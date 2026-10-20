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Remédios falsificados: seis sinais que podem ajudar a identificar produtos suspeitos

Embalagens adulteradas, erros de impressão e preços muito abaixo do habitual podem levantar suspeitas; farmacêutico orienta como reduzir os riscos na hora da compra

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:00

Remédios falsificados: seis sinais que podem ajudar a identificar produtos suspeitos
Remédios falsificados: seis sinais que podem ajudar a identificar produtos suspeitos Crédito: Imagem gerada pela IA

Medicamentos falsificados podem colocar a saúde em risco por não conterem o princípio ativo esperado, apresentarem dosagens inadequadas ou incluírem substâncias desconhecidas. Como nem sempre é possível identificar uma falsificação apenas pela aparência, a atenção deve começar antes da compra e continuar na conferência do produto.

O farmacêutico Maurício Filizola, presidente da Rede de Farmácias Santa Branca, no Ceará, e diretor da CDL Fortaleza, alerta que algumas falsificações podem ser difíceis de reconhecer a olho nu. Por isso, além de observar a embalagem, é importante verificar a procedência do medicamento e desconfiar de ofertas muito abaixo do preço habitual.

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Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 100mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 250mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Brometo de ipratrópio 0,25mg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Dapaglicozina 10mg para o tratamento de diabetes (somente casos associados a doença cardiovascular). Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Insulina humana regular 100ui/ml - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Glibenclamida 5mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 850mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg ação prolongada- para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de metformina 500mg - para o tratamento de diabetes. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sulfato de salbutamol 5mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa. por Reprodução
Absorventes higiênicos - para a dignidade menstrual. Imagem meramente ilustrativa por Imagem: Yekatseryna Netuk | Shutterstock
Fralda geriátrica por Reprodução
Dipropionato de beclometasona 50mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 64mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 2,5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Budesonida 32mcg - para o tratamento de rinite. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de timolol 5mg - para o tratamento de glaucoma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Furosemida 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Succinato de metoprolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Espironolactona 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Losartana potássica 50mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Maleato de enalapril 10mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Hidroclorotiazida 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de propanolol 40mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Besilato de anlodipino 5mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Atenolol 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Captopril 25mg - para tratamento de hipertensão. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Carbidopa 25mg + levodopa 250mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg - para o tratamento da doença de Parkinson. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Alendronato de sódio 70mg - para o tratamento de osteoporose. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 40mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 10mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Sinvastatina 20mg - para o tratamento de colesterol. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Enantato de noretisterona 50mg + valerato de estradiol 5 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Norestisterona 0,35 mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
Acetato de medroxiprogesterona 150mg - anticoncepcional. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução
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Dipropionato de beclometasona 200mcg - para o tratamento de asma. Imagem meramente ilustrativa por Reprodução

Seis sinais de alerta na compra de medicamentos

  • 1. Erros de impressão ou de ortografia
    Textos com erros, informações incompletas, alterações nas cores e diferenças no padrão gráfico da embalagem podem indicar uma irregularidade. Esses sinais, isoladamente, não confirmam a falsificação, mas justificam uma verificação mais cuidadosa.

  • 2. Embalagem violada ou danificada
    Caixas abertas, lacres rompidos, etiquetas aparentemente adulteradas ou sinais de manipulação merecem atenção. A integridade da embalagem ajuda a preservar a segurança do produto e a conferir suas informações.

  • 3. Dados ausentes ou inconsistentes
    Confira o nome do medicamento, o fabricante, o número do lote, a data de fabricação e o prazo de validade. Informações ausentes, ilegíveis ou divergentes entre a embalagem e o produto são motivos para interromper a compra ou o uso até esclarecer a situação.

  • 4. Preço muito abaixo do habitual
    Ofertas com descontos exagerados podem ser um sinal de alerta, especialmente quando vêm acompanhadas de dúvidas sobre a origem do produto. O preço baixo, por si só, não comprova falsificação, mas deve ser avaliado junto a outros indícios.

  • 5. Venda em canais sem procedência comprovada
    A recomendação é comprar medicamentos em farmácias e drogarias autorizadas. É importante ter cautela com vendedores informais, sites desconhecidos e ofertas que não permitam verificar a origem do produto.

  • 6. Diferenças em relação ao medicamento habitual
    Mudanças inesperadas na embalagem, na identificação ou nas características do produto podem justificar uma consulta ao farmacêutico. No entanto, alterações visuais nem sempre indicam falsificação, já que fabricantes podem modificar embalagens. A procedência deve ser confirmada por canais confiáveis.

“O consumidor não deve esperar que um medicamento falsificado tenha necessariamente uma aparência muito diferente do original. Algumas falsificações podem ser difíceis de reconhecer a olho nu”, afirma Filizola. Segundo ele, conferir a origem do produto é tão importante quanto observar a embalagem.

O que fazer ao desconfiar de um medicamento?

Se houver suspeita de falsificação, a orientação é não utilizar o produto até que a procedência seja esclarecida. Guarde a embalagem, o medicamento e a nota fiscal ou o comprovante de compra, se disponíveis, e procure um farmacêutico ou outro profissional de saúde.

A suspeita também pode ser comunicada à vigilância sanitária local ou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pelos canais oficiais. Se o medicamento já tiver sido utilizado e houver reação adversa ou alteração no estado de saúde, procure atendimento médico.

A prevenção depende principalmente da compra em estabelecimentos autorizados e da verificação das informações do produto. Como a aparência nem sempre permite reconhecer uma falsificação, a origem confiável continua sendo uma das principais formas de reduzir os riscos.

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