SAÚDE MENTAL

Psiquiatria ultrapassa endocrinologia e se torna a especialidade médica mais procurada

Levantamento aponta que quase uma em cada quatro consultas médicas ambulatoriais é relacionada à saúde mental; ansiedade concentra mais de dois terços dos diagnósticos

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:22

Psiquiatria ultrapassa endocrinologia e se torna a especialidade médica mais procurada Crédito: Imagem gerada pela IA

A psiquiatria passou a ocupar o primeiro lugar entre as especialidades médicas ambulatoriais mais procuradas na plataforma de saúde digital Dr.Online. De acordo com levantamento da empresa, a área responde por 25% das consultas desse tipo — aproximadamente uma em cada quatro — e registra 16% mais atendimentos do que a endocrinologia, que aparece na segunda posição, mesmo em um cenário de alta procura por tratamentos para obesidade e sobrepeso.

Os dados indicam uma mudança no perfil de utilização dos serviços de saúde. Para a diretora médica da Dr.Online e responsável pelos programas de saúde mental da plataforma, Ana Caroline Vicenzi, a procura por atendimento psicológico e psiquiátrico passou a ocupar um espaço cada vez mais importante na jornada de cuidados dos brasileiros.

Como controlar ansiedade 1 de 13

“Os dados mostram uma mudança relevante na forma como os brasileiros se relacionam com a saúde. Historicamente, a procura por cuidados especializados estava associada a demandas agudas e infecciosas e, posteriormente, a condições cardiovasculares. Hoje observamos a saúde mental ocupando espaço semelhante na jornada assistencial das pessoas”, afirma.

Quando são considerados todos os serviços oferecidos pela plataforma, incluindo pronto atendimento adulto e pediátrico, a psiquiatria aparece na terceira posição geral entre as áreas mais procuradas. Outro dado chama a atenção: pelo menos 35% dos atendimentos com classificação relacionada à saúde mental ocorreram fora das especialidades de psiquiatria e psicologia, por meio do pronto atendimento digital.

No levantamento, 12% dos atendimentos registrados tiveram códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) associados a transtornos mentais e comportamentais. Na prática, isso representa aproximadamente um em cada oito atendimentos realizados na plataforma.

Ansiedade lidera os diagnósticos

Entre as condições relacionadas à saúde mental, a ansiedade concentra a maior parte da procura. Mais de dois terços dos diagnósticos registrados no período estavam associados a quadros ansiosos. Os registros mais frequentes foram de transtorno ansioso não especificado, ansiedade generalizada e transtorno misto ansioso e depressivo. Juntos, eles correspondem a cerca de 63% dos diagnósticos relacionados à saúde mental identificados pela plataforma.

O levantamento também aponta aumento na procura por atendimento relacionado a estresse, transtornos de adaptação e neurodivergência, além dos quadros mistos de ansiedade e depressão. Segundo Ana Caroline Vicenzi, os dados sugerem que a busca por atendimento especializado não acontece apenas em situações de urgência. Há também pacientes que procuram ajuda diante de prejuízos na qualidade de vida ou em busca de autoconhecimento e orientação.

“Observamos pacientes procurando atendimentos de maneira mais precoce, diante de impactos negativos na sua qualidade de vida e, no contexto da telepsicologia, para buscar autoconhecimento e psicoeducação. Isso contribui para que o cuidado aconteça de forma mais rápida e efetiva”, explica.

A médica destaca ainda que a ansiedade pode se manifestar de diferentes maneiras e nem sempre é percebida inicialmente como um problema de saúde mental. Alterações no sono, dificuldade de concentração, problemas gastrointestinais, dor lombar e taquicardia estão entre os sintomas que podem estar associados a transtornos de humor, como a ansiedade. “Quando ampliamos o acesso ao atendimento especializado, aumentamos também as chances de identificar precocemente esses sinais e oferecer o suporte adequado”, afirma.

Telemedicina amplia acesso ao cuidado

A presença da psiquiatria no topo do ranking de especialidades ambulatoriais acompanha uma transformação no uso dos serviços de saúde. Segundo a análise da empresa, fatores como maior conscientização sobre saúde mental, redução do estigma e ampliação do acesso a especialistas por meio da telemedicina e da telepsicologia ajudam a explicar o movimento.

A possibilidade de buscar atendimento digital também aparece nos dados sobre os serviços de pronto atendimento. O fato de pelo menos 35% dos atendimentos com CID de saúde mental terem ocorrido fora da psiquiatria e da psicologia indica que essas demandas também chegam por outras portas de entrada da assistência.