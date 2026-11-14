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Quer emagrecer até o Natal? Veja por que perder peso rápido pode prejudicar sua saúde

Dietas muito restritivas podem provocar perda de massa muscular, deficiências nutricionais e efeito sanfona; nutricionista explica como reduzir gordura corporal sem comprometer o organismo

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:00

Quer emagrecer até o Natal? Veja por que perder peso rápido pode prejudicar sua saúde Crédito: Imagem gerada pela IA

Com a proximidade do verão e das festas de fim de ano, a busca por métodos para emagrecer em pouco tempo costuma ganhar força. A expectativa de chegar ao Natal ou às férias com alguns quilos a menos, porém, pode levar à adoção de dietas muito restritivas e estratégias que prometem resultados rápidos, mas nem sempre consideram a saúde. O problema é que perder peso depressa não significa necessariamente eliminar gordura corporal.

Segundo Irani Gomes, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, quando a restrição alimentar é excessiva, o organismo pode recorrer não apenas às reservas de gordura, mas também às proteínas dos músculos como fonte de energia. Nesse processo, a redução apresentada pela balança pode incluir perda de massa muscular e de água corporal. “Emagrecer rapidamente não significa emagrecer com qualidade. Dietas muito restritivas podem provocar deficiências nutricionais, fadiga, alterações metabólicas e perda de massa muscular”, explica a nutricionista.

Emagreça de forma eficaz 1 de 7

A preservação da musculatura é um dos pontos fundamentais de um processo de emagrecimento saudável. Os músculos contribuem para a força, a funcionalidade do corpo e a manutenção do gasto energético em repouso. Por isso, reduzir o peso sem considerar a composição corporal pode trazer prejuízos que não aparecem na balança.

Como emagrecer sem perder massa muscular?

Para evitar a perda muscular durante o emagrecimento, a orientação é combinar alimentação equilibrada, déficit calórico moderado e consumo adequado de proteínas, distribuídas ao longo do dia. A prática regular de exercícios físicos também tem papel importante nesse processo. A musculação, em especial, ajuda a preservar a massa muscular durante a redução de gordura corporal.

“O objetivo deve ser reduzir a gordura corporal e preservar ao máximo a massa muscular e a saúde metabólica. Para isso, é necessário combinar uma alimentação adequada com hábitos de vida saudáveis”, orienta Irani.

É possível emagrecer em um mês?

Quem deseja começar a mudar os hábitos antes das festas de fim de ano pode, sim, iniciar um processo de emagrecimento em poucas semanas. Os resultados, entretanto, variam de acordo com características individuais, como alimentação, prática de exercícios, qualidade do sono, estilo de vida e aspectos emocionais.

Por esse motivo, não existe uma meta única de perda de peso que seja adequada para todas as pessoas. A nutricionista ressalta que perdas superiores a 1% a 2% do peso corporal por semana podem envolver redução de água e massa muscular, e não necessariamente de gordura.

Mais importante do que estabelecer um número para alcançar na balança é buscar uma melhora na composição corporal e desenvolver hábitos que possam ser mantidos a longo prazo.

O risco do efeito sanfona

Outro problema associado às dietas muito restritivas é o chamado efeito sanfona, caracterizado pela perda e recuperação recorrente de peso. Quando o emagrecimento é conduzido por meio de medidas temporárias e difíceis de sustentar, a pessoa pode voltar aos hábitos anteriores e recuperar os quilos eliminados. Para evitar esse ciclo, a recomendação é abandonar a lógica das dietas com prazo de validade e priorizar uma rotina alimentar equilibrada, acompanhada de atividade física regular.