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Runner’s face: correr realmente faz o rosto envelhecer mais rápido? Especialista explica

Perda significativa de gordura corporal pode deixar algumas estruturas do rosto mais marcadas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:47

Runner's face: a corrida faz o rosto envelhecer mais rápido?
Runner's face: a corrida faz o rosto envelhecer mais rápido? Crédito: drazen_zigic

Rosto mais fino, redução do volume facial, sulcos mais aparentes e uma aparência que indica sinais de envelhecimento. Essas são algumas das características mais frequentemente relacionadas à chamada runner's face, ou “rosto de corredor”, termo utilizado para descrever alterações percebidas no rosto de algumas pessoas que praticam corrida regularmente, especialmente quando o exercício está associado a uma redução significativa da gordura corporal.

Apesar da expressão, o runner's face não é uma condição médica e a corrida, isoladamente, não acelera o envelhecimento facial. Segundo o cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista Bruno Cantharino, a principal explicação está na redução da gordura do rosto que pode acompanhar processos mais intensos de emagrecimento.

Confira 33 provas de corrida para fazer em agosto de 2026 na Bahia

2 de agosto: Hoka Speed Run - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/hoka-speed-run-2026-salvador-74308 por Reprodução
2 de agosto: Corrida Hiperideal - Feira de Santana. Largada: Hiperideal Feira de Santana, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-hiperideal-2a-edicao-feira-de-santana-87087 por Reprodução
2 de agosto: Corrida Rústica Eco Parque Arraial d’Ajuda - Porto Seguro. Largada: Eco Parque Arraial d'Ajuda, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-rustica-eco-parque-arraial-dajuda-vida-sport-2026-86991 por Reprodução
2 de agosto: Turbo Run - Salvador. Largada na Orla de Patamares, às 6h30. Mais informações em: https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/vi-turborun por Reprodução
2 de agosto: 16ª Corrida da Superação - Ubaíra. Largada no Jenipapo, às 6h30. Mais informações em: https://platoon.com.br/corrida-da-superacao por Reprodução
2 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Juazeiro. Concentração na Praça Santiago Maior (Praça Cordeiro de Miranda, 41 – Centro), às 6h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---juazeiro por Reprodução
8 de agosto: Caramelo Run - Capim Grosso. Largada na Praça da Prefeitura, às 17h. Mais informações em: https://platoon.com.br/caramelo-run por Reprodução
9 de agosto: Corrida dos Farmacêuticos - Salvador. Largada: 6h30, no Jardim de Alah. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-dos-farmaceuticos-86339 por Reprodução
9 de agosto: Corrida da Diversidade - Salvador. Largada no Dique do Tororó, às 6h30. Mais informações em: https://ingressosmais.com.br/events/corrida-da-diversidade#/checkout por Reprodução
9 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Feira de Santana. Concentração na Avenida Nóide Cerqueira - Caoa Chery, às 6h30. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---feira-de-santana por Reprodução
9 de agosto: Circuito Pede Run - Senhor do Bonfim. Mais informações em: https://augbcorridas.com.br/evento/pederun-senhor-do-bonfim-2026 por Reprodução
9 de agosto: Santander Track&Field Run Series Shopping Barra - Salvador. Largada: Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame, às 5h30. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/run-series/shopping-barra-2026/ por Reprodução
9 de agosto - Corre Fofo Itabuna/Ilhéus - Ilhéus. Largada na Orla de Ilhéus, às 6h30. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corre-fofo-itabuna-ilheus por Reprodução
15 de agosto - Feira Wine Run - Feira de Santana. Largada: Shopping Avenida - Av. Noide Cerqueira, às 17h. Mais informações em: https://www.races.com.br/feirawinerun-2026 por Reprodução
16 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Itabuna. Concentração no Estacionamento da Câmara Municipal, às 7h.  Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---itabuna por Reprodução
16 de agosto - Runpink - Porto Seguro. Largada na Rotatória 2, às 6h. Mais informações em: https://www.races.com.br/runpink-corrida-and-consciencia-agosto-lilas por Reprodução
16 de agosto: Corrida Apae - Paulo Afonso. Largada no Monumento O Touro e A Sucuri, às 5h30. Mais informações em: https://www.chipower.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/3-corrida-apae-paulo-afonso por Reprodução
16 de agosto: Corrida VaiBem – Etapa Salvador. Largada: Praça de Piatã, Av. Octávio Mangabeira, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-vai-bem-etapa-salvador-87008 por Reprodução
16 de agosto: Porto Saúde Track&Field Experience Running Laboanalise Run - Cruz das Almas. Concentração: Campus UFRB - R. Rui Barbosa, Cruz das Almas, às 6h30. Mais informações em: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-233/ por Reprodução
16 de agosto: SmartFit Run - Salvador. Largada: Clube Espanhol, Barra, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/smart-fit-run-salvador-87088 por Reprodução
16 de agosto: Corrida Cidade Jardim - Amargosa. Largada: Praça do Bosque, às 6h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-cidade-jardim-86962 por Reprodução
16 de agosto: Circuito Petrobras - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 6h30. Mais informações em: https://circuitopetrobras.com.br/etapas/etapa-salvador-ba/ por Reprodução
23 de agosto: Corre Cristão - Salvador. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/corrida-corre-cristo-salvador-2026 por Reprodução
23 de agosto: Desafio Casa Esportiva 15k - Feira de Santana. Largada: Av. Senhor dos Passos, às 6h. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/desafio-15k-casa-esportiva-2026-85551 por Reprodução
23 de agosto: Conexão Litoral - Circuito Itacimirim- Camaçari. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/conexo-litoral-circuito-itacimirim por Reprodução
23 de agosto: Centauro Desbrava - Salvador. Largada: 6h, no Salvador Shopping. Mais informações em: https://page.ticketsports.com.br/centauro-desbrava-2026-i-salvador-ba/ por Reprodução
30 de agosto: Circuito Sesc de Corridas - Vitória da Conquista. Concentração na Avenida Olívia Flores (em frente ao Boulevard Shopping), às 8h. Mais informações em: https://www.sescbahia.com.br/portal/pagina/circuito-sesc-de-corridas---vitoria-da-conquista por Reprodução
30 de agosto: Blue Run - Salvador. Mais informações em: https://www.circuitobluerun.com.br/salvador/unica por Reprodução
30 de agosto: Porto Saúde Track&Field Experience Running Corrida do Samba | Recôncavo - Santo Antônio de Jesus. Largada: Av Carlos do Amaral, Benfica, às 6h30. Mais informações: https://www.tfsports.com.br/tf-experience/experience-236/ por Reprodução
30 de agosto: Mignon Run - Salvador. Largada: Restaurante Mignon, na Graça, às 6h. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/2026/corrida-de-rua/mignon-run-the-taste por Reprodução
30 de agosto: Meia Maratona AABB - Jequié. Largada: Rua C, Distrito Industrial. Mais informações em: https://www.races.com.br/3a-meia-maratona-aabb-jequie-leo-fibrasol por Reprodução
30 de agosto: Smurfs Run - Salvador. Concentração: 6h, no Salvador Norte Shopping. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/smurfs-run-salvador-norte-shopping-86219 por Reprodução
30 de agosto: Meia Maratona Farol a Farol - Salvador. Largada no Clube Espanhol. Mais informações em: https://www.centraldasinscricoes.com.br/evento/meia-maratona-farol-a-farol-2026 por Reprodução
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2 de agosto: Hoka Speed Run - Salvador. Largada no Jardim de Alah, às 5h30. Mais informações em: https://www.ticketsports.com.br/e/hoka-speed-run-2026-salvador-74308 por Reprodução

