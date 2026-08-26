Runner’s face: correr realmente faz o rosto envelhecer mais rápido? Especialista explica

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Thais Borges
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:47
Rosto mais fino, redução do volume facial, sulcos mais aparentes e uma aparência que indica sinais de envelhecimento. Essas são algumas das características mais frequentemente relacionadas à chamada runner's face, ou “rosto de corredor”, termo utilizado para descrever alterações percebidas no rosto de algumas pessoas que praticam corrida regularmente, especialmente quando o exercício está associado a uma redução significativa da gordura corporal.
Apesar da expressão, o runner's face não é uma condição médica e a corrida, isoladamente, não acelera o envelhecimento facial. Segundo o cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista Bruno Cantharino, a principal explicação está na redução da gordura do rosto que pode acompanhar processos mais intensos de emagrecimento.
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“Quando existe uma perda importante de gordura corporal, o rosto também pode sofrer essa redução de volume. Com isso, algumas estruturas ficam mais evidentes, os sulcos podem parecer mais profundos e uma flacidez que antes era discreta pode chamar mais atenção”.
A intensidade dessas mudanças pode variar conforme fatores como idade, genética, anatomia facial, qualidade da pele e quantidade de gordura eliminada. Regiões como as têmporas e as maçãs do rosto podem perder volume e fazer com que olheiras, sulcos e outras estruturas faciais fiquem mais marcados. O processo, no entanto, não é exclusivo de quem corre: qualquer emagrecimento significativo pode produzir alterações semelhantes.
Procedimentos estéticos
Quando a perda de volume, a flacidez ou o aumento da evidência dos sulcos começam a causar incômodo, uma avaliação especializada pode ajudar a identificar quais estruturas foram afetadas e quais tratamentos podem ser adequados para cada caso. A indicação depende de características individuais, como idade, anatomia facial, qualidade da pele e intensidade das alterações.
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Em situações de flacidez mais avançada e deslocamento significativo dos tecidos, procedimentos cirúrgicos podem ser considerados. O Facelift tem como objetivo reposicionar os tecidos da face e suavizar sinais do envelhecimento, enquanto o Deep Plane trabalha em planos mais profundos. Quando também há alterações na região do pescoço, a cervicoplastia pode ser indicada para tratar a flacidez e aprimorar o contorno, melhorando a transição entre rosto e pescoço.
“Não existe um procedimento específico para o chamado runner's face. Precisamos identificar se aquele paciente apresenta predominantemente perda de volume, flacidez, alterações na qualidade da pele ou uma combinação desses fatores. Só a partir dessa análise é possível indicar o tratamento mais adequado”, afirma Bruno.
A corrida não precisa ser deixada de lado por medo de acelerar o envelhecimento do rosto. Para minimizar os efeitos da exposição solar e ajudar a preservar a qualidade da pele, alguns cuidados podem fazer parte da rotina de quem treina ao ar livre:
● Usar protetor solar com proteção UVA e UVB;
● Utilizar bonés, viseiras e óculos de sol durante os treinos;
● Proteger também os lábios;
● Evitar, sempre que possível, os horários de maior incidência de radiação solar;
● Evitar perdas de peso muito rápidas ou acentuadas.