SAÚDE DIGESTIVA

Quando o engasgo deixa de ser normal e passa a exigir atenção

Sensação de comida presa, dor ao engolir e perda de peso sem explicação estão entre os sinais que merecem investigação médica

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 05:20

Quando o engasgo deixa de ser normal e passa a exigir atenção Crédito: Divulgação

Engasgar de vez em quando, especialmente ao comer ou beber rápido demais, costuma ser algo comum. O alerta aparece quando os episódios começam a se repetir ou quando surge a sensação de que a comida ficou parada no caminho entre a garganta e o estômago. Nesses casos, o sintoma pode estar relacionado a alterações no esôfago e precisa ser investigado.

A dificuldade para engolir, chamada de disfagia, pode aparecer de diferentes formas. Algumas pessoas sentem que alimentos sólidos ficam presos na garganta ou no peito, enquanto outras também apresentam dificuldade para ingerir líquidos. Refluxo, inflamações, estreitamentos do esôfago e alterações na movimentação do órgão estão entre as possíveis causas.

Alimentos comuns que aumentam o risco de engasgo 1 de 12

Quando o engasgo vira sinal de alerta?

A frequência e a evolução dos sintomas são importantes para identificar quando é necessário procurar um especialista. Engasgos recorrentes, dificuldade progressiva para engolir, dor durante a deglutição, perda de peso sem explicação e a sensação persistente de que o alimento ficou parado estão entre os sinais que não devem ser ignorados.

Para a gastroenterologista Isadora Madalosso, da Endoclim, é importante descobrir o que está provocando o problema antes de definir a conduta. “É importante investigar a causa do problema para que seja possível indicar o tratamento mais adequado para cada paciente”, afirma.

Endoscopia pode ajudar na investigação

A endoscopia digestiva alta é um dos exames que podem ser utilizados para investigar a origem da dificuldade para engolir. O procedimento permite observar o esôfago, o estômago e o duodeno em busca de alterações que possam explicar os sintomas.

Segundo a médica Camila Leiner Dantas, especialista da Endoclim, durante o exame também pode ser realizada a coleta de material para análise. “A endoscopia permite avaliar o esôfago, o estômago e o duodeno e identificar alterações que podem estar relacionadas à dificuldade para engolir. Quando necessário, também é possível realizar procedimentos durante o exame, como a coleta de material para biópsia”, explica.