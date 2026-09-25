ALIMENTAÇÃO

Quase 8 em cada 10 prescrições de nutricionistas incluem suplementos; veja quais são os mais usados

Levantamento com dados de mais de 80 mil profissionais mostra quais categorias aparecem com maior frequência e quando marcas são especificadas nas prescrições

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:50

Quase 8 em cada 10 prescrições de nutricionistas incluem suplementos; veja quais são os mais usados Crédito: Imagem gerada por IA

Suplementos alimentares já aparecem em grande parte das prescrições nutricionais registradas na plataforma WebDiet, utilizada por mais de 80 mil nutricionistas. Um levantamento feito pela empresa, a partir de dados agregados da plataforma, identificou que 76,2% das prescrições analisadas incluem pelo menos um suplemento.

O levantamento permite observar quais categorias aparecem com maior frequência na prática dos profissionais e também como ocorre a indicação de marcas. Os percentuais, porém, não são excludentes: uma mesma prescrição pode incluir diferentes tipos de produtos. Entre as categorias mais presentes estão whey protein, citado em 40% das prescrições analisadas; carboidratos, em 27%; snacks saudáveis, em 22%; creatina, em 18%; vitaminas, em 15%; e ômega 3, em 12%.

Whey Protein 1 de 9

Segundo Rodrigo Vieira, fundador e CEO da WebDiet, a análise de grandes volumes de registros permite identificar padrões que não seriam percebidos apenas pela observação de casos individuais. “Quando analisamos os registros realizados pelos nutricionistas, conseguimos identificar padrões de comportamento e entender melhor como diferentes categorias de produtos estão inseridas na rotina profissional”.

Creatina 1 de 13

Marca é mais indicada em algumas categorias

O levantamento também identificou diferenças na forma como os nutricionistas especificam marcas de acordo com o tipo de suplemento. Entre as prescrições que incluem whey protein, por exemplo, 77% especificam uma marca, enquanto 23% deixam o fabricante em aberto. No caso das vitaminas, o comportamento é diferente. Em 74,3% das prescrições, nenhuma marca é indicada, deixando a escolha do fabricante em aberto.

A creatina aparece em uma posição intermediária: 41,8% das prescrições não especificam o fabricante, enquanto a maioria apresenta uma marca definida. Para Rodrigo Vieira, a diferença mostra que o nível de direcionamento do profissional pode variar de acordo com a categoria do produto. “A escolha da marca não é homogênea. Em algumas categorias, o nutricionista define de forma mais frequente qual produto deve ser utilizado; em outras, deixa essa decisão em aberto”.

Dados mostram tendências da prática nutricional

Além de apontar a presença dos suplementos nas prescrições, a análise mostra como dados agregados de plataformas digitais podem ser utilizados para identificar tendências na rotina dos profissionais. Ao reunir informações registradas durante os atendimentos, esse tipo de base permite observar quais produtos aparecem com maior frequência, como são indicados e quais diferenças existem entre as categorias.

“A tecnologia permite transformar os registros da rotina clínica em informações que ajudam a entender os padrões da prática nutricional. Mais do que acompanhar um caso isolado, conseguimos observar tendências em uma base ampla e identificar como os profissionais estão trabalhando”, afirma Vieira.

Como foi feito o levantamento