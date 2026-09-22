Reposição de testosterona é indicada para todo homem acima dos 40 anos? Cardiologista explica cinco mitos

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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:30
Em meio às ações do Setembro Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde do coração, a reposição de testosterona é um tema que vem ganhando espaço entre os homens. A procura pelo tratamento tem sido associada a promessas de mais disposição, melhora da performance física e até retardamento do envelhecimento. Mas, segundo especialistas, a reposição hormonal não é indicada automaticamente para homens acima dos 40 anos e depende de diagnóstico médico.
De acordo com o cardiologista Fernando Rangel, do Hospital Pró-Cardíaco, da Rede Américas, a terapia é recomendada exclusivamente para homens com hipogonadismo confirmado, condição caracterizada pela combinação de sintomas compatíveis com níveis persistentemente baixos de testosterona. “A redução natural da testosterona decorrente do envelhecimento não significa, por si só, que o homem precise de tratamento. É fundamental confirmar o diagnóstico e investigar as causas antes de iniciar qualquer reposição”, explica.
5 curiosidades sobre a testosterona baixa antes dos 40 anos
A relação entre testosterona e saúde cardiovascular também ganhou novos dados com o estudo internacional TRAVERSE, publicado em 2023 no New England Journal of Medicine. A pesquisa acompanhou mais de 5 mil homens entre 45 e 80 anos com hipogonadismo e doença cardiovascular ou alto risco cardiovascular. Os resultados mostraram que, em comparação com placebo, a reposição de testosterona não aumentou o risco do conjunto de morte cardiovascular, infarto não fatal ou acidente vascular cerebral (AVC) entre os participantes.
Isso não significa, porém, que a terapia seja livre de riscos. O estudo registrou maior incidência de fibrilação atrial, embolia pulmonar e lesão renal aguda entre os homens que receberam testosterona. Os resultados reforçam, portanto, a necessidade de selecionar adequadamente os pacientes e acompanhar o tratamento.