BELEZA E BEM-ESTAR

Quer uma pele mais bonita? O hábito noturno que pode fazer mais diferença do que você imagina

Enquanto você dorme, organismo intensifica processos de reparação da pele; veja como noites maldormidas podem favorecer olheiras, acne, ressecamento e sinais de envelhecimento

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 12:19

Quer uma pele mais bonita? O hábito noturno que pode fazer mais diferença do que você imagina Crédito: Pexels

Se você investe em cremes, séruns, hidratantes e protetor solar, mas costuma dormir pouco, pode estar deixando de lado uma das etapas mais importantes da rotina de cuidados com a pele: o sono. Durante o descanso, o organismo ativa mecanismos de reparação celular que influenciam diretamente a saúde da pele.

É nesse período que ocorre maior renovação dos tecidos, além de processos relacionados ao equilíbrio hormonal e ao fortalecimento da barreira cutânea. Na prática, uma boa noite de sono pode ajudar a manter a pele mais hidratada, luminosa e resistente aos sinais do envelhecimento.

Embora o skincare seja frequentemente associado ao uso de cosméticos, especialistas consideram a qualidade do sono um dos pilares de uma pele saudável. Já a privação frequente de descanso pode elevar os níveis de cortisol, favorecer processos inflamatórios e prejudicar mecanismos relacionados à produção de colágeno.

O resultado pode aparecer no rosto na forma de olheiras, linhas de expressão, ressecamento, perda de viço e flacidez. Segundo a biomédica esteta Jéssica Magalhães, que atua há mais de uma década com orientação sobre cuidados com a pele, o período de sono é importante para que o organismo repare os danos acumulados durante o dia.

“Enquanto dormimos, o organismo direciona energia para processos de regeneração. A pele aumenta sua capacidade de renovação celular, melhora a produção de colágeno e fortalece sua barreira de proteção. Quando esse ciclo é interrompido com frequência, os reflexos aparecem rapidamente no rosto, seja por meio de olheiras, aspecto cansado, ressecamento e envelhecimento precoce”, explica.

Rotina de beleza e skincare de Camila Pitanga 1 de 12

O que uma noite maldormida pode fazer com a pele?

A falta de descanso adequado pode afetar diferentes funções do organismo e também se refletir na aparência da pele.

Entre os efeitos associados a noites de sono insuficientes estão:

aumento de processos inflamatórios;

perda de hidratação;

maior sensibilidade da pele;

surgimento ou piora da acne;

redução da elasticidade;

aparência cansada;

olheiras;

aceleração de sinais de envelhecimento.



Além disso, a alteração da barreira de proteção da pele pode dificultar a manutenção da hidratação e comprometer sua capacidade de se defender das agressões externas.Durante o dia, a pele fica exposta a fatores como radiação solar, poluição, estresse e radicais livres. À noite, o organismo entra em uma fase importante de recuperação desses danos.

Não adianta investir só no skincare

Uma rotina de cuidados continua sendo importante, mas o sono deve fazer parte desse conjunto. Manter horários regulares para dormir e acordar e garantir tempo suficiente de descanso ajuda a criar condições para que o organismo realize seus processos naturais de recuperação.

Segundo Jéssica, a recomendação é buscar sete a nove horas de sono por noite, de forma regular.“Investir em um bom sono deve fazer parte da rotina de autocuidado tanto quanto a limpeza, hidratação e proteção solar”, afirma.

Celular antes de dormir também merece atenção

Outro hábito que pode atrapalhar o descanso é passar muito tempo diante de celulares, tablets e computadores antes de ir para a cama. A exposição à luz das telas pode interferir no ritmo circadiano e dificultar a produção de melatonina, hormônio relacionado à regulação do sono. Com isso, o descanso pode ser prejudicado — e, consequentemente, também os processos de recuperação que ocorrem durante a noite. Por isso, reduzir o uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir pode ser uma medida simples para melhorar a rotina noturna.

O “tratamento” mais simples pode começar na hora de dormir

A ideia não é abandonar os produtos de skincare, mas entender que eles fazem parte de um conjunto maior de hábitos. Limpar a pele, hidratar, usar proteção solar, manter uma alimentação equilibrada e dormir adequadamente são cuidados que se complementam. “O organismo precisa de um período de descanso para realizar naturalmente a reparação dos tecidos. Dormir bem é um dos cuidados mais acessíveis e eficazes para manter a pele saudável e bonita”, conclui Jéssica.