HUMANIZAÇÃO

Professora que passou 6 anos internada ganha festa de aniversário surpresa com cantor da Timbalada

Paciente com doença renal crônica e limitações funcionais iniciou nova fase de reabilitação e voltou a circular por áreas externas do hospital

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12:35

Professora que passou 6 anos internada ganha festa de aniversário surpresa com cantor da Timbalada Crédito: Divulgação

Depois de passar seis anos praticamente restrita ao leito hospitalar, a professora Cláudia Elizabeth, 56 anos, vive uma nova fase de sua rotina em Salvador. Com doença renal crônica, necessidade de hemodiálise, obesidade grave e importante limitação funcional, ela começou a participar de um programa de cuidado de transição e reabilitação que busca recuperar gradualmente sua autonomia.

Há cerca de duas semanas, Cláudia chegou ao Hospital Casa de Retiro São Francisco (HCRSF), no Horto Florestal, para iniciar essa etapa do tratamento. Desde então, passou a sair do quarto, circular por diferentes ambientes da instituição e participar de atividades voltadas à recuperação funcional. Entre as experiências que voltaram a fazer parte dos seus dias estão sentir o sol, caminhar pelo jardim, tomar banho de chuveiro, ouvir música e estar próxima de familiares e amigos.

Na tarde desta quarta-feira (22), uma dessas atividades terminou em uma surpresa. Durante um passeio pelo bosque do hospital, onde conhecia a Via Sacra da instituição, Cláudia encontrou familiares, amigos e profissionais da equipe reunidos para comemorar seu aniversário. A celebração ficou ainda mais especial com a chegada do cantor Buja, da Timbalada, banda de que a paciente é fã.

Surpresa com música e emoção

A comemoração contou com a participação da irmã de Cláudia, Adriana, e também de Larissa Guerra, coordenadora-executiva do Planserv, plano de saúde do qual a paciente é beneficiária. “Eu nunca imaginei vivenciar isso, não sei como meu coração aguenta tanta emoção. Quase todas as pessoas que eu amo estão aqui comigo. Esse choro é de alegria profunda. Ainda tendo o Buja cantando para mim, é um sonho que se realizou e um incentivo para que eu possa me recuperar e sair daqui plena, com fé em Deus”, contou Cláudia.

A paixão pela Timbalada permaneceu presente durante os anos de internação. Ao lado de Buja, a professora cantou músicas como “Beija-Flor”, “Margarida Perfumada” e “Minha História”, transformando a tarde em um momento de música, afeto e convivência. O cantor, que realiza visitas a hospitais da Bahia como forma de promover acolhimento e humanização, também se emocionou com o encontro.

“Nesses três anos de projeto, eu nunca passei por um momento assim. É especial e, ao mesmo tempo, um aprendizado para a vida. Ela esteve junto comigo, cantou todas com tanta felicidade, e isso mostra que a Timbalada tem que estar perto do povo. É mais uma história de vida que nos enche de esperança e enche meu coração”, afirmou Buja. A música também passou a fazer parte da rotina de Cláudia dentro do hospital. Ao final do dia, ela acompanha, ao lado de familiares e amigos, a apresentação de piano realizada diariamente às 17h, com repertório escolhido pela própria paciente.

Reabilitação vai além do leito

No HCRSF, espaços de convivência, contato com a natureza, circulação e atividades terapêuticas fazem parte da rotina assistencial como estímulos à mobilidade, à interação e à autonomia. No caso de Cláudia, o plano terapêutico envolve profissionais de psicologia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia e fonoaudiologia, além das equipes médica e de enfermagem. Para o diretor-presidente do hospital, Fábio Vilas-Boas, a evolução apresentada pela paciente desde a chegada à instituição mostra a importância de combinar assistência clínica, reabilitação e um ambiente que estimule a participação ativa.

“Em poucas semanas, Cláudia já apresenta avanços que antes pareciam distantes: está conseguindo ficar em pé, participa ativamente das terapias, voltou a interagir e demonstra uma enorme vontade de recuperar sua autonomia. Nosso objetivo é ajudá-la a alcançar o máximo possível de independência e, quando houver condições clínicas e funcionais, retornar ao convívio familiar e social”, afirma.

A expectativa é que Cláudia continue avançando gradualmente em direção a uma maior autonomia. A evolução será acompanhada pela equipe multiprofissional, com metas definidas de acordo com suas condições clínica e funcional. A proposta do hospital é integrar tratamento, reabilitação, convivência e cuidado individualizado. A ideia é que a experiência hospitalar não fique restrita ao leito e aos procedimentos clínicos, permitindo que o paciente participe do próprio processo de recuperação dentro de suas possibilidades.