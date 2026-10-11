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Quatro tipos de exercícios que ajudam a envelhecer com saúde e manter a independência

Atividades aeróbicas, fortalecimento muscular, equilíbrio e mobilidade ajudam a preservar a capacidade de realizar tarefas cotidianas; médico do esporte explica como combinar os exercícios

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 06:00

Quatro tipos de exercícios que ajudam a envelhecer com saúde e manter a independência
Quatro tipos de exercícios que ajudam a envelhecer com saúde e manter a independência Crédito: Imagem gerada pela IA

Envelhecer com saúde não significa apenas evitar doenças, mas também manter a capacidade de caminhar, subir escadas, carregar compras e realizar tarefas cotidianas sem depender de outras pessoas. Para isso, manter o corpo ativo ao longo da vida é fundamental. Segundo o médico do esporte e membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife, Carlos Ulloa, a combinação de diferentes tipos de exercícios ajuda a preservar capacidades físicas que tendem a mudar com o avanço da idade.

Com o envelhecimento, é comum ocorrer redução da massa e da força muscular, além de alterações no equilíbrio, na mobilidade e na capacidade cardiorrespiratória. De acordo com Ulloa, um programa de exercícios diversificado pode ajudar a minimizar essas perdas e favorecer a autonomia, inclusive em situações corriqueiras, como levantar-se de uma cadeira ou recuperar a estabilidade depois de um tropeço.

Envelhecimento saudável

Envelhecimento saudável por Shutterstock
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A recomendação é não se concentrar em apenas uma modalidade. Exercícios aeróbicos, fortalecimento muscular, atividades de equilíbrio e movimentos voltados à mobilidade cumprem funções diferentes e podem ser combinados de acordo com as condições físicas e as necessidades de cada pessoa.

  • 1. Exercícios aeróbicos: mais fôlego e saúde cardiovascular
    Caminhar, pedalar, nadar e dançar são exemplos de atividades aeróbicas que elevam a frequência cardíaca e respiratória. Com a prática regular, elas ajudam a melhorar o condicionamento e a eficiência do coração, dos pulmões e do sistema circulatório no fornecimento de oxigênio aos músculos.
    Esse tipo de exercício também contribui para prevenir e controlar fatores associados a doenças cardiovasculares e metabólicas. Na rotina, um melhor condicionamento pode tornar tarefas como fazer compras, caminhar por distâncias maiores e subir escadas menos cansativas.
    Boas opções: caminhada em ritmo acelerado, bicicleta, natação, hidroginástica, dança, corrida, bicicleta ergométrica, escada e aparelho elíptico.
    A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos e idosos acumulem de 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica de intensidade moderada ou de 75 a 150 minutos de intensidade vigorosa. Também é possível combinar as duas intensidades, conforme a capacidade física de cada pessoa.

  • 2. Fortalecimento muscular: preservar a autonomia
    A perda progressiva de massa muscular e de força está entre as mudanças associadas ao envelhecimento. Quando essa redução se torna significativa, pode caracterizar a sarcopenia, condição que compromete a capacidade funcional e dificulta atividades do dia a dia. Segundo Carlos Ulloa, o fortalecimento muscular tem uma finalidade que vai muito além da aparência física: ajudar a pessoa a continuar realizando movimentos necessários para manter a independência.
    “Os exercícios de força não servem apenas para aumentar músculos ou melhorar a aparência. Eles ajudam a preservar a capacidade de levantar-se da cama ou de uma cadeira, subir degraus, carregar sacolas, agachar para pegar alguma coisa no chão e realizar outras tarefas do dia a dia”, reforça o médico.
    Além de contribuir para a manutenção da força, esses exercícios favorecem a saúde óssea e a capacidade funcional. A escolha da atividade deve considerar o condicionamento, eventuais limitações e a necessidade de adaptação dos movimentos.
    Boas opções: musculação, exercícios com faixas elásticas, pilates, movimentos com o peso do próprio corpo, como agachamentos adaptados e flexões na parede, e treinamento funcional.
    A OMS recomenda atividades de fortalecimento de intensidade moderada ou maior, envolvendo os principais grupos musculares, em pelo menos dois dias por semana.

