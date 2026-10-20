Remédios falsificados: seis sinais que podem ajudar a identificar produtos suspeitos

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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:00
Medicamentos falsificados podem colocar a saúde em risco por não conterem o princípio ativo esperado, apresentarem dosagens inadequadas ou incluírem substâncias desconhecidas. Como nem sempre é possível identificar uma falsificação apenas pela aparência, a atenção deve começar antes da compra e continuar na conferência do produto.
O farmacêutico Maurício Filizola, presidente da Rede de Farmácias Santa Branca, no Ceará, e diretor da CDL Fortaleza, alerta que algumas falsificações podem ser difíceis de reconhecer a olho nu. Por isso, além de observar a embalagem, é importante verificar a procedência do medicamento e desconfiar de ofertas muito abaixo do preço habitual.
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Seis sinais de alerta na compra de medicamentos
“O consumidor não deve esperar que um medicamento falsificado tenha necessariamente uma aparência muito diferente do original. Algumas falsificações podem ser difíceis de reconhecer a olho nu”, afirma Filizola. Segundo ele, conferir a origem do produto é tão importante quanto observar a embalagem.
O que fazer ao desconfiar de um medicamento?
Se houver suspeita de falsificação, a orientação é não utilizar o produto até que a procedência seja esclarecida. Guarde a embalagem, o medicamento e a nota fiscal ou o comprovante de compra, se disponíveis, e procure um farmacêutico ou outro profissional de saúde.
A suspeita também pode ser comunicada à vigilância sanitária local ou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pelos canais oficiais. Se o medicamento já tiver sido utilizado e houver reação adversa ou alteração no estado de saúde, procure atendimento médico.
A prevenção depende principalmente da compra em estabelecimentos autorizados e da verificação das informações do produto. Como a aparência nem sempre permite reconhecer uma falsificação, a origem confiável continua sendo uma das principais formas de reduzir os riscos.