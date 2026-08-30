ALIMENTAÇÃO

Qual é o segredo dessa fruta? A ciência já descobriu benefícios para o cérebro, coração e células

Estudo da UFPA identificou que compostos presentes na fruta amazônica reduziram marcadores de estresse oxidativo em áreas cerebrais ligadas à memória, às emoções e à tomada de decisões

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 07:00

Qual é o segredo dessa fruta? A ciência já descobriu benefícios para o cérebro, coração e células Crédito: Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock

Conhecido pelo alto valor nutricional e pelo sabor que conquistou o país, o açaí acaba de ganhar mais um argumento a favor da ciência. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) indica que compostos naturais presentes na fruta amazônica podem ajudar a proteger o cérebro durante a adolescência, fase marcada por intensas transformações neurológicas.

A pesquisa, publicada recentemente, analisou os efeitos do suco clarificado de açaí, rico em compostos fenólicos e antocianinas, e observou uma redução de marcadores de estresse oxidativo em regiões cerebrais relacionadas às emoções, à memória e à tomada de decisões. Os resultados também apontaram efeitos semelhantes aos de agentes ansiolíticos e antidepressivos em modelos experimentais, reforçando o potencial funcional da fruta.

Açaí é uma fruta versátil 1 de 12

Os pesquisadores destacam que a adolescência é um dos períodos mais sensíveis do desenvolvimento cerebral. Nessa fase, o cérebro passa por intensa remodelação neural e apresenta elevada plasticidade, tornando-se mais vulnerável a fatores externos. Nesse contexto, alimentos ricos em antioxidantes podem contribuir para proteger as células nervosas e favorecer a saúde cognitiva.

Para Rodrigo Santana, diretor de expansão da rede de franquias Açaí Formosa, o estudo reforça uma percepção que vem crescendo entre consumidores e pesquisadores. “O açaí deixou de ser apenas um alimento energético para se consolidar como um produto associado ao bem-estar e à qualidade de vida. Estudos como esse reforçam aquilo que o consumidor já percebe no dia a dia, de que estamos diante de um alimento com propriedades funcionais cada vez mais reconhecidas pela ciência”, afirma.

Segundo a nutricionista Monica Magalhães, da Seed Nutrição e Gastronomia, grande parte desses benefícios está ligada à composição da fruta. “O açaí é uma das maiores fontes naturais de antocianinas, compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e a reduzir processos inflamatórios. Quando inserido em uma alimentação equilibrada, pode contribuir para a saúde cerebral, especialmente em períodos de intenso desenvolvimento cognitivo, como a adolescência”.

Resultados ainda são iniciais

Apesar dos achados promissores, os próprios cientistas ressaltam que os resultados ainda pertencem à fase pré-clínica. Novos estudos em humanos serão necessários para confirmar os efeitos observados e compreender melhor os mecanismos envolvidos. Mesmo assim, a pesquisa fortalece o interesse da comunidade científica pelo açaí como alimento funcional e nutracêutico. Além da possível ação neuroprotetora, investigações anteriores já associaram o consumo da fruta a efeitos anti-inflamatórios, cardioprotetores e de proteção celular, benefícios relacionados à elevada concentração de compostos fenólicos presentes no fruto amazônico.