Rica em fibras e antioxidantes, fruta pode ajudar a controlar o colesterol e reduzir o risco de diabetes

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Perla Ribeiro
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:30
Presente em histórias, mitos e tradições de diferentes culturas, a maçã é conhecida muito além da alimentação. Associada ao conhecimento, à tentação e até à descoberta científica, como na famosa história de Isaac Newton e a gravidade, a fruta também desperta o interesse de pesquisadores pelos possíveis benefícios à saúde.
Rica em fibras e compostos antioxidantes, a maçã tem sido estudada por seus efeitos sobre a saciedade, o metabolismo e a saúde intestinal. Pesquisas apontam associações entre o consumo da fruta e indicadores positivos de saúde, embora os resultados não signifiquem que ela, isoladamente, previna doenças.
Benefícios da maçã
Confira cinco possíveis benefícios da maçã: