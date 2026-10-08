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Pouco conhecida, fruta nativa da Mata Atlântica é rica em vitamina C, vira sucos e sorvetes e deu nome a bairro de São Paulo

Além do sabor característico,fruta fornece vitamina C e compostos antioxidantes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:01

Cambuci
Cambuci Crédito: Divulgação

O formato lembra um disco voador, mas a curiosidade vai além da aparência. Nativo da Mata Atlântica, o cambuci reúne aroma adocicado e sabor azedo, uma combinação que faz a fruta ganhar espaço em bebidas e receitas. Arredondado e verde, o fruto tem polpa macia e sementes pequenas, brancas e achatadas. 

Seu nome científico é Campomanesia phaea. Da mesma família botânica da goiaba e da pitanga, o cambuci está associado à região da Serra do Mar, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. A fruta também batizou o bairro do Cambuci, na capital paulista. 

A origem do nome tem relação com a aparência. Segundo o Sustentarea, núcleo de pesquisa e extensão da Universidade de São Paulo (USP), cambuci significa “pote d’água” em tupi-guarani, uma referência ao formato semelhante ao de um recipiente. 

Veja características e benefícios das frutas

Açaí – Fruto amazônico conhecido pela polpa roxa; suas sementes também despertam interesse em pesquisas por
Cambuci – Nativo da Mata Atlântica, tem sabor ácido e costuma ser usado em geleias, sorvetes e molhos por Reprodução
Cereja-do-rio-grande – Frutinha doce encontrada no Sul e Sudeste, consumida ao natural e em compotas por Reprodução
Cupuaçu – Parente do cacau, é famoso pela polpa aromática e pelo cupulate, doce feito de suas sementes por Shutterstock
Cutia – Também chamada de fruta-de-babado, tem polpa com sabor entre mamão e laranja por Reprodução
Goiabão – Também conhecido como araçá-piranga, tem polpa alaranjada e sabor doce por Reprodução
Grumixama – Fruta roxa da Mata Atlântica muito usada em sucos, geleias e consumida fresca por Reprodução
Guaraná – Fruto amazônico famoso pelas sementes ricas em cafeína, usadas em bebidas e vitaminas por Arquivo/Fapeam
Jabuticaba – Cresce diretamente no tronco da árvore e tem casca rica em compostos naturais por Imagem: litchima | Shutterstock
Jenipapo – Muito consumido no Nordeste em doces, licores, sucos e outras bebidas por Reproduçaõ
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Açaí – Fruto amazônico conhecido pela polpa roxa; suas sementes também despertam interesse em pesquisas por

Apesar do perfume doce, a acidez é uma das características mais marcantes da fruta. Por isso, de acordo com o núcleo da USP, o consumo ao natural é menos habitual. Na cozinha, o cambuci pode entrar no preparo de sucos, geleias, molhos, licores e cachaças. Bolos e sorvetes também estão entre as formas de aproveitar sua polpa. Além do sabor característico, o cambuci fornece vitamina C e compostos antioxidantes.

A composição do fruto já foi investigada por pesquisadores. Um estudo publicado em 2021 na revista científica Molecules, disponível no repositório da Embrapa, analisou dez acessos de cambuci de três localidades. O trabalho identificou o ácido cítrico como o principal ácido presente nas amostras e encontrou teores de vitamina C comparáveis aos de frutas cítricas. Os resultados também mostraram diferenças de composição entre os materiais avaliados. 

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O cambucizeiro pode atingir de três a cinco metros de altura e apresenta descamação periódica do tronco. Em Mogi das Cruzes, no interior paulista, a espécie é considerada um dos símbolos locais. Em 2018, a prefeitura promoveu o plantio de mudas em parques para estimular os moradores a conhecer a árvore e recuperar sua presença na cidade. 

A valorização da espécie também passa pela pesquisa. Em trabalho divulgado pela USP em 2022, cientistas desenvolveram um protocolo de propagação em laboratório para facilitar a produção de mudas de cambuci. A iniciativa buscou melhorar a multiplicação da planta, cuja conservação enfrenta dificuldades ligadas ao desmatamento, à expansão urbana e à baixa taxa de propagação

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Frutas Frutas com Vitamina C

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