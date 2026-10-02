Quase 60% dos hipertensos abandonam ou não seguem o tratamento; veja o perigo

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Perla Ribeiro
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 05:20
A pressão melhora, os sintomas não aparecem e vem aquela sensação de que está tudo bem. Para muitos pacientes com hipertensão, esse é justamente o momento em que o tratamento acaba sendo deixado de lado. Um estudo multicêntrico com 2.578 pacientes de diferentes regiões do Brasil identificou que quase 60% não aderem ao tratamento prescrito.
O levantamento reuniu centros de pesquisa de estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Sergipe, entre outras localidades, e reforça um dos principais desafios no controle da doença: manter os cuidados mesmo quando o paciente não sente nenhum sintoma.
Hipertensão arterial
A hipertensão arterial ocorre quando a pressão permanece elevada e pode provocar danos progressivos ao organismo. Segundo a cardiologista Lorena Rebouças, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, a ausência de sintomas contribui para que muitos pacientes interrompam os medicamentos por conta própria.
“Como a hipertensão geralmente não causa sintomas, a pessoa começa a tomar o remédio, a pressão melhora, ela pensa que está bem e abandona o tratamento. Mas, muitas vezes, ela está bem justamente porque o tratamento está funcionando”, explica.
Pressão controlada não significa doença curada
Um dos equívocos mais comuns é interpretar a normalização da pressão como sinal de que o problema desapareceu. Na prática, o controle obtido com medicamentos significa que o tratamento está funcionando — e não que a hipertensão deixou de existir. Além do uso correto dos remédios, a cardiologista destaca que o controle depende de uma série de fatores, como alimentação, peso, atividade física, consumo de álcool e qualidade do sono.
“Hipertensão controlada por medicamento continua sendo hipertensão. Precisamos entender que controlar a pressão não é apenas tomar um comprimido. É reduzir o risco de infarto, AVC, doença renal e outros problemas ao longo da vida”, afirma.
Doença pode evoluir sem dar sinais
A hipertensão é conhecida por ser uma doença silenciosa. Uma pessoa pode permanecer durante anos com a pressão elevada sem sentir dor, tontura ou qualquer outro sinal que indique que algo está errado. Enquanto isso, a pressão alta persistente pode causar alterações nos vasos sanguíneos e comprometer órgãos como coração, rins e cérebro.
“Não devemos esperar sentir alguma coisa para medir a pressão”, alerta Lorena. Segundo ela, quando uma complicação aparece, como um AVC ou infarto, a doença pode já estar evoluindo há bastante tempo.Por isso, a única maneira de saber se a pressão está elevada é medir regularmente.
Jovens também podem desenvolver hipertensão
Embora o risco aumente com o avanço da idade, a hipertensão não é exclusiva de idosos. Adultos jovens e, em algumas situações, crianças e adolescentes também podem apresentar pressão alta. Entre os fatores que podem aumentar o risco estão excesso de peso, sedentarismo, alimentação inadequada, apneia do sono, doenças renais e histórico familiar. “Medir a pressão deve fazer parte da avaliação de saúde, mesmo quando a pessoa se sente bem”, orienta a cardiologista.
Histórico familiar aumenta o risco
A genética também tem participação no desenvolvimento da hipertensão. Pessoas que possuem pais ou outros familiares próximos com a doença apresentam maior predisposição.Isso, porém, não significa que o desenvolvimento da doença seja inevitável.“Genética é predisposição, não destino”, afirma Lorena. Segundo a especialista, fatores modificáveis podem influenciar significativamente o risco, entre eles alimentação, excesso de peso, consumo de álcool, sedentarismo, sono inadequado, estresse e doenças renais.
Pressão alta pode afetar vários órgãos
Quando permanece elevada por muito tempo, a pressão sobrecarrega o coração e pode provocar danos às artérias. Com isso, aumentam os riscos de AVC, infarto, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, fibrilação atrial e doença renal crônica.Também podem ocorrer alterações na visão e problemas relacionados à saúde cerebral.
“Controlar a pressão é cuidar do cérebro. Quando tratamos a hipertensão não estamos apenas baixando um número no aparelho, mas protegendo o coração, o cérebro, os olhos, os rins e os vasos sanguíneos”, destaca a médica.
Mudanças de hábito fazem parte do tratamento
O controle da hipertensão não depende apenas dos medicamentos. A rotina também pode contribuir para reduzir os riscos e melhorar a saúde cardiovascular.
Entre as principais medidas estão:
A cardiologista também chama atenção para a gordura abdominal, frequentemente associada à obesidade, resistência à insulina e síndrome metabólica.“Não é preciso esperar a pressão subir para começar a se cuidar. Quanto mais cedo mudamos esses hábitos, maior a chance de prevenir ou adiar a doença”, afirma.