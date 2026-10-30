ALERTA

Reumatismo não afeta só idosos: veja os sinais de alerta e quando procurar um especialista

Mais de 15 milhões de brasileiros convivem com doenças reumáticas, que podem atingir crianças, jovens e adultos e causar dores persistentes, inflamações e limitações dos movimentos

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:10

Reumatismo atinge muitos brasileiros Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Dores persistentes nas articulações, inchaço e dificuldade para se movimentar nem sempre são sinais do envelhecimento. As doenças reumáticas podem atingir pessoas de todas as idades, incluindo crianças, adolescentes e adultos em plena fase produtiva, e algumas condições podem comprometer órgãos além das articulações. No Brasil, pelo menos 15 milhões de pessoas convivem com algum tipo dessas enfermidades, segundo dados citados pelo Ministério da Saúde e por sociedades médicas.

O alerta ganha destaque em 30 de outubro, Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo, data dedicada à conscientização sobre essas doenças e à importância do diagnóstico precoce. Mittermayer Santiago, chefe do serviço de reumatologia do Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes-UFBA), administrado pela HU Brasil, explica que “reumatismo” não é o nome de uma doença específica, mas um termo usado para um conjunto de enfermidades que podem apresentar manifestações diferentes.

As dez doenças autoimunes mais comuns 1 de 10

Reumatismo pode atingir crianças, jovens e idosos

As doenças reumáticas têm características variadas conforme a condição e a idade do paciente. Na infância, por exemplo, pode ocorrer a artrite idiopática juvenil. Já a artrose, também conhecida como osteoartrite, é uma das condições mais comuns entre pessoas mais velhas.

Há ainda doenças autoimunes, nas quais o sistema imunológico passa a atacar células e tecidos saudáveis, provocando inflamação. Um exemplo é o lúpus eritematoso sistêmico, que afeta principalmente mulheres jovens e pode atingir diferentes partes do organismo. “O lúpus eritematoso sistêmico, que particularmente acontece em mulheres jovens, é uma condição que pode ser grave, não fica limitado às articulações, envolve pele, rins, cérebro e as células do sangue. É uma condição muito grave”, alerta o reumatologista.

Quais são os sinais de alerta?

Dor persistente acompanhada de inchaço e vermelhidão nas articulações merece atenção, especialmente quando os sintomas não desaparecem. Segundo Mittermayer Santiago, a associação entre dor e sinais de inflamação é um motivo importante para procurar avaliação de um reumatologista.

“ A persistência do quadro articular em termos de dor, mas associada a fenômenos inflamatórios, é um dado importante para procurar o reumatologista”, explica. Nem todas as doenças reumáticas, porém, provocam inflamação visível nas articulações. A fibromialgia, por exemplo, costuma causar dor generalizada no sistema musculoesquelético, além de alterações do sono e, em alguns casos, sintomas associados à saúde mental. Por isso, a avaliação médica é importante para diferenciar as condições e definir o diagnóstico e o tratamento mais adequados.

Tratamento e cuidados variam conforme a doença

Como as doenças reumáticas formam um grupo diverso, não existe uma única estratégia de prevenção ou controle que sirva para todas. Os cuidados dependem do diagnóstico e das características de cada paciente. No lúpus, por exemplo, evitar a exposição solar conforme orientação médica pode ajudar a controlar manifestações na pele. Já na artrite gotosa, associada ao excesso de ácido úrico no sangue, a alimentação pode fazer parte dos cuidados recomendados. Além das dores e limitações físicas, essas enfermidades podem afetar a qualidade de vida, provocando fadiga, distúrbios do sono, ansiedade e depressão.

Diagnóstico precoce ajuda a evitar complicações

Reconhecer os sintomas e buscar atendimento são medidas importantes para controlar as doenças reumáticas e reduzir o risco de complicações. Segundo o especialista, o diagnóstico precoce pode fazer diferença na evolução de condições como o lúpus e a artrite reumatoide. No caso do lúpus, identificar a doença a tempo pode ajudar a prevenir consequências graves, como a insuficiência renal. Já na artrite reumatoide, existem diferentes recursos terapêuticos para controlar a doença e reduzir o risco de sequelas.