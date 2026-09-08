Quase três em cada dez adultos têm pressão alta: veja dez exames que ajudam a avaliar o risco para o coração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 05:15
Quase três em cada dez adultos brasileiros têm diagnóstico de hipertensão. O índice passou de 22,6% em 2006 para 29,7% em 2024, alta de 31%, segundo dados do Ministério da Saúde. No mesmo período, o diabetes avançou ainda mais: a proporção de adultos diagnosticados passou de 5,5% para 12,9%, um aumento de 135%.
As doenças cardiovasculares continuam entre as principais causas de morte no país. Além da pressão alta e do diabetes, colesterol elevado e excesso de peso também podem aumentar o risco de problemas no coração e nos vasos sanguíneos. O cardiologista Daniel Marotta, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, explica que muitas dessas alterações podem evoluir sem sintomas e ser descobertas apenas durante exames de rotina.
Cuidados com coração
“Não existe um exame isolado capaz de prever um infarto. A avaliação considera o conjunto de fatores de risco, como pressão arterial, colesterol, glicemia, idade, histórico familiar e hábitos de vida”. A partir dessa avaliação, o médico pode definir a necessidade de acompanhamento ou solicitar exames complementares.
A hipertensão arterial é silenciosa, mas seus efeitos não
Quais exames ajudam a avaliar o coração?
Nem todas as pessoas precisam fazer uma bateria de exames. A indicação depende da idade, dos sintomas, dos fatores de risco, do histórico familiar e dos resultados encontrados na avaliação inicial.
Entre os principais estão:
Nem todo mundo precisa dos mesmos exames
Além dos exames laboratoriais e cardiológicos, o médico pode realizar uma estratificação do risco cardiovascular. Essa avaliação considera fatores como idade, pressão arterial, colesterol, diabetes, tabagismo e outros elementos para estimar o risco individual. Em situações específicas, também podem ser indicados exames de imagem das artérias, como o escore de cálcio coronariano. Eles não são exames de rotina para toda a população e podem ser utilizados para refinar a avaliação do risco de doença coronariana.
Alguns sintomas podem justificar uma investigação mais aprofundada, como dor ou pressão no peito, falta de ar, palpitações, desmaios e cansaço fora do habitual. Pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol elevado, tabagismo ou histórico familiar de doença cardiovascular precoce também podem precisar de uma avaliação individualizada.
“O histórico familiar merece atenção porque pode modificar a avaliação mesmo quando os exames de rotina estão dentro dos valores esperados”, afirma Marotta. Segundo o especialista, a combinação de diferentes fatores também deve ser considerada. Obesidade, alterações da glicose, colesterol elevado e pressão alta podem se somar e aumentar o risco cardiometabólico.
Mais importante do que realizar uma grande quantidade de exames é identificar alterações precocemente e acompanhar sua evolução. A avaliação médica é que determina quais exames são necessários, com que frequência devem ser repetidos e se há necessidade de mudanças de hábitos ou tratamento.