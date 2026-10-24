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Projeto verão em 90 dias: o que realmente dá para mudar no corpo

Expectativa por resultados rápidos pode levar a metas irreais; especialista orienta como planejar os treinos e respeitar os limites do organismo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 07:00

Projeto verão em 90 dias: o que realmente dá para mudar no corpo
Projeto verão em 90 dias: o que realmente dá para mudar no corpo Crédito: Imagem gerada pela IA

Com a proximidade do verão, cresce o interesse por exercícios físicos e mudanças no corpo em um curto período. Para quem pretende aproveitar os próximos três meses para emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar o condicionamento, o desafio é estabelecer metas realistas e evitar estratégias que prometem transformações rápidas sem considerar as condições individuais.

Segundo o personal trainer Pedro Edgar, especialista em saúde da mulher, o primeiro passo é definir o objetivo e avaliar o que será necessário para alcançá-lo. A evolução depende de fatores como condição física inicial, regularidade dos treinos, alimentação e tempo disponível. “Antes de pensar em quantos quilos quer perder ou em quanto deseja mudar o corpo até o verão, a pessoa precisa entender qual é o seu objetivo e o que será necessário para alcançá-lo”, explica.

Treino curto funciona? 5 mitos e verdades sobre como 40 minutos de exercício podem fazer diferença na rotina

1. Treinos de 40 minutos não ajudam a emagrecer por Shutterstock
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5. Exercícios rápidos só funcionam para pessoas jovens por Imagem: Andy Gin | Shutterstock
Mito. Pessoas de todas as idades podem melhorar a saúde por meio da prática regular de exercícios, desde que respeitem suas condições individuais e limitações. por Shutterstock
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1. Treinos de 40 minutos não ajudam a emagrecer por Shutterstock

Emagrecer e ganhar músculos exigem estratégias diferentes

Embora muitas pessoas coloquem todas as mudanças corporais na mesma meta, emagrecimento, ganho de massa muscular e melhora do condicionamento físico são objetivos distintos. Cada um exige uma estratégia compatível com as necessidades e a rotina de quem treina.

A combinação entre exercícios planejados e alimentação adequada é importante para favorecer resultados consistentes. O acompanhamento de profissionais habilitados também pode ajudar a ajustar o treinamento conforme a evolução individual. Para quem passou meses sem praticar atividades físicas, a recomendação é retomar a rotina gradualmente. Aumentar a intensidade de forma abrupta ou apostar em treinos excessivos para acelerar os resultados pode dificultar a adaptação do corpo.

O que é possível mudar em três meses?

De acordo com Pedro Edgar, é possível observar evolução nesse período, mas não existe uma transformação padrão que sirva para todas as pessoas. O resultado depende do ponto de partida, da regularidade e da compatibilidade entre a meta e o tempo disponível. “Não adianta estabelecer uma meta sem avaliar se ela é viável dentro do prazo. É possível evoluir em três meses, mas a transformação esperada precisa ser compatível com as condições de cada pessoa”, afirma.

Por isso, em vez de apostar em mudanças radicais, o ideal é construir uma rotina de exercícios que possa ser mantida. A alimentação também deve estar alinhada ao objetivo, evitando restrições ou estratégias sem orientação adequada. Embora a estação possa servir de incentivo para começar a se exercitar, a prática regular de atividade física não precisa estar vinculada a uma data ou a uma meta estética.

Segundo o especialista, a continuidade é fundamental para incorporar os exercícios à rotina e manter os benefícios ao longo do tempo. “Mais importante do que buscar uma mudança rápida é construir uma rotina que possa ser mantida, inclusive, depois do verão”, conclui. A preparação para a estação, portanto, pode ser uma oportunidade para estabelecer hábitos mais consistentes, desde que as metas respeitem os limites do organismo e as necessidades de cada pessoa.

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