“Quando existe uma perda importante de gordura corporal, o rosto também pode sofrer essa redução de volume. Com isso, algumas estruturas ficam mais evidentes, os sulcos podem parecer mais profundos e uma flacidez que antes era discreta pode chamar mais atenção”.

A intensidade dessas mudanças pode variar conforme fatores como idade, genética, anatomia facial, qualidade da pele e quantidade de gordura eliminada. Regiões como as têmporas e as maçãs do rosto podem perder volume e fazer com que olheiras, sulcos e outras estruturas faciais fiquem mais marcados. O processo, no entanto, não é exclusivo de quem corre: qualquer emagrecimento significativo pode produzir alterações semelhantes.

Procedimentos estéticos

Quando a perda de volume, a flacidez ou o aumento da evidência dos sulcos começam a causar incômodo, uma avaliação especializada pode ajudar a identificar quais estruturas foram afetadas e quais tratamentos podem ser adequados para cada caso. A indicação depende de características individuais, como idade, anatomia facial, qualidade da pele e intensidade das alterações.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade

Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
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Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Reprodução
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Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
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Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
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Em situações de flacidez mais avançada e deslocamento significativo dos tecidos, procedimentos cirúrgicos podem ser considerados. O Facelift tem como objetivo reposicionar os tecidos da face e suavizar sinais do envelhecimento, enquanto o Deep Plane trabalha em planos mais profundos. Quando também há alterações na região do pescoço, a cervicoplastia pode ser indicada para tratar a flacidez e aprimorar o contorno, melhorando a transição entre rosto e pescoço.

“Não existe um procedimento específico para o chamado runner's face. Precisamos identificar se aquele paciente apresenta predominantemente perda de volume, flacidez, alterações na qualidade da pele ou uma combinação desses fatores. Só a partir dessa análise é possível indicar o tratamento mais adequado”, afirma Bruno.

A corrida não precisa ser deixada de lado por medo de acelerar o envelhecimento do rosto. Para minimizar os efeitos da exposição solar e ajudar a preservar a qualidade da pele, alguns cuidados podem fazer parte da rotina de quem treina ao ar livre:

● Usar protetor solar com proteção UVA e UVB;

● Utilizar bonés, viseiras e óculos de sol durante os treinos;

● Proteger também os lábios;

● Evitar, sempre que possível, os horários de maior incidência de radiação solar;

● Evitar perdas de peso muito rápidas ou acentuadas.

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