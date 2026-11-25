VICIADOS EM TRISTEZA

Psicólogo alerta sobre o vício no sofrimento e o mito da resiliência

Marcos Lacerda desconstrói a ideia de que o ser humano “supera” traumas e explica por que a alegria pode causar estranhamento e medo

Flavia Azevedo

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 22:06

Marcos Lacerda Crédito: Reprodução

Você já reparou como certas pessoas parecem cultivar um talento involuntário para estragar momentos de paz? Quando tudo finalmente caminha bem — na carreira, na vida pessoal ou no amor —, surge um desconforto, uma inquietação quase física, como se o bem-estar fosse uma anomalia a ser corrigida. Essa ocorrência expõe uma das dinâmicas mais intrigantes da psique humana: a incapacidade de sustentar a própria felicidade e a tendência a se refugiar na familiaridade do sofrimento.

Em uma conversa franca e provocativa no canal Nós da Questão, o psicólogo Marcos Lacerda abordou as razões pelas quais tantas pessoas encontram dificuldades em simplesmente serem felizes. Ao longo do diálogo, o especialista desarma clichês comportamentais contemporâneos, questiona o conceito popular de resiliência e alerta sobre a dor inútil provocada pela antecipação de tragédias sobre as quais não se tem qualquer controle.

À Procura da Felicidade 1 de 9

O terror da antecipação: os lugares da mente onde não se deve entrar

Existe uma diferença fundamental entre planejar o futuro e torturar a mente com cenários devastadores. Segundo Marcos Lacerda, um dos hábitos mais comuns do ser humano é a insistência em habitar, por antecipação, dores hipotéticas para as quais não existe preparação psicológica possível.

Angústia, tristeza, ansiedade e depressão 1 de 9

Ao refletir sobre os limites do pensamento, o psicólogo confessa que faz questão de preservar suas próprias ilusões e evitar certos territórios mentais.

A provocação do especialista é a de que, se uma imensa tragédia eventualmente ocorrer, quem terá de enfrentá-la não será uma pessoa presente no hoje, mas "o que sobrar dela". Portanto, ensaiar o sofrimento antes da hora não gera força; apenas consome a vida no presente. Enquanto certos eventos práticos — como a reorganização familiar diante do envelhecimento dos pais — admitem planejamento, as dores imensuráveis e incontroláveis não devem ser visitadas com antecedência.

A ilusão da resiliência: por que ninguém volta ao "estado original"

Outro ponto central da reflexão de Marcos Lacerda é a crítica contundente ao uso do termo resiliência aplicado ao comportamento humano. Importado das ciências naturais e da física, o conceito original define a capacidade de uma matéria - como determinado tipo de plástico ou metal - sofrer uma deformação ou pressão e retornar exatamente ao seu estado inicial.

Para o psicólogo, aplicar esse raciocínio à vida humana não é apenas um equívoco conceitual, mas uma irrealdade. O ser humano, depois de atravessar uma dor profunda ou uma dor traumática, jamais retorna ao ponto de origem.

"Não acredito em resiliência no humano. Isso é irreal. A palavra resiliência fala sobre quando uma substância volta ao seu estado original. Depois que eu vivo certas coisas, não volto mais ao meu estado original. Eu sou eu diferente, sou eu modificado", afirma Lacerda.

Para ilustrar sua tese, o psicólogo citou o caso de uma mulher que sobreviveu a uma violência sexual: ela pode reconstruir sua vida, voltar a sentir alegria e até se tornar alguém mais forte, mas não voltará a ser a mesma pessoa de antes. Da mesma forma, Lacerda relata o relato de um paciente que sofreu um tratamento oncológico severo e declarou ter se tornado alguém melhor após a doença. Houve transformação e ressignificação da vida, mas não o retorno a um estado primitivo. A experiência transforma a estrutura do sujeito de forma definitiva.

Vício em tristeza: quando o bem-estar é estranho

Ao responder ao dilema de um espectador — que desabafava sobre ter prejudicado seu relacionamento com a namorada por falar repetidamente da ex-companheira ao beber —, Marcos Lacerda trouxe à tona uma provocação profunda sobre a autossabotagem emocional.

Para além da insensibilidade evidente com a parceira atual, o psicólogo chamou o ouvinte a investigar a motivação oculta por trás daquele comportamento repetitivo. Por que desenterrar o passado justamente no momento em que a vida presente oferece um motivo de celebração?

"Às vezes a gente fica viciada em tristeza. Tem gente que não sabe ser feliz. Quando está feliz, pensa: 'tem alguma coisa errada aqui, eu preciso estar infeliz, deixa eu estragar isso aqui'", explicou o especialista.

Segundo Lacerda, muitas pessoas habituaram-se a tal forma ao clima de dor, insatisfação e nostalgia que a felicidade constante gera insegurança e estranhamento. Nesses casos, o indivíduo cria deliberadamente um conflito — trazendo à tona fantasmas do passado ou provocando brigas desnecessárias — apenas para restaurar o estado de tensão ao qual está acostumado. Reconhecer esse padrão de violência emocional é o primeiro passo para se permitir viver o presente sem a necessidade de destruí-lo.

Velas apagadas e o tempo que passa: uma nova perspectiva sobre a vida

Com seu tom característico, que combina sociedade profunda e humor cotidiano, Marcos Lacerda encerrou suas reflexões abordando a forma como a lida com o envelhecimento e com a contagem dos anos.

Ao comentar sobre seu próprio aniversário, o psicólogo mencionou uma curiosidade cultural proveniente da maneira como comemoramos a idade: a vela colocada sobre o bolo não representa o ano que está começando, mas sim a etapa que acabou de ser concluída e encerrada.

"A vela que está em cima do bolo não é a idade que você fez, é a idade que acabou. É por isso que você apagou a vela: porque aquele ano já foi vívido", brincou Lacerda, lembrando que o nascimento representa o ponto zero e que cada aniversário marca a conclusão de um ciclo completo.

A leveza com que continuou a passagem do tempo — incluindo o hábito bem-humorado de colocar velas de 100 anos em seus bolos como meta de vida — reforça a mensagem central de seu pensamento: a vida exige presença e desapego. Não há razão para temer o futuro incontrolável, nem para carregar o peso do passado no presente.

Conclusão: a coragem de habitar o presente

A análise do psicólogo Marcos Lacerda deixa uma lição clara sobre a arquitetura das nossas emoções. Ser feliz não é um estado passivo ou uma mera sorte de percurso, mas uma escolha que exige coragem — a coragem de abandonar a dor familiar, de aceitar que o sofrimento nos transforma sem nos destruir completamente e de recusar as visitas ansiosas a lugares mentais onde a vida ainda não aconteceu.

Ao libertar-se da necessidade de controlar o incontrolável e do vício de sabotar a própria tranquilidade, o indivíduo finalmente se abre para vivenciar a única realidade possível: o agora.

Fonte: Matéria produzida com base em reflexões do psicólogo Marcos Lacerda no canal Nós da Questão .