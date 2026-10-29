SINTOMAS

Psoríase vai além da pele e pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares; entenda

Doença inflamatória também está associada a diabetes, obesidade e artrite, além de afetar a saúde mental; diagnóstico e acompanhamento ajudam a controlar complicações

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13:35

Psoríase vai além da pele e pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares; entenda Crédito: Imagem: SeventyFour | Shutterstock

Manchas avermelhadas, descamação e coceira são sinais conhecidos da psoríase, mas os efeitos da doença podem ir muito além da pele. A inflamação persistente está associada a um risco maior de obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, especialmente entre pessoas com quadros moderados a graves. Por isso, o acompanhamento médico precisa considerar não apenas as lesões cutâneas, mas também a saúde geral do paciente.

Crônica e não contagiosa, a psoríase é uma doença inflamatória relacionada a alterações no funcionamento do sistema imunológico. Esse processo acelera a renovação das células da pele, provocando o acúmulo na superfície e o surgimento de placas avermelhadas e descamativas.

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Segundo o dermatologista Ricardo Romiti, coordenador do Ambulatório de Psoríase do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), a doença pode surgir em qualquer idade, embora seja frequente entre adultos jovens, e afeta cerca de 1,3% da população brasileira.

“A psoríase não é apenas uma doença da pele. A inflamação persistente pode repercutir em outros órgãos e sistemas, aumentando o risco de doenças metabólicas e cardiovasculares, especialmente nos pacientes com quadros moderados a graves”, afirma Romiti.

Psoríase pode afetar articulações e metabolismo

Além das alterações na pele, a psoríase está associada a condições como obesidade, diabetes e alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos. A hipertensão e as doenças cardiovasculares também merecem atenção no acompanhamento de quem convive com a enfermidade.

Outra condição relacionada é a artrite psoriásica, que afeta cerca de um terço das pessoas com psoríase. A doença provoca inflamação nas articulações e, quando não identificada e tratada precocemente, pode causar danos permanentes.

Por isso, sintomas articulares devem ser comunicados ao médico. O acompanhamento também pode envolver outros especialistas, como reumatologistas e endocrinologistas, conforme as necessidades de cada paciente.

Doença também pode afetar a saúde mental

O impacto da psoríase não se limita às manifestações físicas. As lesões visíveis, a descamação e o preconceito podem prejudicar a autoestima e as relações sociais, favorecendo o isolamento, a ansiedade e a depressão.

“É comum ouvirmos relatos de pessoas que sofrem discriminação porque outras acreditam, equivocadamente, que a psoríase é contagiosa. Há também desconfortos cotidianos, como a descamação que fica evidente nas roupas e pode interferir nas atividades diárias do paciente”, explica o especialista.

A psoríase não é transmitida pelo contato físico. Ampliar a informação sobre a doença é importante para combater o estigma e incentivar as pessoas afetadas a buscar acompanhamento sem receio de discriminação.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico é principalmente clínico, realizado pelo dermatologista com base na avaliação das lesões e no histórico do paciente. Em situações específicas, quando há dúvidas ou necessidade de diferenciar a psoríase de outras doenças de pele, pode ser indicada uma biópsia.

A identificação correta é importante para definir a abordagem mais adequada e avaliar a presença de possíveis condições associadas.

Tratamentos variam conforme a gravidade

Embora não tenha cura, a psoríase pode ser controlada com tratamento individualizado. A escolha depende da extensão e da gravidade das lesões, das características do paciente e de outros fatores clínicos.

Nos quadros leves, podem ser indicados hidratantes e medicamentos tópicos, como pomadas. Em situações moderadas a graves, o tratamento pode incluir fototerapia ou medicamentos sistêmicos, administrados por via oral ou injetável, que atuam em diferentes mecanismos envolvidos na inflamação.

Entre as alternativas disponíveis estão medicamentos orais que atuam na regulação da resposta inflamatória, como os inibidores da enzima PDE4. A indicação depende da avaliação médica, considerando os benefícios esperados, a segurança e as necessidades individuais.

“Hoje temos diferentes possibilidades de cuidado, e a escolha depende das características de cada caso. O objetivo é controlar a inflamação e melhorar as manifestações na pele, além de prevenir e acompanhar as doenças associadas, identificadas em cerca de metade dos pacientes atendidos em centros universitários. Assim, conseguimos proporcionar mais qualidade de vida”, conclui Ricardo Romiti.