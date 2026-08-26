PREVENÇÃO

Prisão de ventre afeta um em cada cinco adultos e idosos; exame pode ajudar a entender o intestino

Teste de microbiota analisa bactérias presentes no intestino e pode auxiliar na investigação de queixas persistentes; especialistas explicam como funciona e quais cuidados podem melhorar a saúde intestinal

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:24

Prisão de ventre afeta um em cada cinco adultos e idosos; exame pode ajudar a entender o intestino Crédito: Foto: Shutterstock/ Prostock-studio

A constipação intestinal é considerada um problema de saúde pública no Brasil e afeta cerca de 20% da população adulta e idosa, segundo dados do Ministério da Saúde. Entre os fatores associados à alta incidência estão a alimentação pobre em fibras, a baixa ingestão de líquidos, o sedentarismo e o uso frequente de medicamentos. Entre os idosos, o problema pode ser ainda mais frequente devido à redução natural da motilidade intestinal, que aumenta a vulnerabilidade a distúrbios digestivos.

Nesse cenário, o exame de microbiota intestinal surge como uma ferramenta que pode ajudar na investigação de alterações relacionadas ao funcionamento do intestino. O exame é indicado para pacientes que apresentam queixas abdominais persistentes e ainda não têm um diagnóstico definido, incluindo situações relacionadas a doenças inflamatórias intestinais e à síndrome do intestino irritável.

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Como funciona o exame de microbiota

O procedimento é simples e não invasivo. A coleta da amostra de fezes é feita pelo próprio paciente em casa e, posteriormente, o material passa por sequenciamento genético para identificar e quantificar as bactérias presentes no intestino. A análise permite avaliar a diversidade e o equilíbrio da microbiota intestinal, fornecendo informações que podem auxiliar o médico na definição de estratégias de tratamento.

“Um microbioma variado está associado a um ambiente intestinal anti-inflamatório e menor risco de adoecimento”, explica a médica clínica Josie Velani Scaranari, do Sabin. De acordo com a especialista, uma microbiota com baixa diversidade ou com predominância de bactérias consideradas nocivas pode estar relacionada a manifestações como dor abdominal, distensão, alterações do hábito intestinal e maior predisposição a doenças crônicas.

Microbiota também muda com o envelhecimento

Entre os idosos, as alterações naturais da microbiota ao longo da vida podem contribuir para o aumento de problemas digestivos e funcionais, com impacto direto na qualidade de vida. O funcionamento adequado do intestino não está relacionado apenas à digestão. A microbiota também participa de processos ligados à imunidade e ao metabolismo, fatores importantes para um envelhecimento saudável e para a longevidade.

Os resultados da análise da microbiota podem auxiliar o médico na indicação de estratégias como uma alimentação rica em fibras e alimentos fermentados, suplementação planejada com probióticos e prebióticos, prática regular de exercícios físicos e redução do uso de medicamentos que possam ser agressivos à flora intestinal.

Entre os padrões alimentares que vêm ganhando espaço está a dieta mediterrânea, que prioriza alimentos como azeite, grãos integrais, frutas, legumes e nozes. Existem ainda intervenções mais amplas sobre a microbiota intestinal em idosos, como o transplante de microbiota intestinal, também conhecido como transplante de fezes. Nesses casos, porém, a avaliação precisa ser individualizada.

“É preciso cautela em todos os aspectos. Devemos analisar o exame de maneira individualizada. Isso vale para todos, especialmente para os idosos, que têm processos diferentes para cada um. Cada idoso tem o seu processo de envelhecimento”, ressalta a médica. Por enquanto, o exame de microbiota se consolida como uma ferramenta diagnóstica e de acompanhamento, ajudando médicos e pacientes a compreender melhor fatores que podem influenciar a saúde intestinal.