roteiro de vídeo

A experiência sexual envolve comunicação, desejo, intimidade e respostas que variam de pessoa para pessoa. Quando a preocupação em corresponder a um padrão toma o lugar da vivência, a insegurança pode comprometer o momento. “Sexo não acontece como um vídeo. Existe comunicação, desejo, insegurança, variação de ritmo e respostas diferentes de cada pessoa. Quando o homem deixa de viver a experiência e passa a se observar o tempo todo para saber se está correspondendo, ele pode acabar se tornando espectador da própria relação”, afirma a especialista.