ALIMENTAÇÃO

Quem tem diabetes pode comer arroz com feijão? Nutricionista explica como montar o prato

Combinação tradicional da mesa brasileira pode continuar no cardápio de quem tem diabetes; o segredo está nas porções, nos acompanhamentos e no equilíbrio da refeição

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:20

Quem tem diabetes pode comer arroz com feijão? Nutricionista explica como montar o prato Crédito: Imagem gerada pela IA

Receber o diagnóstico de diabetes não significa abrir mão do arroz com feijão, combinação presente na rotina de milhões de brasileiros. A orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes é que os dois alimentos podem continuar fazendo parte do almoço e do jantar, desde que estejam inseridos em uma alimentação equilibrada e com porções adequadas às necessidades de cada pessoa.

A recomendação ganha destaque no Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, e ajuda a esclarecer dúvidas sobre a alimentação de quem convive com a doença. Segundo a nutricionista Aline Maldonado, consultada pela marca Tio João, o planejamento das refeições deve considerar as quantidades consumidas, os acompanhamentos e a resposta da glicose no sangue.

Pré-diabetes precisa de atenção 1 de 9

“Receber o diagnóstico não significa abandonar os alimentos que fazem parte da rotina familiar. O cuidado está em ajustar as quantidades, a frequência e as combinações. Uma alimentação que respeita as preferências e a realidade da pessoa tem mais condições de ser mantida no dia a dia”, explica.

Arroz e feijão fornecem carboidratos, que são transformados pelo organismo em glicose e utilizados como fonte de energia. O feijão também contém fibras e proteínas vegetais. As fibras contribuem para a qualidade nutricional da refeição e ajudam no manejo da glicose, mas não dispensam o cuidado com as porções.

Atenção à combinação de carboidratos

Batata, macarrão e farofa também podem aparecer no cardápio de quem tem diabetes. O cuidado, segundo a nutricionista, é evitar somar porções desses alimentos sem considerar os carboidratos que já estão presentes no arroz e no feijão. “Essa soma pode elevar a quantidade de carboidratos consumida e dificultar o controle da glicose. Toda escolha deve considerar o índice glicêmico do alimento e, de preferência, optar por um tipo de carboidrato por vez”, afirma Aline.

Uma maneira de organizar o prato é reservar metade do espaço para verduras e legumes, como alface, tomate, brócolis e abobrinha. A outra metade pode ser distribuída entre arroz, feijão e uma fonte de proteína, como frango, peixe ou ovo. As quantidades, porém, precisam ser individualizadas: não existe uma medida única de colheres que sirva para todas as pessoas com diabetes.

Se houver vontade de incluir batata, por exemplo, uma possibilidade é reduzir a porção de arroz para acomodar o alimento, conforme o planejamento alimentar. “Esse ajuste ajuda a variar o cardápio sem simplesmente somar mais uma porção de carboidratos ao que já estava no prato”, orienta a nutricionista.

Arroz branco ou integral: qual escolher?

O arroz integral preserva partes do grão, como o farelo e o germe, e costuma ter mais fibras do que o arroz branco. Esse conteúdo pode contribuir para a saciedade e para o manejo da glicose. Isso, no entanto, não significa que a versão branca precise ser excluída da alimentação de quem tem diabetes.

Os mixes de grãos também podem ser uma alternativa para variar o cardápio. Dependendo da composição, essas misturas oferecem cereais integrais e outros grãos, ampliando a oferta de fibras e diversificando sabores e texturas. Como os produtos variam, é importante observar a lista de ingredientes e a quantidade de fibras indicada no rótulo.

“O integral e os mixes de grãos também fornecem carboidratos e precisam de atenção às porções, pois ter mais fibras não libera o consumo à vontade. Já o arroz branco pode compor uma refeição equilibrada com feijão, verduras e legumes. A escolha depende do conjunto da alimentação e das necessidades de cada pessoa”, esclarece Dra. Aline.

Cuidados vão além da alimentação

O controle do diabetes também envolve hidratação, organização dos horários das refeições e atenção ao tratamento. Cortar carboidratos ou pular refeições por conta própria pode prejudicar o planejamento alimentar. Para quem utiliza insulina ou determinados medicamentos, ficar muito tempo sem comer também pode aumentar o risco de hipoglicemia, quando a glicose no sangue cai excessivamente.

A nutricionista destaca que não é necessário eliminar os carboidratos para controlar a doença. O importante é escolher as fontes, ajustar as porções e evitar restrições sem orientação profissional. A distribuição das refeições e a quantidade de água devem levar em conta a rotina e as condições de saúde de cada pessoa.