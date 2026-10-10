ALIMENTAÇÃO COM PROPÓSITO

Proteína para ganhar músculos: veja quanto consumir por dia e quando o whey é necessário

Pesquisa aponta que 54,5% dos consumidores de produtos proteicos buscam aumento de massa muscular; médico explica como o nutriente age no corpo e quando a suplementação pode ajudar

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 06:00

Proteína para ganhar músculos: veja quanto consumir por dia e quando o whey é necessário Crédito: Imagem: beats1 | Shutterstock

A busca por músculos mais definidos e pelo aumento da massa muscular tem levado cada vez mais pessoas a prestar atenção na quantidade de proteína consumida diariamente. Presente em alimentos como carnes, ovos, leite e leguminosas, o nutriente também ganhou espaço nas prateleiras de suplementos, especialmente na forma de whey protein. Mas será que é necessário recorrer a esses produtos para alcançar os resultados desejados?

A proteína é essencial para o funcionamento do organismo. Ela participa da construção, manutenção e recuperação dos músculos, tecidos, pele e órgãos, além de contribuir para a produção de enzimas, hormônios e anticorpos, importantes para o sistema imunológico. Com a popularização das academias e de outras atividades físicas, o consumo de produtos proteicos passou a fazer parte da rotina de quem busca melhorar o desempenho e a composição corporal.

Pratos saudáveis e ricos de proteína 1 de 11

Uma pesquisa da AtlasIntel, realizada com 1.501 adultos que já consumiram produtos proteicos prontos, mostra que o ganho de massa muscular é a principal motivação para esse consumo, citado por 54,5% dos entrevistados. O levantamento também aponta que 36,8% recorrem a esses produtos para complementar a ingestão de proteína na alimentação, enquanto 32% mencionam a manutenção da saúde como objetivo.

Os dados indicam que o interesse pelas proteínas vai além do universo esportivo e está cada vez mais ligado à alimentação cotidiana e ao bem-estar. Ainda assim, a quantidade necessária varia conforme as características de cada pessoa, seus hábitos, sua condição de saúde e o tipo de atividade física praticada.

Como a proteína ajuda a aumentar os músculos?

O consumo de proteína é importante para a hipertrofia muscular, mas não funciona isoladamente. Para que os músculos cresçam, é necessário estimular o tecido muscular por meio de exercícios, especialmente os que envolvem força, e garantir que o organismo receba os nutrientes necessários para responder a esse estímulo.

Médico e professor de pós-graduação em Nutrologia da Afya Educação Médica Curitiba, Gustavo Silva explica que, durante a digestão, as proteínas dos alimentos são quebradas em aminoácidos. Essas substâncias são absorvidas e transportadas pela corrente sanguínea até os músculos, onde podem ser utilizadas na formação e na recuperação do tecido muscular.

“Para ter aumento de massa muscular ou hipertrofia, é necessário colocar o músculo para trabalhar, de preferência fazendo força. E onde entra a proteína nessa história? Quando comemos proteínas de diferentes alimentos, o organismo vai quebrá-las em aminoácidos, que são absorvidos e transportados pela corrente sanguínea até os músculos. Por sua vez, o músculo ‘sinaliza’, por meio do exercício, que precisa crescer, então esses aminoácidos vão compor o tecido muscular, aumentando a massa”, explica.

Isso significa que comer mais proteína, por si só, não garante músculos maiores. O resultado depende da combinação entre alimentação adequada, estímulo físico e necessidades individuais.

Quantos gramas de proteína consumir por dia?

Não existe uma quantidade única que sirva para todas as pessoas. A ingestão diária deve considerar fatores como peso corporal, estado de saúde, rotina alimentar, intensidade dos exercícios e objetivo de cada indivíduo. De acordo com Gustavo Silva, para pessoas saudáveis, a ingestão pode variar, em termos gerais, entre 0,8 e 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal ao dia. Para quem pratica atividades físicas e busca hipertrofia, a recomendação precisa levar em conta também o tipo de exercício e o nível de esforço.

“Em geral, gosto de orientar os pacientes que 1,5 gramas por quilo de peso corporal está adequado, o que pode ser fracionado em quatro ou cinco refeições ao dia”, afirma o médico. Na prática, porém, é importante distinguir o peso do alimento da quantidade de proteína que ele oferece. Uma porção de 100 gramas de frango, por exemplo, contém aproximadamente 30 gramas de proteína, e não 100 gramas do nutriente. Por isso, o cálculo deve considerar as fontes proteicas e as quantidades consumidas ao longo do dia.

A distribuição da proteína entre as refeições pode ajudar a organizar a alimentação e facilitar o alcance da meta diária. Ainda assim, a quantidade ideal deve ser avaliada individualmente, especialmente quando existem condições de saúde que exigem cuidados específicos.

Whey protein é obrigatório para ganhar massa muscular?

Apesar de ser bastante associado à hipertrofia, o whey protein não é indispensável para quem deseja aumentar a massa muscular. Em muitos casos, uma alimentação equilibrada, com fontes de proteína distribuídas ao longo do dia, consegue atender às necessidades do organismo sem a utilização de suplementos.

O whey é produzido a partir da proteína do soro do leite e pode ser uma alternativa prática para complementar a ingestão diária. Segundo Gustavo Silva, o produto tem alto valor biológico e pode facilitar o consumo de proteína, principalmente para quem tem pouco tempo para preparar refeições ou encontra dificuldade para ingerir determinados alimentos.

“O whey pode ser um excelente aliado para hipertrofia. Ele possui uma proteína de alto valor biológico, de certa forma nobre. De toda a forma, uma dieta bem organizada, balanceada com quatro ou cinco refeições diárias contendo fonte proteica, em geral, supre as necessidades de uma pessoa”, explica.

O suplemento também pode ser útil para pessoas que têm dificuldade de consumir grandes volumes de comida. O médico cita os idosos como um grupo que pode se beneficiar dessa praticidade, dependendo das necessidades nutricionais de cada um. “Para quem tem uma vida mais corrida ou mais dificuldade de consumir carnes, o whey é um grande atrativo. Ele facilita essa ingestão e traz uma quantidade grande de proteínas com um volume pequeno de refeição. Idosos, por exemplo, comem relativamente pouco e podem se beneficiar do suplemento. O whey não é obrigatório, mas pode favorecer muito o ganho de músculo”, afirma.