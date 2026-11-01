Quer emagrecer ou ganhar massa muscular? Saiba quando procurar o nutrólogo ou o nutricionista

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Perla Ribeiro
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07:00
Na busca por uma alimentação mais saudável, perda de peso, ganho de massa muscular ou melhora do desempenho físico, uma dúvida é comum: qual profissional procurar, nutrólogo ou nutricionista? Embora os dois atuem na promoção da saúde por meio da alimentação, existem diferenças na formação, nas atribuições e nos tipos de acompanhamento oferecidos.
Segundo Rennan Bertoldi, médico nutrólogo e professor do curso de Medicina da Unisul, ecossistema da Inspirali, a principal diferença está na formação e na abordagem de cada profissional. O nutrólogo é formado em Medicina e especializado na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de doenças relacionadas à nutrição e ao metabolismo. Já o nutricionista tem formação específica em Nutrição e atua na avaliação nutricional, no planejamento alimentar e na elaboração de estratégias dietéticas individualizadas.
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Apesar das diferenças, as duas áreas são complementares e podem trabalhar juntas no cuidado com o paciente, especialmente em situações que envolvem obesidade, diabetes, deficiências nutricionais e mudanças na composição corporal. Mas como saber qual profissional procurar? O especialista esclarece as principais dúvidas sobre o assunto.