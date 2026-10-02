DOENÇA SILENCIOSA

Quase 60% dos hipertensos abandonam ou não seguem o tratamento; veja o perigo

Estudo com 2.578 pacientes em diferentes regiões do Brasil aponta baixa adesão ao tratamento de uma doença que, na maioria das vezes, não apresenta sintomas

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 05:20

Quase três em cada dez adultos têm pressão alta: veja dez exames que ajudam a avaliar o risco para o coração Crédito: Magnific

A pressão melhora, os sintomas não aparecem e vem aquela sensação de que está tudo bem. Para muitos pacientes com hipertensão, esse é justamente o momento em que o tratamento acaba sendo deixado de lado. Um estudo multicêntrico com 2.578 pacientes de diferentes regiões do Brasil identificou que quase 60% não aderem ao tratamento prescrito.

O levantamento reuniu centros de pesquisa de estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Sergipe, entre outras localidades, e reforça um dos principais desafios no controle da doença: manter os cuidados mesmo quando o paciente não sente nenhum sintoma.

Hipertensão arterial 1 de 9

A hipertensão arterial ocorre quando a pressão permanece elevada e pode provocar danos progressivos ao organismo. Segundo a cardiologista Lorena Rebouças, que atende no centro clínico do Órion Complex, em Goiânia, a ausência de sintomas contribui para que muitos pacientes interrompam os medicamentos por conta própria.

“Como a hipertensão geralmente não causa sintomas, a pessoa começa a tomar o remédio, a pressão melhora, ela pensa que está bem e abandona o tratamento. Mas, muitas vezes, ela está bem justamente porque o tratamento está funcionando”, explica.

Pressão controlada não significa doença curada

Um dos equívocos mais comuns é interpretar a normalização da pressão como sinal de que o problema desapareceu. Na prática, o controle obtido com medicamentos significa que o tratamento está funcionando — e não que a hipertensão deixou de existir. Além do uso correto dos remédios, a cardiologista destaca que o controle depende de uma série de fatores, como alimentação, peso, atividade física, consumo de álcool e qualidade do sono.

“Hipertensão controlada por medicamento continua sendo hipertensão. Precisamos entender que controlar a pressão não é apenas tomar um comprimido. É reduzir o risco de infarto, AVC, doença renal e outros problemas ao longo da vida”, afirma.

Doença pode evoluir sem dar sinais

A hipertensão é conhecida por ser uma doença silenciosa. Uma pessoa pode permanecer durante anos com a pressão elevada sem sentir dor, tontura ou qualquer outro sinal que indique que algo está errado. Enquanto isso, a pressão alta persistente pode causar alterações nos vasos sanguíneos e comprometer órgãos como coração, rins e cérebro.

“Não devemos esperar sentir alguma coisa para medir a pressão”, alerta Lorena. Segundo ela, quando uma complicação aparece, como um AVC ou infarto, a doença pode já estar evoluindo há bastante tempo.Por isso, a única maneira de saber se a pressão está elevada é medir regularmente.

Jovens também podem desenvolver hipertensão

Embora o risco aumente com o avanço da idade, a hipertensão não é exclusiva de idosos. Adultos jovens e, em algumas situações, crianças e adolescentes também podem apresentar pressão alta. Entre os fatores que podem aumentar o risco estão excesso de peso, sedentarismo, alimentação inadequada, apneia do sono, doenças renais e histórico familiar. “Medir a pressão deve fazer parte da avaliação de saúde, mesmo quando a pessoa se sente bem”, orienta a cardiologista.

Histórico familiar aumenta o risco

A genética também tem participação no desenvolvimento da hipertensão. Pessoas que possuem pais ou outros familiares próximos com a doença apresentam maior predisposição.Isso, porém, não significa que o desenvolvimento da doença seja inevitável.“Genética é predisposição, não destino”, afirma Lorena. Segundo a especialista, fatores modificáveis podem influenciar significativamente o risco, entre eles alimentação, excesso de peso, consumo de álcool, sedentarismo, sono inadequado, estresse e doenças renais.

Pressão alta pode afetar vários órgãos

Quando permanece elevada por muito tempo, a pressão sobrecarrega o coração e pode provocar danos às artérias. Com isso, aumentam os riscos de AVC, infarto, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, fibrilação atrial e doença renal crônica.Também podem ocorrer alterações na visão e problemas relacionados à saúde cerebral.

“Controlar a pressão é cuidar do cérebro. Quando tratamos a hipertensão não estamos apenas baixando um número no aparelho, mas protegendo o coração, o cérebro, os olhos, os rins e os vasos sanguíneos”, destaca a médica.

Mudanças de hábito fazem parte do tratamento

O controle da hipertensão não depende apenas dos medicamentos. A rotina também pode contribuir para reduzir os riscos e melhorar a saúde cardiovascular.

Entre as principais medidas estão:

manter um peso saudável;

praticar atividade física regularmente;

moderar o consumo de sal;

reduzir açúcar e alimentos ultraprocessados;

aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes;

não fumar;

moderar o consumo de álcool;

cuidar da qualidade do sono.

