Sabonete íntimo pode causar corrimento? Veja sete mitos e verdades sobre o uso do produto

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Perla Ribeiro
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05:20
Sabonete íntimo ainda divide opiniões entre as mulheres. Para algumas, o produto é indispensável durante o banho; para outras, é desnecessário, já que a higiene comum seria suficiente. A dúvida faz sentido porque a região genital feminina possui características próprias, como o pH e uma microbiota que exerce papel importante na proteção contra infecções. Com mais de quatro décadas de consultório, o ginecologista Dorval Tessari, que atende em Caxias do Sul (RS), separa o que é mito do que é verdade sobre o uso do sabonete íntimo, com base em recomendações da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e em estudos publicados sobre o assunto.
Como higienizar a região íntima
De acordo com as orientações apresentadas pelo ginecologista, alguns cuidados podem fazer parte da rotina: