ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Rica em fibras e antioxidantes, fruta pode ajudar a controlar o colesterol e reduzir o risco de diabetes

Fruta que faz parte da alimentação dos brasileiros também pode favorecer a saciedade, a saúde cardiovascular e o equilíbrio da microbiota intestinal

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05:30

Rica em fibras e antioxidantes, fruta pode ajudar a controlar o colesterol e reduzir o risco de diabetes Crédito: Imagem gerada pela IA

Presente em histórias, mitos e tradições de diferentes culturas, a maçã é conhecida muito além da alimentação. Associada ao conhecimento, à tentação e até à descoberta científica, como na famosa história de Isaac Newton e a gravidade, a fruta também desperta o interesse de pesquisadores pelos possíveis benefícios à saúde.

Rica em fibras e compostos antioxidantes, a maçã tem sido estudada por seus efeitos sobre a saciedade, o metabolismo e a saúde intestinal. Pesquisas apontam associações entre o consumo da fruta e indicadores positivos de saúde, embora os resultados não signifiquem que ela, isoladamente, previna doenças.

Benefícios da maçã 1 de 5

Confira cinco possíveis benefícios da maçã:

1. Aumenta a sensação de saciedade

O alto teor de água e fibras alimentares da maçã pode ajudar a prolongar a sensação de saciedade. Um estudo publicado na revista Appetite observou que consumir a fruta inteira aumentou a saciedade e reduziu em aproximadamente 15% a ingestão total de calorias na refeição, em comparação com quem não consumiu a fruta.



2. Pode ajudar a controlar o colesterol

A maçã contém pectina, uma fibra solúvel que pode contribuir para o controle dos níveis de colesterol ao interferir na reabsorção intestinal de ácidos biliares. A fruta também fornece polifenóis, compostos estudados por seus possíveis efeitos sobre o metabolismo das gorduras.

Segundo a nutricionista Fabiana Cremer García, membro do Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife, esses componentes estão entre os fatores que despertam o interesse científico pelos possíveis efeitos da maçã sobre a saúde metabólica.



3. Pode estar associada a um menor risco de diabetes tipo 2

Apesar de conter açúcares naturais, a maçã também fornece fibras que podem retardar a absorção de carboidratos e contribuir para uma resposta glicêmica mais controlada.

Uma metanálise publicada na revista Food & Function, que reuniu cinco estudos prospectivos com mais de 228 mil participantes, identificou que pessoas com maior consumo de maçãs e peras apresentavam risco 18% menor de desenvolver diabetes tipo 2. O resultado indica uma associação, mas não comprova que comer essas frutas, por si só, impeça o surgimento da doença.



4. Contribui para a saúde cardiovascular

A maçã contém polifenóis, como quercetina e catequinas, que apresentam propriedades antioxidantes e são estudados por seus possíveis efeitos sobre a saúde cardiovascular. Uma pesquisa publicada no The American Journal of Clinical Nutrition observou melhora na função dos pequenos vasos sanguíneos após oito semanas de consumo de duas maçãs por dia. No entanto, não foi identificada redução significativa da pressão arterial.

Outra revisão sistemática com metanálise encontrou associação entre maior consumo de maçãs e peras e um risco aproximadamente 11% menor de doenças cerebrovasculares, incluindo o acidente vascular cerebral (AVC). Os resultados, porém, não comprovam que o consumo da fruta previna infartos ou AVCs.

