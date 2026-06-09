SAÚDE

Postos de saúde ampliam horário para vacinação em Salvador nesta quarta (10); confira

Medida ocorre em período de maior circulação de vírus respiratórios e antecede os festejos juninos

Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:51

SMS amplia vacinação em Salvador Crédito: Hully Paiva/SMCS

A população de Salvador terá mais uma oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação nesta quarta-feira (10). A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizará uma ação especial com horário ampliado em diversas unidades da rede, que permanecerão abertas até as 19h.

A estratégia foi criada para facilitar o acesso aos imunizantes, especialmente para pessoas que não conseguem comparecer aos postos durante o horário regular de funcionamento. Além das unidades de saúde participantes, a vacinação também estará disponível no Centro e na Sala de Vacinação do Salvador Shopping, bem como no ponto de imunização instalado na Ferreira Costa, na Avenida Paralela.

Durante a mobilização, estarão disponíveis as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, permitindo que crianças, adolescentes, adultos e idosos atualizem suas doses pendentes. Também serão ofertados os imunizantes contra a gripe, liberados para pessoas a partir dos seis meses de idade, e contra a Covid-19, conforme os critérios estabelecidos para os públicos elegíveis. A campanha reforça ainda a importância da vacinação contra o sarampo.

A ação ocorre em um período marcado pelo aumento da circulação de vírus respiratórios na capital baiana. A proximidade dos festejos juninos e das férias escolares, quando cresce o número de viagens e de interações entre diferentes grupos de pessoas, também motivou a intensificação da estratégia de imunização.

Campanha de vacinação 1 de 5

Segundo a coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, a vacinação permanece como a medida mais eficaz para prevenir casos graves, internações e óbitos provocados por doenças respiratórias.

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, ressaltou que a ampliação do horário de atendimento busca tornar a vacinação mais acessível e contribuir para o aumento da cobertura vacinal no município.