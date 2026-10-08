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Pouco conhecida, fruta nativa da Mata Atlântica é rica em vitamina C, vira sucos e sorvetes e deu nome a bairro de São Paulo

Além do sabor característico,fruta fornece vitamina C e compostos antioxidantes

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:01

Cambuci Crédito: Divulgação

O formato lembra um disco voador, mas a curiosidade vai além da aparência. Nativo da Mata Atlântica, o cambuci reúne aroma adocicado e sabor azedo, uma combinação que faz a fruta ganhar espaço em bebidas e receitas. Arredondado e verde, o fruto tem polpa macia e sementes pequenas, brancas e achatadas.

Seu nome científico é Campomanesia phaea. Da mesma família botânica da goiaba e da pitanga, o cambuci está associado à região da Serra do Mar, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. A fruta também batizou o bairro do Cambuci, na capital paulista.

A origem do nome tem relação com a aparência. Segundo o Sustentarea, núcleo de pesquisa e extensão da Universidade de São Paulo (USP), cambuci significa “pote d’água” em tupi-guarani, uma referência ao formato semelhante ao de um recipiente.

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Apesar do perfume doce, a acidez é uma das características mais marcantes da fruta. Por isso, de acordo com o núcleo da USP, o consumo ao natural é menos habitual. Na cozinha, o cambuci pode entrar no preparo de sucos, geleias, molhos, licores e cachaças. Bolos e sorvetes também estão entre as formas de aproveitar sua polpa. Além do sabor característico, o cambuci fornece vitamina C e compostos antioxidantes.

A composição do fruto já foi investigada por pesquisadores. Um estudo publicado em 2021 na revista científica Molecules, disponível no repositório da Embrapa, analisou dez acessos de cambuci de três localidades. O trabalho identificou o ácido cítrico como o principal ácido presente nas amostras e encontrou teores de vitamina C comparáveis aos de frutas cítricas. Os resultados também mostraram diferenças de composição entre os materiais avaliados.

O cambucizeiro pode atingir de três a cinco metros de altura e apresenta descamação periódica do tronco. Em Mogi das Cruzes, no interior paulista, a espécie é considerada um dos símbolos locais. Em 2018, a prefeitura promoveu o plantio de mudas em parques para estimular os moradores a conhecer a árvore e recuperar sua presença na cidade.