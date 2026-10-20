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Remédios falsificados: seis sinais que podem ajudar a identificar produtos suspeitos

Embalagens adulteradas, erros de impressão e preços muito abaixo do habitual podem levantar suspeitas; farmacêutico orienta como reduzir os riscos na hora da compra

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:00

Remédios falsificados: seis sinais que podem ajudar a identificar produtos suspeitos Crédito: Imagem gerada pela IA

Medicamentos falsificados podem colocar a saúde em risco por não conterem o princípio ativo esperado, apresentarem dosagens inadequadas ou incluírem substâncias desconhecidas. Como nem sempre é possível identificar uma falsificação apenas pela aparência, a atenção deve começar antes da compra e continuar na conferência do produto.

O farmacêutico Maurício Filizola, presidente da Rede de Farmácias Santa Branca, no Ceará, e diretor da CDL Fortaleza, alerta que algumas falsificações podem ser difíceis de reconhecer a olho nu. Por isso, além de observar a embalagem, é importante verificar a procedência do medicamento e desconfiar de ofertas muito abaixo do preço habitual.

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Seis sinais de alerta na compra de medicamentos

1. Erros de impressão ou de ortografia

Textos com erros, informações incompletas, alterações nas cores e diferenças no padrão gráfico da embalagem podem indicar uma irregularidade. Esses sinais, isoladamente, não confirmam a falsificação, mas justificam uma verificação mais cuidadosa.



2. Embalagem violada ou danificada

Caixas abertas, lacres rompidos, etiquetas aparentemente adulteradas ou sinais de manipulação merecem atenção. A integridade da embalagem ajuda a preservar a segurança do produto e a conferir suas informações.



3. Dados ausentes ou inconsistentes

Confira o nome do medicamento, o fabricante, o número do lote, a data de fabricação e o prazo de validade. Informações ausentes, ilegíveis ou divergentes entre a embalagem e o produto são motivos para interromper a compra ou o uso até esclarecer a situação.



4. Preço muito abaixo do habitual

Ofertas com descontos exagerados podem ser um sinal de alerta, especialmente quando vêm acompanhadas de dúvidas sobre a origem do produto. O preço baixo, por si só, não comprova falsificação, mas deve ser avaliado junto a outros indícios.



5. Venda em canais sem procedência comprovada

A recomendação é comprar medicamentos em farmácias e drogarias autorizadas. É importante ter cautela com vendedores informais, sites desconhecidos e ofertas que não permitam verificar a origem do produto.



6. Diferenças em relação ao medicamento habitual

Mudanças inesperadas na embalagem, na identificação ou nas características do produto podem justificar uma consulta ao farmacêutico. No entanto, alterações visuais nem sempre indicam falsificação, já que fabricantes podem modificar embalagens. A procedência deve ser confirmada por canais confiáveis.



“O consumidor não deve esperar que um medicamento falsificado tenha necessariamente uma aparência muito diferente do original. Algumas falsificações podem ser difíceis de reconhecer a olho nu”, afirma Filizola. Segundo ele, conferir a origem do produto é tão importante quanto observar a embalagem.

O que fazer ao desconfiar de um medicamento?

Se houver suspeita de falsificação, a orientação é não utilizar o produto até que a procedência seja esclarecida. Guarde a embalagem, o medicamento e a nota fiscal ou o comprovante de compra, se disponíveis, e procure um farmacêutico ou outro profissional de saúde.

A suspeita também pode ser comunicada à vigilância sanitária local ou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pelos canais oficiais. Se o medicamento já tiver sido utilizado e houver reação adversa ou alteração no estado de saúde, procure atendimento médico.