  • 3. Equilíbrio: reduzir o risco de quedas
    Manter o equilíbrio exige a atuação conjunta dos músculos, da visão, do sistema vestibular — relacionado ao equilíbrio no ouvido interno — e do sistema nervoso. Com o avanço da idade, preservar essa capacidade torna-se especialmente importante para reagir a obstáculos e evitar quedas.
    O equilíbrio é utilizado em situações comuns, como caminhar sobre uma superfície irregular, mudar de direção, desviar de um objeto ou recuperar a estabilidade depois de um tropeço. Por isso, exercitá-lo pode ajudar a manter a segurança durante os deslocamentos e outras atividades cotidianas.
    Boas opções: tai chi chuan, ioga, exercícios funcionais, caminhadas em diferentes direções, apoio em um pé e atividades que envolvam mudanças de direção, transferência do peso corporal e coordenação.
    O médico do esporte também cita o uso de acessórios que desafiam a estabilidade, como bosu, discos e almofadas de equilíbrio, plataformas de equilíbrio, bolas suíças e step. Esses recursos, no entanto, precisam ser utilizados com dificuldade ajustada à capacidade de cada pessoa e progressão gradual, especialmente quando há risco de queda.
    A OMS recomenda que idosos realizem, em três ou mais dias por semana, atividades multicomponentes que enfatizem o equilíbrio funcional e o treinamento de força.

  • 4. Alongamento e mobilidade: facilitar os movimentos
    A flexibilidade e a mobilidade também merecem espaço na rotina de exercícios. Embora estejam relacionadas, elas não significam exatamente a mesma coisa: a flexibilidade diz respeito à capacidade de músculos e outros tecidos se alongarem, enquanto a mobilidade envolve a capacidade de uma articulação se movimentar adequadamente e com controle.
    Trabalhar essas capacidades pode ajudar a preservar a amplitude dos movimentos e facilitar tarefas cotidianas. Os benefícios são ainda mais relevantes quando os exercícios de mobilidade e alongamento fazem parte de uma rotina que inclui fortalecimento, equilíbrio e atividades aeróbicas.
    Boas opções: sessões de alongamento, ioga, pilates, exercícios de mobilidade articular e movimentos dinâmicos que explorem diferentes amplitudes.
    “As diretrizes atuais da OMS não estabelecem uma quantidade semanal específica de alongamentos para pessoas idosas, mas eu recomendo incluir mobilidade e alongamento antes de iniciar qualquer treino ou modalidade”, orienta Ulloa.
    A intensidade dos movimentos deve respeitar as condições individuais. Pessoas com dor persistente, limitações articulares ou outras condições de saúde podem precisar de adaptações e orientação profissional para escolher os exercícios mais adequados.

É preciso fazer todos esses exercícios?

Não necessariamente em sessões separadas. Algumas modalidades trabalham várias capacidades físicas ao mesmo tempo. Uma aula de dança, por exemplo, pode estimular o condicionamento aeróbico, a coordenação e o equilíbrio. Já determinados exercícios funcionais combinam força, mobilidade e estabilidade.

O mais importante é montar uma rotina variada, compatível com a condição física e os objetivos de cada pessoa. Para quem está começando ou ficou muito tempo sem praticar atividades, a orientação é avançar gradualmente, evitando cargas e movimentos incompatíveis com o condicionamento atual. “O objetivo é chegar às idades mais avançadas mantendo a capacidade de fazer aquilo que faz parte da própria vida”, conclui Ulloa.

Manter-se ativo é uma estratégia para preservar a independência ao longo dos anos. A combinação de exercícios aeróbicos, fortalecimento, equilíbrio e mobilidade ajuda a trabalhar diferentes capacidades do corpo e pode contribuir para um envelhecimento com mais autonomia e qualidade de vida.

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