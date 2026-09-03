Problema nos olhos pode causar cegueira irreversível e começa sem sintomas; veja como identificar

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Perla Ribeiro
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:13
A Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo e costuma surgir a partir dos 55 anos. A doença não tem cura definitiva, mas identificar o problema e iniciar o tratamento precocemente pode aumentar as chances de preservar ou recuperar a capacidade visual. A DMRI está relacionada ao envelhecimento acelerado da mácula, uma pequena região localizada no centro da retina e responsável pela visão central.
O problema envolve um desequilíbrio no funcionamento e na nutrição das células do olho, associado a respostas inflamatórias prolongadas. Essas células trabalham continuamente e, durante esse processo, produzem resíduos. Quando eles deixam de ser eliminados de maneira eficiente, podem se acumular sob a retina e provocar danos.
Segundo o oftalmologista Michel Farah, da unidade CEOSP do H.Olhos, embora o envelhecimento seja o principal fator de risco para a doença, outros aspectos também podem aumentar a possibilidade de desenvolvimento da DMRI. Entre eles estão genética, histórico familiar, pressão alta, obesidade, colesterol elevado, exposição excessiva ao sol, tabagismo e alimentação pobre em antioxidantes.
Doença pode não apresentar sintomas no começo
Um dos problemas da DMRI é que, nos estágios iniciais, ela costuma ser assintomática. Ou seja, a pessoa pode ter a doença sem perceber alterações na visão.
Conforme a enfermidade avança, alguns sinais podem aparecer, como:
Por isso, alterações na visão não devem ser consideradas simplesmente uma consequência natural do envelhecimento. Existem dois tipos principais de DMRI A doença pode se apresentar em duas formas: seca (atrófica) e úmida (exsudativa). A forma seca corresponde a cerca de 90% dos casos e geralmente apresenta evolução mais lenta.
Já a forma úmida é considerada mais agressiva e ocorre quando há formação de vasos sanguíneos anormais sob a retina, que podem provocar vazamento de líquido ou sangue. Tratamentos avançaram Na forma seca, o tratamento avançou com o uso de um equipamento chamado Valeda, apontado pelo especialista como o primeiro aprovado para essa forma da doença. O dispositivo utiliza a chamada fotobiomodulação, técnica que emite luzes de baixa intensidade, com comprimentos de onda específicos, para estimular as células afetadas da retina.
Segundo Michel Farah, o objetivo é fazer com que essas células funcionem de maneira mais adequada e, assim, retardar e atenuar a progressão da doença. Já na forma úmida, o tratamento é feito principalmente com injeções intraoculares de medicamentos antiangiogênicos. Eles atuam diretamente na retina para impedir a formação de novos vasos sanguíneos anormais e reduzir o vazamento de líquidos.
O especialista também cita o uso de um suplemento vitamínico-mineral antioxidante específico como estratégia recomendada para auxiliar na proteção da visão e retardar a progressão da doença. De acordo com o oftalmologista, os avanços nos tratamentos têm permitido estabilizar a doença e recuperar parte da visão em muitos pacientes.
Pesquisas com novas tecnologias e implantes também apresentaram resultados promissores em testes clínicos. Segundo o especialista, essas soluções podem permitir que pessoas com estágios avançados de DMRI voltem a enxergar detalhes e a ler com auxílio de óculos especiais.
Exame anual é importante após os 50 anos
O diagnóstico precoce é apontado como um dos fatores mais importantes para conter a perda visual e preservar a qualidade de vida. A recomendação apresentada pelo especialista é que pessoas com mais de 50 anos consultem um oftalmologista pelo menos uma vez por ano. O acompanhamento deve ser ainda mais rigoroso para quem possui histórico familiar de DMRI ou faz uso de tabaco, dois fatores associados a um risco maior de desenvolvimento da doença.