EFEITOS COLATERAIS

Queda de cabelo e unhas descoladas: estudo revela alterações em até 50% dos usuários de canetas emagrecedoras

Pesquisa apresentada em congresso europeu identificou que 50,4% dos usuários de GLP-1 relataram queda de cabelo fora do habitual; alterações nas unhas também foram mais frequentes nesse grupo.

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17:57

Queda de cabelo e unhas descoladas: estudo revela alterações em até 50% dos usuários de canetas emagrecedoras Crédito: Imagem gerada pela IA

O uso de medicamentos à base de GLP-1, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, pode estar associado a alterações na saúde dos cabelos e das unhas. Um estudo internacional apresentado no congresso de 2026 da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV), realizado em Viena, na Áustria, identificou que 50,4% dos usuários dessas medicações relataram queda de cabelo fora do habitual. Entre as pessoas com obesidade ou diabetes tipo 2 que não utilizavam os medicamentos, o percentual foi de 33,5%.

A pesquisa avaliou 1.904 participantes de quatro países, sendo 575 usuários de medicamentos agonistas do receptor GLP-1 e 1.329 pessoas que não utilizavam essas substâncias. Além da queda capilar, 42,4% dos usuários relataram redução do volume ou da densidade dos fios, contra 19,3% no grupo de comparação.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

Outro dado chamou a atenção dos pesquisadores: 26,1% dos participantes que utilizavam GLP-1 perceberam o início da queda de cabelo após começarem o tratamento. Entre os não usuários, o índice foi de 11,6%. O levantamento também identificou maior frequência de vermelhidão no couro cabeludo entre os pacientes que utilizavam as medicações. Os resultados foram divulgados pela publicação HealthDay, com base nos trabalhos apresentados durante o congresso europeu, e também repercutiram na plataforma especializada touchDERMATOLOGY.

Alterações também atingem as unhas

As mudanças relatadas pelos participantes não se limitaram aos cabelos. Segundo o levantamento, 66,3% dos usuários de GLP-1 apresentaram pelo menos um tipo de alteração nas unhas, enquanto o percentual entre os não usuários foi de 52,8%. Uma das condições identificadas foi a onicólise, caracterizada pelo descolamento da unha em relação ao leito ungueal. O problema foi relatado por 39,3% dos usuários dos medicamentos, diante de 8,7% do grupo que não utilizava as substâncias.

Apesar das diferenças observadas, os pesquisadores ressaltam que os resultados apontam associações e não comprovam uma relação direta de causa e efeito entre os medicamentos e as alterações dermatológicas. Uma das hipóteses envolve a velocidade do emagrecimento e as mudanças nutricionais que podem acompanhar o tratamento.

A redução significativa da ingestão de calorias e proteínas, além de possíveis deficiências de ferro, zinco e outros micronutrientes, pode interferir no ciclo de crescimento dos fios. Esse processo pode desencadear o chamado eflúvio telógeno, condição caracterizada pelo aumento temporário da queda capilar, geralmente alguns meses depois de um evento de estresse físico ou metabólico.

Outro estudo também identificou associação com alopecia

A preocupação com a saúde capilar durante o uso de medicamentos GLP-1 também foi observada em uma pesquisa publicada em julho de 2026 no periódico científico britânico The BMJ. Desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o estudo analisou dados de mais de 12 mil adultos com diabetes tipo 2 que iniciaram o tratamento com medicamentos dessa classe.

Na comparação com pacientes que utilizavam outras categorias de remédios para diabetes, os pesquisadores identificaram maior risco de diagnóstico de alopecia entre os usuários de GLP-1. Os autores, no entanto, destacaram que o risco absoluto é baixo e que ainda são necessárias novas pesquisas para compreender os mecanismos envolvidos na associação.

Quando a queda de cabelo merece atenção?

Com o aumento do uso dessas medicações, a saúde capilar passou a integrar a discussão sobre os cuidados necessários durante o processo de emagrecimento. A avaliação dermatológica e nutricional pode ajudar a identificar possíveis deficiências nutricionais, alterações hormonais e outras condições que contribuam para a queda.

A dermatologista Caroline Aguiar, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que ainda não é possível separar completamente um possível efeito dos medicamentos das consequências do emagrecimento acelerado e da redução na ingestão de nutrientes.

A médica recomenda atenção a mudanças persistentes no volume dos fios e na quantidade de cabelo que cai durante atividades cotidianas. “Um sinal amarelo é perceber, por várias semanas, mais fios do que o habitual no banho ou na escova, redução do volume ou a risca começando a se abrir. Já falhas delimitadas, perda que progride rapidamente, dor, ardor, coceira intensa, descamação importante ou feridas no couro cabeludo são sinais de alerta para procurar avaliação sem adiar”, orienta.

Segundo a especialista, mesmo quando a queda parece passageira, o emagrecimento pode tornar mais perceptível uma alopecia androgenética que já estava em desenvolvimento. Por isso, mudanças evidentes ou persistentes devem ser investigadas. A orientação médica também é importante para avaliar os sintomas e a necessidade de ajustes no tratamento. A interrupção dos medicamentos por iniciativa própria não é recomendada.

Anvisa amplia lista de canetas aprovadas no Brasil

Enquanto novas pesquisas investigam os possíveis efeitos associados aos medicamentos, o mercado brasileiro também passa por expansão. Em outubro de 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou mais cinco canetas à base de GLP-1, indicadas para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.