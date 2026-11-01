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Quer emagrecer ou ganhar massa muscular? Saiba quando procurar o nutrólogo ou o nutricionista

Embora atuem em áreas complementares, os especialistas têm formações e atribuições distintas; médico explica como funciona o acompanhamento em cada caso

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07:00

Quer emagrecer ou ganhar massa muscular? Saiba quando procurar o nutrólogo ou o nutricionista Crédito: Imagem gerada pela IA

Na busca por uma alimentação mais saudável, perda de peso, ganho de massa muscular ou melhora do desempenho físico, uma dúvida é comum: qual profissional procurar, nutrólogo ou nutricionista? Embora os dois atuem na promoção da saúde por meio da alimentação, existem diferenças na formação, nas atribuições e nos tipos de acompanhamento oferecidos.

Segundo Rennan Bertoldi, médico nutrólogo e professor do curso de Medicina da Unisul, ecossistema da Inspirali, a principal diferença está na formação e na abordagem de cada profissional. O nutrólogo é formado em Medicina e especializado na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças relacionadas à nutrição e ao metabolismo. Já o nutricionista tem formação específica em Nutrição e atua na avaliação nutricional, no planejamento alimentar e na elaboração de estratégias dietéticas individualizadas.

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Apesar das diferenças, as duas áreas são complementares e podem trabalhar juntas no cuidado com o paciente, especialmente em situações que envolvem obesidade, diabetes, deficiências nutricionais e mudanças na composição corporal. Mas como saber qual profissional procurar? O especialista esclarece as principais dúvidas sobre o assunto.

1. Qual é a principal diferença entre nutrólogo e nutricionista?

O nutrólogo é um médico especializado em Nutrologia, área que estuda a relação entre nutrição, metabolismo e saúde. Sua atuação envolve investigar alterações clínicas e metabólicas, prevenir e tratar doenças e acompanhar pessoas que desejam melhorar a composição corporal ou o desempenho físico. O nutricionista, por sua vez, é formado em Nutrição e trabalha com a avaliação do estado nutricional, a elaboração de planos alimentares individualizados e o acompanhamento dietético de pessoas saudáveis ou com doenças. As profissões compartilham conhecimentos, mas têm formações e atribuições específicas.



2. Quem deseja emagrecer deve procurar qual profissional?

A escolha depende das necessidades de cada pessoa. Quem deseja reduzir gordura corporal, melhorar os hábitos alimentares e organizar a rotina de alimentação pode se beneficiar do acompanhamento de um nutricionista.

Já quando há obesidade, alterações metabólicas, doenças associadas ou dificuldade persistente para perder peso, a avaliação médica pode ser importante para investigar possíveis causas clínicas.

O especialista ressalta ainda que emagrecer não significa apenas reduzir o número na balança. É necessário considerar a preservação da massa muscular, a saúde metabólica e a busca por resultados sustentáveis.



3. O nutrólogo pode prescrever dietas? E o nutricionista pode solicitar exames?

Sim. A atuação do nutrólogo não se limita à prescrição de medicamentos e suplementos. O médico também pode indicar intervenções alimentares e planos dietoterápicos, considerando as necessidades clínicas e metabólicas do paciente.

O nutricionista também pode solicitar exames laboratoriais necessários ao acompanhamento dietoterápico. Os resultados ajudam a avaliar o estado nutricional, identificar inadequações e ajustar o planejamento alimentar.

A diferença está principalmente na finalidade da avaliação: o nutricionista realiza o diagnóstico nutricional, enquanto o médico pode investigar e diagnosticar doenças, além de estabelecer tratamentos clínicos específicos.



4. Como saber se o médico é realmente especialista em Nutrologia?

Um dos pontos a observar é se o profissional possui Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Nutrologia. A especialidade é reconhecida no Brasil, e o título pode ser obtido por meio de residência médica reconhecida ou aprovação em exame de título de especialista, conforme os requisitos exigidos.

Cursos de pós-graduação e capacitações complementares, isoladamente, não conferem o título de especialista. Por isso, antes de agendar uma consulta, o paciente pode verificar a qualificação do médico nos registros públicos dos Conselhos de Medicina.



5. Nutrólogo e nutricionista podem acompanhar o mesmo paciente?

Sim. A integração entre os profissionais pode ser especialmente importante em casos de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, desnutrição, perda de massa muscular e transtornos alimentares.

No acompanhamento de pessoas que praticam atividades físicas, por exemplo, o nutrólogo pode investigar alterações metabólicas, deficiências nutricionais ou condições clínicas que interfiram no desempenho e na recuperação. O nutricionista, por sua vez, pode organizar a alimentação de acordo com a intensidade dos treinos, a rotina e os objetivos individuais.

A atuação conjunta permite considerar diferentes aspectos da saúde e estabelecer estratégias de acompanhamento mais completas.



6. Crianças, gestantes e idosos também podem precisar desses profissionais?

Sim. As necessidades nutricionais mudam ao longo da vida e exigem cuidados específicos. Na infância, a alimentação precisa acompanhar o crescimento e o desenvolvimento.

Durante a gestação, as mudanças fisiológicas e metabólicas exigem atenção às necessidades nutricionais da mãe e do bebê. Entre os idosos, a preservação da massa muscular e da força é importante para reduzir o risco de fragilidade e perda da capacidade funcional.

Nessas situações, o acompanhamento pode envolver nutricionistas, nutrólogos e outros médicos, como pediatras, obstetras e geriatras, de acordo com as necessidades de cada pessoa.

