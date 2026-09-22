SAÚDE DO HOMEM

Reposição de testosterona é indicada para todo homem acima dos 40 anos? Cardiologista explica cinco mitos

Tratamento só deve ser iniciado após confirmação de deficiência hormonal; estudo com mais de 5 mil homens também aponta riscos que exigem acompanhamento médico

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:30

Reposição de testosterona é indicada para todo homem acima dos 40 anos? Cardiologista explica cinco mitos Crédito: Shutterstock

Em meio às ações do Setembro Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde do coração, a reposição de testosterona é um tema que vem ganhando espaço entre os homens. A procura pelo tratamento tem sido associada a promessas de mais disposição, melhora da performance física e até retardamento do envelhecimento. Mas, segundo especialistas, a reposição hormonal não é indicada automaticamente para homens acima dos 40 anos e depende de diagnóstico médico.

De acordo com o cardiologista Fernando Rangel, do Hospital Pró-Cardíaco, da Rede Américas, a terapia é recomendada exclusivamente para homens com hipogonadismo confirmado, condição caracterizada pela combinação de sintomas compatíveis com níveis persistentemente baixos de testosterona. “A redução natural da testosterona decorrente do envelhecimento não significa, por si só, que o homem precise de tratamento. É fundamental confirmar o diagnóstico e investigar as causas antes de iniciar qualquer reposição”, explica.

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A relação entre testosterona e saúde cardiovascular também ganhou novos dados com o estudo internacional TRAVERSE, publicado em 2023 no New England Journal of Medicine. A pesquisa acompanhou mais de 5 mil homens entre 45 e 80 anos com hipogonadismo e doença cardiovascular ou alto risco cardiovascular. Os resultados mostraram que, em comparação com placebo, a reposição de testosterona não aumentou o risco do conjunto de morte cardiovascular, infarto não fatal ou acidente vascular cerebral (AVC) entre os participantes.

Isso não significa, porém, que a terapia seja livre de riscos. O estudo registrou maior incidência de fibrilação atrial, embolia pulmonar e lesão renal aguda entre os homens que receberam testosterona. Os resultados reforçam, portanto, a necessidade de selecionar adequadamente os pacientes e acompanhar o tratamento.

1. Todo homem acima dos 40 anos precisa de testosterona?

Mito. A testosterona tende a sofrer uma queda fisiológica de aproximadamente 1% ao ano a partir dos 30 anos, mas isso não significa que todo homem precise de reposição.

Segundo o cardiologista, o tratamento só deve ser considerado quando existem sintomas característicos de deficiência hormonal e níveis de testosterona total inferiores a 300 ng/dL, confirmados em pelo menos dois exames de sangue.



2. A reposição aumenta o risco de infarto e AVC?

Parcialmente mito. A segurança cardiovascular da terapia hormonal foi motivo de preocupação durante anos. Os dados mais recentes apresentados no estudo TRAVERSE indicam que, em homens adequadamente selecionados com hipogonadismo, a reposição não aumentou o risco de eventos cardiovasculares maiores, como morte cardiovascular, infarto não fatal ou AVC.

Ainda assim, o tratamento exige avaliação individualizada, principalmente quando o paciente apresenta histórico ou fatores de risco cardiovascular.



3. Testosterona aumenta a massa muscular em qualquer homem?

Mito. A testosterona possui efeito anabólico, mas os benefícios sobre massa muscular e força são observados principalmente em homens que apresentam deficiência hormonal comprovada.

O uso da substância por pessoas com níveis normais de testosterona para fins estéticos ou esportivos não tem indicação médica e pode provocar efeitos adversos importantes.



4. Reposição de testosterona causa câncer de próstata?

Mito. As evidências científicas disponíveis não demonstram aumento do risco de câncer de próstata em homens adequadamente selecionados para a terapia hormonal.

Mesmo assim, a reposição exige avaliação prévia da próstata e acompanhamento periódico do PSA. Homens com câncer de próstata ou suspeita da doença não devem receber o tratamento.

