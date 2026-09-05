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Relógios inteligentes sabem mais sobre você do que parece; entenda o risco dos dados de saúde

Frequência cardíaca, sono, localização e hábitos são registrados por dispositivos e aplicativos, levantando dúvidas sobre quem acessa essas informações e para que elas são usadas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:30

Smartwatches ajudam nos treinos, mas uso excessivo pode gerar ansiedade e até lesões
Smartwatches ajudam nos treinos, mas uso excessivo pode gerar ansiedade e até lesões Crédito: Freepik

Relógios inteligentes, pulseiras, sensores e aplicativos transformaram o corpo em uma fonte constante de informações. Dados como frequência cardíaca, qualidade do sono, atividade física, localização e padrões de comportamento são coletados diariamente e podem ajudar no autocuidado e no acompanhamento da saúde.

Mas existe uma questão cada vez mais importante por trás dessa tecnologia: quem controla tudo o que esses dispositivos sabem sobre seus usuários? Para Gabriel Ferreira, advogado associado do Ruy Andrade Advocacia, especialista em compliance e operações de privacidade, professor e palestrante, a mudança na forma como os dados de saúde são produzidos é profunda. “O dado de saúde deixou de ser produzido apenas dentro de hospitais, clínicas e laboratórios. Agora, ele é gerado continuamente pelo próprio indivíduo, muitas vezes sem que exista uma percepção clara sobre a quantidade, a natureza e o destino dessas informações”, afirma.

Cinco dicas para usar a tecnologia do smartwatch a seu favor nos treinos

Monitore, não julgue: o relógio deve ser usado como uma ferramenta de orientação, e não como um avaliador do desempenho diário. Se o corpo indicar necessidade de descanso, o ideal é respeitar esse sinal, mesmo que a meta do aplicativo não tenha sido cumprida. por Freepik
Escute mais o próprio corpo: pesquisas indicam que medidas subjetivas, como percepção de esforço, fadiga acumulada e alterações de humor, podem identificar mudanças físicas com mais sensibilidade do que dados isolados fornecidos pelo dispositivo. por Freepik
Valorize a recuperação: o descanso faz parte do processo de evolução física, pois é nesse período que o organismo se adapta ao treinamento. Ignorar a pausa para cumprir metas digitais pode aumentar o risco de lesões. por Freepik
Estabeleça metas individuais: a prática de exercícios deve considerar características pessoais, como idade, rotina, histórico e nível de condicionamento, em vez de seguir objetivos genéricos definidos automaticamente pelos aplicativos. por Freepik
Evite compensar treinos perdidos: deixar de realizar uma atividade não deve levar a uma sobrecarga no dia seguinte para recuperar calorias ou pontos no relógio. O excesso de carga pode aumentar a fadiga acumulada e prejudicar o desempenho. por Freepik
Smartwatches ajudam nos treinos, mas uso excessivo pode gerar ansiedade e até lesões por Freepik
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Monitore, não julgue: o relógio deve ser usado como uma ferramenta de orientação, e não como um avaliador do desempenho diário. Se o corpo indicar necessidade de descanso, o ideal é respeitar esse sinal, mesmo que a meta do aplicativo não tenha sido cumprida. por Freepik

Corpo virou fonte permanente de dados

Durante muito tempo, informações relacionadas à saúde eram produzidas principalmente em ambientes médicos. Exames, consultas e prontuários concentravam grande parte desses registros. Com os dispositivos vestíveis, esse cenário mudou. O próprio usuário passou a produzir dados continuamente, muitas vezes sem perceber a dimensão do que está sendo registrado.

Um relógio pode acompanhar batimentos cardíacos e sono, enquanto aplicativos registram exercícios, localização e outros padrões de comportamento. Isoladamente, cada informação pode parecer pouco reveladora. Quando diferentes dados são combinados, porém, o retrato sobre uma pessoa pode se tornar muito mais detalhado. “A discussão se aproxima do conceito de capitalismo de vigilância, formulado pela professora de Harvard Shoshana Zuboff, no qual experiências humanas são transformadas em dados capazes de gerar previsões sobre comportamentos”, explica Gabriel.

Dados de saúde revelam mais do que parece

Na área da saúde, a preocupação ganha uma dimensão ainda maior porque determinadas informações podem revelar aspectos íntimos da vida de uma pessoa. “Uma informação sobre frequência cardíaca, sono, glicemia, localização ou padrões comportamentais pode revelar muito mais sobre uma pessoa do que ela própria imagina”, afirma o advogado.

Com o avanço da inteligência artificial, grandes volumes de informações também podem ser utilizados para identificar padrões, fazer previsões e oferecer recomendações personalizadas. É justamente nesse ponto que surge uma diferença importante: o fato de uma tecnologia conseguir analisar determinado dado não significa, necessariamente, que ela tenha legitimidade para utilizá-lo daquela maneira. “Na saúde, capacidade tecnológica e legitimidade para utilizar uma informação são coisas diferentes”, destaca Gabriel.

Anonimização não elimina todos os riscos

Outro ponto de atenção está na chamada anonimização. A ideia de retirar informações que identificam diretamente uma pessoa pode transmitir uma sensação de segurança, mas a combinação de diferentes bases de dados pode permitir a reconstrução de padrões. Isso significa que informações aparentemente desconectadas podem ganhar um novo significado quando analisadas em conjunto. Quanto maior o volume de dados disponíveis, maior também pode ser a capacidade de produzir inferências sobre hábitos e comportamentos.

Tecnologia e privacidade precisam avançar juntas

O desafio para a saúde digital é encontrar um equilíbrio entre os benefícios proporcionados pela coleta de informações e os limites necessários para proteger a privacidade. Para o especialista, a discussão não deveria se concentrar apenas na capacidade de medir cada vez mais aspectos do corpo. “Talvez a principal pergunta da saúde digital não seja apenas quanto conseguimos medir, mas quem pode acessar aquilo que medimos, para qual finalidade e sob quais limites”.

A questão ganha relevância à medida que relógios, pulseiras, sensores e aplicativos passam a acompanhar cada vez mais aspectos da vida cotidiana. O avanço da tecnologia amplia a quantidade de informações disponíveis, mas também torna mais importante entender quem controla esses dados e como eles podem ser utilizados.

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