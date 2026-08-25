PROMESSAS PERIGOSAS

Promessas de aumento do pênis, testosterona e fim da ejaculação precoce: como identificar golpes na saúde sexual

Anvisa já proibiu produtos anunciados com promessas de aumentar o pênis e tratar disfunções sexuais; agora, vídeos manipulados por IA usam médicos para dar aparência de credibilidade a falsas soluções

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:39

Promessas de aumento do pênis, testosterona e fim da ejaculação precoce: como identificar golpes na saúde sexual Crédito: Shutterstock

Promessas de aumentar o pênis em poucos centímetros, elevar a testosterona, acabar com a ejaculação precoce ou resolver a disfunção erétil rapidamente estão espalhadas pela internet. Em meio à oferta de produtos e "tratamentos" para melhorar o desempenho sexual, especialistas alertam que o consumidor precisa ficar atento a sinais que podem indicar uma promessa sem comprovação científica ou até uma fraude. Segundo

A psicóloga Lucimar Ghelfi,, psicoterapeuta sexual e cofundadora da Lucy, empresa especializada em saúde sexual masculina, alerta que resultados garantidos em poucos dias, fórmulas apresentadas como milagrosas e depoimentos usados como principal prova de eficácia estão entre os sinais que devem despertar desconfiança. “Quanto mais uma oferta se apoia em resultados extraordinários e menos explica como eles foram comprovados, maior deve ser a desconfiança”, destaca Lucimar.

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A preocupação não é apenas teórica. A Anvisa já suspendeu ou proibiu produtos anunciados com promessas de aumentar o pênis, elevar a testosterona ou tratar problemas como ejaculação precoce e disfunção erétil. Um dos exemplos é o XTRASIZE, anunciado com a promessa de aumentar em até 7,5 centímetros o tamanho e a grossura do pênis. Outro caso envolve a Maca Peruana, que chegou a ser divulgada com alegações de acabar com a ejaculação precoce e a disfunção erétil.

Também houve o caso de um produto vendido como "energizante sexual", que prometia aumentar a testosterona, elevar a libido e prevenir doenças da próstata. A Anvisa determinou a suspensão da comercialização por publicidade enganosa e por problemas relacionados à composição do produto.

Até médicos são usados em falsas propagandas

O problema ganhou uma nova dimensão com o avanço da inteligência artificial. Vídeos com voz e imagem manipuladas já usaram o rosto de médicos conhecidos no Brasil para divulgar supostos "tratamentos milagrosos" contra disfunção sexual. A especialista chama atenção para o fato de que a estratégia busca justamente criar uma aparência de credibilidade para convencer o consumidor.

Ela alerta, no entanto, que um vídeo com o rosto de um médico, porém, não significa que aquele profissional tenha feito a recomendação ou que o tratamento tenha comprovação científica. Para Lucimar, a questão se torna ainda mais delicada quando envolve saúde sexual. “A atenção é ainda mais importante em temas que envolvem autoestima e saúde sexual, já que a insegurança pode tornar o consumidor mais suscetível a soluções que prometem resultado rápido”, explica.

Testosterona não é solução universal

É importante diferenciar o tratamento de uma deficiência hormonal diagnosticada do uso de produtos que prometem simplesmente elevar os níveis de testosterona. A testosterona participa de diferentes funções do organismo, mas sua reposição não deve ser tratada como uma solução universal para baixa libido, dificuldade de ereção ou queda de desempenho sexual. A indicação depende de avaliação médica e de critérios específicos.

Disfunção erétil pode ter várias causas

De acordo com especialistas, a dificuldade para obter ou manter uma ereção pode estar relacionada a fatores físicos, psicológicos e comportamentais, incluindo ansiedade e depressão. Por isso, recorrer a um produto que promete efeito rápido pode não resolver a origem do problema e ainda atrasar a busca por uma avaliação adequada. O mesmo cuidado vale para outras queixas, como ejaculação precoce e baixa libido. Identificar a causa é importante para definir o tratamento mais adequado.

Promessas de aumento peniano

Produtos, exercícios e dispositivos também são anunciados na internet com promessas de resultados expressivos e permanentes, muitas vezes acompanhados de imagens de "antes e depois" ou relatos de supostos consumidores. Embora existam estudos sobre algumas técnicas médicas, grande parte dos métodos comercializados na internet não apresenta comprovação definitiva de eficácia e segurança. Experiências individuais e estratégias de marketing não substituem evidências científicas.

"Natural" não significa seguro

Outro argumento frequente nas propagandas é apresentar o produto como "natural". Mas essa característica, por si só, não garante eficácia, segurança ou regularidade sanitária. Informações incompletas sobre composição, contraindicações, possíveis efeitos adversos e estudos que sustentem os resultados anunciados também devem servir como alerta.

Veja sinais que devem levantar suspeita

De acordo com Lucimar, alguns padrões aparecem com frequência em ofertas pouco confiáveis:

promessa de resultado garantido em poucos dias;

linguagem que sugere efeito milagroso ou definitivo;

ausência de informações sobre estudos científicos;

produto apresentado como solução para diferentes problemas ao mesmo tempo;

excesso de depoimentos individuais como principal suposta prova de eficácia;

uso de imagem ou voz de médicos e outras pessoas conhecidas sem comprovação de que elas realmente recomendam o produto.

