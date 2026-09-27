ENVELHECIMENTO

Proteína ou fibra: qual nutriente merece mais atenção depois dos 60? Veja o que dizem especialistas

Proteínas ajudam na preservação da massa e da força muscular, enquanto fibras contribuem para a saúde intestinal e o controle metabólico; entenda por que os dois são importantes

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 06:30

Proteína ou fibra: qual nutriente merece mais atenção depois dos 60? Veja o que dizem especialistas Crédito: Imagem gerada pela IA

Quando o assunto é alimentação saudável, proteínas e fibras costumam ocupar lugares de destaque. As primeiras são associadas principalmente à preservação da massa muscular, enquanto as fibras são lembradas pela relação com o funcionamento do intestino. Com o envelhecimento, porém, a pergunta sobre qual delas deve ser priorizada não tem uma resposta única.

Isso porque o avanço da idade é acompanhado por mudanças na composição corporal, no apetite e na digestão, tornando importante adaptar a alimentação às necessidades de cada pessoa. Nesse cenário, proteínas e fibras exercem funções diferentes, mas complementares.

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“A alimentação precisa acompanhar as mudanças que acontecem ao longo da vida. No envelhecimento, temos uma preocupação maior em preservar músculos, força e capacidade funcional, ao mesmo tempo em que precisamos cuidar da saúde cardiovascular, metabólica e intestinal. Por isso, não faz sentido pensar em um único nutriente como responsável por um envelhecimento saudável”, explica a geriatra da MedSênior, Fernanda Sperandio.

Proteína ajuda a preservar músculos e autonomia

Com o avanço da idade, há uma tendência de redução progressiva da massa muscular e da força. Esse processo pode ser intensificado pelo sedentarismo, alimentação inadequada, hospitalizações e algumas condições de saúde. A perda muscular não representa apenas uma mudança no corpo, já que também pode dificultar tarefas como levantar da cadeira, subir escadas, carregar compras e caminhar. As proteínas fornecem aminoácidos utilizados pelo organismo na manutenção e recuperação dos tecidos. Quando associadas a uma alimentação adequada e à prática de atividade física, especialmente exercícios de força, contribuem para a preservação muscular.

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“A perda de massa muscular pode repercutir diretamente na capacidade funcional e na independência da pessoa idosa. Quando há redução importante da força, tarefas que antes eram realizadas naturalmente podem se tornar mais difíceis, aumentando a necessidade de ajuda para as atividades do dia a dia. Preservar a massa e, principalmente, a força muscular é também uma forma de preservar a independência e favorecer a autonomia ao longo do envelhecimento”, afirma a geriatra.

Carnes, peixes, ovos, leite e derivados são fontes conhecidas de proteína. Alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha, ervilha e grão-de-bico, também fazem parte das opções. Além da quantidade consumida, a nutricionista da MedSênior, Giselli Prucoli, chama atenção para a distribuição das fontes proteicas ao longo do dia.

“É comum concentrarmos as fontes de proteína no almoço ou no jantar, enquanto elas aparecem pouco ou nada nas demais refeições. Dependendo das necessidades de cada pessoa, podemos buscar uma distribuição mais equilibrada ao longo do dia, incluindo opções proteicas também no café da manhã e nos lanches. Afinal, fica muito mais fácil para o idoso bater a meta diária de proteína se distribuirmos em todas as refeições do dia”, destaca.

Fibras vão além da saúde intestinal

As fibras estão presentes principalmente em frutas, verduras, legumes, cereais integrais e leguminosas. Elas auxiliam o funcionamento do intestino e também podem contribuir para a saciedade e para o controle da glicemia e do colesterol. Durante o envelhecimento, alguns fatores podem favorecer a constipação, como a menor ingestão de líquidos, a redução da atividade física, alterações na rotina e o uso de determinados medicamentos. Por isso, manter fontes de fibras na alimentação pode ser especialmente importante.

“Quando falamos em fibras, muitas pessoas pensam imediatamente no intestino, mas os benefícios vão além. Elas também favorecem a saciedade e contribuem para o controle metabólico. Outro cuidado importante é a hidratação: aumentar o consumo de fibras sem ingerir líquidos adequadamente pode não trazer o resultado esperado para o funcionamento intestinal”, explica Giselli.

Proteína e fibra podem estar na mesma refeição

Na prática, não é necessário escolher entre os dois nutrientes. Proteínas e fibras podem fazer parte da mesma refeição e contribuir para diferentes aspectos da alimentação. Um almoço, por exemplo, pode combinar arroz e feijão, uma fonte de proteína como carne, frango, peixe ou ovo, além de verduras e legumes.

Nos lanches, frutas podem ser associadas, conforme as necessidades individuais, a opções como iogurte natural ou aveia. A ideia é manter uma alimentação variada, em vez de concentrar a atenção em apenas um nutriente. “Não adianta olhar apenas para um nutriente e esquecer o restante da alimentação. Quanto mais variado for o cardápio, respeitando as necessidades individuais, maiores são as possibilidades de oferecer ao organismo aquilo de que ele precisa”, destaca a nutricionista.

É preciso tomar suplementos depois dos 60?

A popularização de suplementos de proteínas e fibras pode levar à impressão de que esses produtos são necessários automaticamente a partir de determinada idade. No entanto, segundo a especialista, a idade isoladamente não determina a necessidade de suplementação. A avaliação deve considerar fatores como alimentação habitual, estado nutricional, rotina de atividades e condições de saúde. Em algumas situações, o suplemento pode ser utilizado como recurso, mas a indicação deve partir das necessidades específicas de cada pessoa.

“Suplemento não deve ser encarado como uma etapa automática do envelhecimento. Em algumas situações, pode ser um recurso importante, mas a indicação precisa considerar as necessidades e a realidade de cada pessoa. O primeiro passo é entender como está a alimentação e quais ajustes podem ser feitos na rotina”, ressalta Giselli.

Para a geriatra, o mesmo princípio vale para a alimentação como um todo. Não existe um único nutriente capaz de garantir um envelhecimento saudável. A combinação de alimentação adequada, atividade física, acompanhamento de saúde e uma rotina ativa é que ajuda a preservar a capacidade funcional e a independência ao longo dos anos.