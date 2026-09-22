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Reposição de testosterona é indicada para todo homem acima dos 40 anos? Cardiologista explica cinco mitos

Tratamento só deve ser iniciado após confirmação de deficiência hormonal; estudo com mais de 5 mil homens também aponta riscos que exigem acompanhamento médico

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:30

5 curiosidades sobre a testosterona baixa antes dos 40 anos
Reposição de testosterona é indicada para todo homem acima dos 40 anos? Cardiologista explica cinco mitos Crédito: Shutterstock

Em meio às ações do Setembro Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde do coração, a reposição de testosterona é um tema que vem ganhando espaço entre os homens. A procura pelo tratamento tem sido associada a promessas de mais disposição, melhora da performance física e até retardamento do envelhecimento. Mas, segundo especialistas, a reposição hormonal não é indicada automaticamente para homens acima dos 40 anos e depende de diagnóstico médico.

De acordo com o cardiologista Fernando Rangel, do Hospital Pró-Cardíaco, da Rede Américas, a terapia é recomendada exclusivamente para homens com hipogonadismo confirmado, condição caracterizada pela combinação de sintomas compatíveis com níveis persistentemente baixos de testosterona. “A redução natural da testosterona decorrente do envelhecimento não significa, por si só, que o homem precise de tratamento. É fundamental confirmar o diagnóstico e investigar as causas antes de iniciar qualquer reposição”, explica.

5 curiosidades sobre a testosterona baixa antes dos 40 anos

Não é um problema exclusivo de homens mais velhos: embora a queda da testosterona seja esperada com o envelhecimento, homens com menos de 40 anos também podem desenvolver deficiência hormonal. Nesses casos, é importante investigar a causa, já que o problema costuma estar ligado a doenças ou hábitos de vida por Freepik
O excesso de gordura pode 'roubar' testosterona: a obesidade é uma das principais causas da queda precoce do hormônio. Isso porque o tecido adiposo favorece a conversão da testosterona em estradiol, hormônio que reduz o estímulo para a produção natural de testosterona pelos testículos por Shutterstock
O diagnóstico não depende apenas do exame de sangue: ter um resultado alterado não basta para confirmar a deficiência hormonal. Os especialistas recomendam avaliar os sintomas, realizar o exame de sangue pela manhã e repetir a dosagem cerca de quatro semanas depois antes de fechar o diagnóstico por Freepik
Anabolizantes podem provocar o efeito contrário: apesar de muitos recorrerem à testosterona e aos esteroides para ganhar músculos, o uso frequente dessas substâncias pode fazer o organismo diminuir — ou até interromper — sua produção natural do hormônio, aumentando o risco de hipogonadismo por Shutterstock
Em muitos casos, a reposição hormonal não é necessária: quando a testosterona baixa está relacionada ao estilo de vida, mudanças como emagrecer, praticar exercícios de força, dormir melhor, controlar o estresse e reduzir o consumo de álcool podem normalizar os níveis hormonais sem necessidade de reposição por Shutterstock
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Não é um problema exclusivo de homens mais velhos: embora a queda da testosterona seja esperada com o envelhecimento, homens com menos de 40 anos também podem desenvolver deficiência hormonal. Nesses casos, é importante investigar a causa, já que o problema costuma estar ligado a doenças ou hábitos de vida por Freepik

A relação entre testosterona e saúde cardiovascular também ganhou novos dados com o estudo internacional TRAVERSE, publicado em 2023 no New England Journal of Medicine. A pesquisa acompanhou mais de 5 mil homens entre 45 e 80 anos com hipogonadismo e doença cardiovascular ou alto risco cardiovascular. Os resultados mostraram que, em comparação com placebo, a reposição de testosterona não aumentou o risco do conjunto de morte cardiovascular, infarto não fatal ou acidente vascular cerebral (AVC) entre os participantes.

Isso não significa, porém, que a terapia seja livre de riscos. O estudo registrou maior incidência de fibrilação atrial, embolia pulmonar e lesão renal aguda entre os homens que receberam testosterona. Os resultados reforçam, portanto, a necessidade de selecionar adequadamente os pacientes e acompanhar o tratamento.

  • 1. Todo homem acima dos 40 anos precisa de testosterona?
    Mito. A testosterona tende a sofrer uma queda fisiológica de aproximadamente 1% ao ano a partir dos 30 anos, mas isso não significa que todo homem precise de reposição.
    Segundo o cardiologista, o tratamento só deve ser considerado quando existem sintomas característicos de deficiência hormonal e níveis de testosterona total inferiores a 300 ng/dL, confirmados em pelo menos dois exames de sangue.

  • 2. A reposição aumenta o risco de infarto e AVC?
    Parcialmente mito. A segurança cardiovascular da terapia hormonal foi motivo de preocupação durante anos. Os dados mais recentes apresentados no estudo TRAVERSE indicam que, em homens adequadamente selecionados com hipogonadismo, a reposição não aumentou o risco de eventos cardiovasculares maiores, como morte cardiovascular, infarto não fatal ou AVC.
    Ainda assim, o tratamento exige avaliação individualizada, principalmente quando o paciente apresenta histórico ou fatores de risco cardiovascular.

  • 3. Testosterona aumenta a massa muscular em qualquer homem?
    Mito. A testosterona possui efeito anabólico, mas os benefícios sobre massa muscular e força são observados principalmente em homens que apresentam deficiência hormonal comprovada.
    O uso da substância por pessoas com níveis normais de testosterona para fins estéticos ou esportivos não tem indicação médica e pode provocar efeitos adversos importantes.

  • 4. Reposição de testosterona causa câncer de próstata?
    Mito. As evidências científicas disponíveis não demonstram aumento do risco de câncer de próstata em homens adequadamente selecionados para a terapia hormonal.
    Mesmo assim, a reposição exige avaliação prévia da próstata e acompanhamento periódico do PSA. Homens com câncer de próstata ou suspeita da doença não devem receber o tratamento.

  • 5. Cansaço e falta de energia já indicam necessidade de reposição?
    Mito. Cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração e desânimo são sintomas inespecíficos e podem estar relacionados a diversas condições de saúde ou ao próprio estilo de vida.
    Os sintomas que apresentam associação mais consistente com deficiência de testosterona incluem redução da libido, diminuição das ereções espontâneas, disfunção erétil, infertilidade, perda de pelos corporais, anemia sem causa aparente e osteoporose.
    Por isso, a decisão de iniciar a reposição não deve partir apenas da presença de cansaço ou de uma queda natural nos níveis hormonais. O diagnóstico depende da avaliação dos sintomas, dos exames e das condições individuais de cada paciente.

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