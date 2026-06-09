Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Postos de saúde ampliam horário para vacinação em Salvador nesta quarta (10); confira

Medida ocorre em período de maior circulação de vírus respiratórios e antecede os festejos juninos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:51

SaÃºde convoca crianÃ§as, idosos e gestantes para dia D contra a gripe no sÃ¡bado. Foto: Hully Paiva/SMCS (arquivo)
SMS amplia vacinação em Salvador Crédito: Hully Paiva/SMCS

A população de Salvador terá mais uma oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação nesta quarta-feira (10). A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizará uma ação especial com horário ampliado em diversas unidades da rede, que permanecerão abertas até as 19h.

A estratégia foi criada para facilitar o acesso aos imunizantes, especialmente para pessoas que não conseguem comparecer aos postos durante o horário regular de funcionamento. Além das unidades de saúde participantes, a vacinação também estará disponível no Centro e na Sala de Vacinação do Salvador Shopping, bem como no ponto de imunização instalado na Ferreira Costa, na Avenida Paralela.

Durante a mobilização, estarão disponíveis as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, permitindo que crianças, adolescentes, adultos e idosos atualizem suas doses pendentes. Também serão ofertados os imunizantes contra a gripe, liberados para pessoas a partir dos seis meses de idade, e contra a Covid-19, conforme os critérios estabelecidos para os públicos elegíveis. A campanha reforça ainda a importância da vacinação contra o sarampo.

A ação ocorre em um período marcado pelo aumento da circulação de vírus respiratórios na capital baiana. A proximidade dos festejos juninos e das férias escolares, quando cresce o número de viagens e de interações entre diferentes grupos de pessoas, também motivou a intensificação da estratégia de imunização.

Campanha de vacinação

Vacinação na escola por Jhonathan Cantarelle/Agência Saúde-DF
Governo Federal inicia mobilização para vacinar 27 milhões de estudantes em escolas públicas de todo o país. por Rafael Nascimento/MS
Governo Federal inicia mobilização para vacinar 27 milhões de estudantes em escolas públicas de todo o país. por Divulgação/MS
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Governo Federal inicia mobilização para vacinar 27 milhões de estudantes em escolas públicas de todo o país. por Tânia Rêgo/Agência Brasil
1 de 5
Vacinação na escola por Jhonathan Cantarelle/Agência Saúde-DF

Segundo a coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos, a vacinação permanece como a medida mais eficaz para prevenir casos graves, internações e óbitos provocados por doenças respiratórias.

Leia mais

Imagem - Governo suspende vacina da dengue do Butantan após o registro de duas mortes suspeitas

Governo suspende vacina da dengue do Butantan após o registro de duas mortes suspeitas

Imagem - Anvisa apreende lotes de remédios para tratamento de câncer; veja quais

Anvisa apreende lotes de remédios para tratamento de câncer; veja quais

Imagem - Salvador registra em uma semana quase 90% da chuva esperada para junho

Salvador registra em uma semana quase 90% da chuva esperada para junho

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, ressaltou que a ampliação do horário de atendimento busca tornar a vacinação mais acessível e contribuir para o aumento da cobertura vacinal no município.

Para receber qualquer uma das vacinas disponíveis, os usuários devem apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. A aplicação seguirá as recomendações do Ministério da Saúde para cada faixa etária e grupo prioritário.

Tags:

Salvador Saúde

Mais recentes

Imagem - Fundo de Educação vai bancar ao menos R$ 520 mil em shows de cidade na Bahia

Fundo de Educação vai bancar ao menos R$ 520 mil em shows de cidade na Bahia
Imagem - Morre Orlando Senna, cineasta baiano de ‘Iracema - Uma Transa Amazônica’ e ex-secretário do Audiovisual

Morre Orlando Senna, cineasta baiano de ‘Iracema - Uma Transa Amazônica’ e ex-secretário do Audiovisual
Imagem - Idoso com coágulo no cérebro aguarda regulação para UTI: 'Quanto mais demora, mais o quadro se agrava'

Idoso com coágulo no cérebro aguarda regulação para UTI: 'Quanto mais demora, mais o quadro se agrava'