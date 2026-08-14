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Quer uma pele mais bonita? O hábito noturno que pode fazer mais diferença do que você imagina

Enquanto você dorme, organismo intensifica processos de reparação da pele; veja como noites maldormidas podem favorecer olheiras, acne, ressecamento e sinais de envelhecimento

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:19

Ectoína ganha espaço nos cuidados com a pele por sua relação com hidratação, proteção da barreira e redução da sensação de desconforto
Quer uma pele mais bonita? O hábito noturno que pode fazer mais diferença do que você imagina Crédito: Pexels

Se você investe em cremes, séruns, hidratantes e protetor solar, mas costuma dormir pouco, pode estar deixando de lado uma das etapas mais importantes da rotina de cuidados com a pele: o sono. Durante o descanso, o organismo ativa mecanismos de reparação celular que influenciam diretamente a saúde da pele. 

É nesse período que ocorre maior renovação dos tecidos, além de processos relacionados ao equilíbrio hormonal e ao fortalecimento da barreira cutânea. Na prática, uma boa noite de sono pode ajudar a manter a pele mais hidratada, luminosa e resistente aos sinais do envelhecimento.

Embora o skincare seja frequentemente associado ao uso de cosméticos, especialistas consideram a qualidade do sono um dos pilares de uma pele saudável. Já a privação frequente de descanso pode elevar os níveis de cortisol, favorecer processos inflamatórios e prejudicar mecanismos relacionados à produção de colágeno.

O resultado pode aparecer no rosto na forma de olheiras, linhas de expressão, ressecamento, perda de viço e flacidez. Segundo a biomédica esteta Jéssica Magalhães, que atua há mais de uma década com orientação sobre cuidados com a pele, o período de sono é importante para que o organismo repare os danos acumulados durante o dia.

“Enquanto dormimos, o organismo direciona energia para processos de regeneração. A pele aumenta sua capacidade de renovação celular, melhora a produção de colágeno e fortalece sua barreira de proteção. Quando esse ciclo é interrompido com frequência, os reflexos aparecem rapidamente no rosto, seja por meio de olheiras, aspecto cansado, ressecamento e envelhecimento precoce”, explica.

Rotina de beleza e skincare de Camila Pitanga

Camila Pitanga mostra sua rotina de beleza em vídeo para VOGUE por Reprodução/Youtube
Camila Pitanga por Reprodução/Redes Sociais
Em sua rotina de beleza, Camila Pitanga contempla em sua skincare, na sua maioria, produtos da Aesop por Arquivo pessoal
Camila Pitanga mostra sua rotina de beleza em vídeo para VOGUE por Reprodução/Youtube
Em sua rotina de beleza Camila Pitanga gosta do efeito de pele corada feita com produtos da M.A.C Cosmetics e Benefit por Arquivo pessoal
Camila Pitanga mostra sua rotina de beleza em vídeo para VOGUE por Reprodução/YouTube
Camila Pitanga por Reprodução/Redes Sociais
Ellen (Camila Pitanga) retorna e reencontra Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Camila Pitanga e o noivo, Patrick Pessoa por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga e a filha Antônia por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga e o pai Antônio Pitanga por Reprodução/Redes Sociais
Camila Pitanga e a mãe, Vera por Reprodução
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Camila Pitanga mostra sua rotina de beleza em vídeo para VOGUE por Reprodução/Youtube

O que uma noite maldormida pode fazer com a pele?

A falta de descanso adequado pode afetar diferentes funções do organismo e também se refletir na aparência da pele.

Entre os efeitos associados a noites de sono insuficientes estão:

  • aumento de processos inflamatórios;
  • perda de hidratação;
  • maior sensibilidade da pele;
  • surgimento ou piora da acne;
  • redução da elasticidade;
  • aparência cansada;
  • olheiras;
  • aceleração de sinais de envelhecimento.

Além disso, a alteração da barreira de proteção da pele pode dificultar a manutenção da hidratação e comprometer sua capacidade de se defender das agressões externas.Durante o dia, a pele fica exposta a fatores como radiação solar, poluição, estresse e radicais livres. À noite, o organismo entra em uma fase importante de recuperação desses danos.

Não adianta investir só no skincare

Uma rotina de cuidados continua sendo importante, mas o sono deve fazer parte desse conjunto. Manter horários regulares para dormir e acordar e garantir tempo suficiente de descanso ajuda a criar condições para que o organismo realize seus processos naturais de recuperação.

Segundo Jéssica, a recomendação é buscar sete a nove horas de sono por noite, de forma regular.“Investir em um bom sono deve fazer parte da rotina de autocuidado tanto quanto a limpeza, hidratação e proteção solar”, afirma.

Celular antes de dormir também merece atenção

Outro hábito que pode atrapalhar o descanso é passar muito tempo diante de celulares, tablets e computadores antes de ir para a cama. A exposição à luz das telas pode interferir no ritmo circadiano e dificultar a produção de melatonina, hormônio relacionado à regulação do sono. Com isso, o descanso pode ser prejudicado — e, consequentemente, também os processos de recuperação que ocorrem durante a noite. Por isso, reduzir o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir pode ser uma medida simples para melhorar a rotina noturna.

O “tratamento” mais simples pode começar na hora de dormir

A ideia não é abandonar os produtos de skincare, mas entender que eles fazem parte de um conjunto maior de hábitos. Limpar a pele, hidratar, usar proteção solar, manter uma alimentação equilibrada e dormir adequadamente são cuidados que se complementam. “O organismo precisa de um período de descanso para realizar naturalmente a reparação dos tecidos. Dormir bem é um dos cuidados mais acessíveis e eficazes para manter a pele saudável e bonita”, conclui Jéssica.

Ou seja: antes de comprar mais um produto para a rotina de beleza, talvez valha a pena olhar para um cuidado que não custa nada — dormir bem.

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