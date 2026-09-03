PREVENÇÃO

Problema nos olhos pode causar cegueira irreversível e começa sem sintomas; veja como identificar

Doença que afeta a região central da retina costuma surgir após os 55 anos; diagnóstico precoce e acompanhamento com oftalmologista ajudam a preservar a visão

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:13

Problema nos olhos pode causar cegueira irreversível e começa sem sintomas; veja como identificar Crédito: Magnific

A Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo e costuma surgir a partir dos 55 anos. A doença não tem cura definitiva, mas identificar o problema e iniciar o tratamento precocemente pode aumentar as chances de preservar ou recuperar a capacidade visual. A DMRI está relacionada ao envelhecimento acelerado da mácula, uma pequena região localizada no centro da retina e responsável pela visão central.

O problema envolve um desequilíbrio no funcionamento e na nutrição das células do olho, associado a respostas inflamatórias prolongadas. Essas células trabalham continuamente e, durante esse processo, produzem resíduos. Quando eles deixam de ser eliminados de maneira eficiente, podem se acumular sob a retina e provocar danos.

Segundo o oftalmologista Michel Farah, da unidade CEOSP do H.Olhos, embora o envelhecimento seja o principal fator de risco para a doença, outros aspectos também podem aumentar a possibilidade de desenvolvimento da DMRI. Entre eles estão genética, histórico familiar, pressão alta, obesidade, colesterol elevado, exposição excessiva ao sol, tabagismo e alimentação pobre em antioxidantes.

Doença pode não apresentar sintomas no começo

Um dos problemas da DMRI é que, nos estágios iniciais, ela costuma ser assintomática. Ou seja, a pessoa pode ter a doença sem perceber alterações na visão.

Conforme a enfermidade avança, alguns sinais podem aparecer, como:

enxergar linhas retas de forma distorcida;

perceber um ponto escuro no centro do campo visual;

perder nitidez para enxergar detalhes, principalmente durante a leitura;

precisar de mais luz para realizar atividades comuns;

ter dificuldade para se adaptar a ambientes escuros.



Por isso, alterações na visão não devem ser consideradas simplesmente uma consequência natural do envelhecimento. Existem dois tipos principais de DMRI A doença pode se apresentar em duas formas: seca (atrófica) e úmida (exsudativa). A forma seca corresponde a cerca de 90% dos casos e geralmente apresenta evolução mais lenta.

Já a forma úmida é considerada mais agressiva e ocorre quando há formação de vasos sanguíneos anormais sob a retina, que podem provocar vazamento de líquido ou sangue. Tratamentos avançaram Na forma seca, o tratamento avançou com o uso de um equipamento chamado Valeda, apontado pelo especialista como o primeiro aprovado para essa forma da doença. O dispositivo utiliza a chamada fotobiomodulação, técnica que emite luzes de baixa intensidade, com comprimentos de onda específicos, para estimular as células afetadas da retina.

Segundo Michel Farah, o objetivo é fazer com que essas células funcionem de maneira mais adequada e, assim, retardar e atenuar a progressão da doença. Já na forma úmida, o tratamento é feito principalmente com injeções intraoculares de medicamentos antiangiogênicos. Eles atuam diretamente na retina para impedir a formação de novos vasos sanguíneos anormais e reduzir o vazamento de líquidos.

O especialista também cita o uso de um suplemento vitamínico-mineral antioxidante específico como estratégia recomendada para auxiliar na proteção da visão e retardar a progressão da doença. De acordo com o oftalmologista, os avanços nos tratamentos têm permitido estabilizar a doença e recuperar parte da visão em muitos pacientes.

Pesquisas com novas tecnologias e implantes também apresentaram resultados promissores em testes clínicos. Segundo o especialista, essas soluções podem permitir que pessoas com estágios avançados de DMRI voltem a enxergar detalhes e a ler com auxílio de óculos especiais.

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