CRESCIMENTO INFANTIL

Roupa e sapato que não mudam de tamanho podem ser sinais de alerta no crescimento da criança

Pediatra endocrinologista explica por que a evolução das roupas e dos calçados pode ajudar os pais a perceber alterações na trajetória de crescimento

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:00

Roupa e sapato que não mudam de tamanho podem ser sinais de alerta no crescimento da criança Crédito: Imagem gerada pela IA

Crianças crescem em ritmos diferentes, e pequenas mudanças percebidas no dia a dia podem ajudar os pais a acompanhar esse processo. A necessidade de trocar roupas e calçados ao longo dos meses é uma delas. Por outro lado, quando a criança passa longos períodos usando a mesma numeração ou tamanho de roupa, sem mudanças aparentes na estatura, vale conversar com o pediatra para avaliar se o crescimento está seguindo o esperado para a idade.

Em 20 de setembro, o Dia Internacional de Atenção ao Crescimento Infantil reforça a importância de acompanhar a evolução da criança de forma contínua. Mais do que observar apenas a altura em determinado momento, o acompanhamento permite analisar a trajetória individual e identificar possíveis desacelerações que mereçam investigação.

“Crianças crescem em ritmos diferentes, e uma criança ser mais baixa que outra, por exemplo, não significa necessariamente que exista algum problema. O mais importante é acompanhar a trajetória individual e observar se ela está mantendo um padrão de crescimento esperado”, explica Renata Machado, médica endocrinologista pediatra.

Segundo a especialista, não é um sinal isolado que determina se existe alguma alteração. A evolução das medidas ao longo do tempo e a combinação de diferentes aspectos do desenvolvimento são mais importantes para decidir quando é necessário investigar.

O que roupas e sapatos podem mostrar?

O tamanho dos pés é uma das mudanças que podem ser percebidas naturalmente pelos pais. Conforme a criança cresce, é comum que os calçados deixem de servir e precisem ser substituídos por números maiores. Quando a numeração permanece a mesma por um período prolongado, especialmente se isso representar uma mudança em relação ao ritmo de crescimento observado anteriormente, a informação pode ser levada ao pediatra. Sozinha, porém, a numeração do calçado não permite concluir que exista um problema de crescimento.

O mesmo vale para as roupas. Calças, mangas, uniformes e outras peças normalmente precisam ser trocados conforme a criança aumenta de tamanho. Se as peças continuam servindo por muito tempo, sem necessidade de adquirir tamanhos maiores, os pais podem observar se houve também alguma mudança na estatura durante esse período.

Mais importante que a altura é a trajetória

Uma criança naturalmente mais baixa ou mais alta do que outras da mesma idade pode estar crescendo normalmente. Por isso, comparar a altura com a de irmãos, colegas ou amigos não é suficiente para avaliar o desenvolvimento. O principal indicador é a trajetória individual da criança. Se ela deixa de acompanhar o próprio padrão ou apresenta uma desaceleração persistente, o pediatra pode analisar as medidas registradas ao longo do tempo e verificar como elas se comportam na curva de crescimento.

Esse acompanhamento também ajuda a diferenciar uma característica individual de uma possível alteração que precise ser investigada. Por isso, consultas periódicas e registros de peso e altura são importantes durante a infância.

Quando é preciso procurar o pediatra?

Se os pais perceberem mudanças persistentes no ritmo de crescimento, o ideal é conversar com o profissional responsável pelo acompanhamento da criança. O médico pode avaliar a curva de crescimento a partir das medições realizadas ao longo do tempo e, quando necessário, investigar possíveis causas.

Entre as possibilidades estão deficiências hormonais, condições genéticas e outras doenças crônicas, de acordo com a avaliação clínica. A investigação deve considerar o conjunto de características da criança, e não apenas sua altura ou o tamanho das roupas e dos calçados.