SAÚDE

Puberdade precoce: atenção aos sinais é essencial para a saúde física e emocional

Diagnóstico e tratamento adequados ajudam a preservar a infância e prevenir complicações

A puberdade é um período de transição marcado por mudanças hormonais e físicas que preparam o corpo para a reprodução. Em meninas, inicia-se entre 8 e 13 anos, sendo normalmente o primeiro sinal o desenvolvimento das mamas, seguido por aceleração do crescimento, aparecimento de pelos pubianos e, finalmente, a primeira menstruação. No entanto, quando esses sinais aparecem antes dos 8 anos, pode ser puberdade precoce, condição que requer atenção médica para evitar complicações físicas, emocionais e sociais. >

A puberdade antecipada pode levar à maturidade óssea precoce e ao fechamento prematuro das epífises, resultando em baixa estatura na vida adulta. Além disso, há impactos emocionais significativos, já que as crianças podem não entender as transformações em seus corpos, o que pode causar transtornos psicológicos e dificuldade de socialização.>

“Em determinadas situações, a ressonância magnética do crânio é indicada para investigar lesões no sistema nervoso central que podem desencadear a reativação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal", completa a responsável técnica da Clínica Matteoni.>

Caso algum sinal de puberdade apareça antes dos 8 anos em meninas ou 9 anos em meninos, é fundamental procurar um pediatra ou endocrinologista pediátrico. A avaliação precoce pode prevenir complicações e assegurar que as crianças tenham uma infância saudável, com o suporte necessário para lidar com as mudanças de forma segura e tranquila.>