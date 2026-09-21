SAÚDE DA MULHER

Sabonete íntimo pode causar corrimento? Veja sete mitos e verdades sobre o uso do produto

Ginecologista explica como escolher o sabonete, por que duchas vaginais devem ser evitadas e quais cuidados mudam ao longo da vida

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05:20

Sabonete íntimo pode causar corrimento? Veja sete mitos e verdades sobre o uso do produto Crédito: Imagem: west_photo | Shutterstock

Sabonete íntimo ainda divide opiniões entre as mulheres. Para algumas, o produto é indispensável durante o banho; para outras, é desnecessário, já que a higiene comum seria suficiente. A dúvida faz sentido porque a região genital feminina possui características próprias, como o pH e uma microbiota que exerce papel importante na proteção contra infecções. Com mais de quatro décadas de consultório, o ginecologista Dorval Tessari, que atende em Caxias do Sul (RS), separa o que é mito do que é verdade sobre o uso do sabonete íntimo, com base em recomendações da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e em estudos publicados sobre o assunto.

1. Sabonete de banho comum pode substituir o sabonete íntimo — Mito

A vagina possui pH naturalmente ácido, entre 3,8 e 4,5, faixa que favorece a presença dos lactobacilos, bactérias que ajudam a proteger a região contra infecções. Já os sabonetes de banho costumam apresentar pH mais alcalino, entre 8 e 10. “Usar esse tipo de produto na região desequilibra a microbiota local e deixa a região mais vulnerável a corrimento e irritação”, afirma Tessari. O Manual de Orientação em Patologia do Trato Genital Inferior, da Febrasgo, recomenda produtos que respeitem as características da região e evitem fórmulas perfumadas ou irritantes.

2. Ducha vaginal ajuda a higienizar por dentro — Mito

A vagina possui um processo natural de limpeza por meio das secreções. Por isso, a introdução de água ou outras soluções no canal vaginal não é recomendada para a higiene. O manual da Febrasgo cita recomendações do ACOG, Colégio Norte-Americano de Obstetrícia e Ginecologia, que desaconselha as duchas vaginais tanto para prevenção quanto para tratamento de infecções. “Introduzir água ou qualquer solução dentro do canal vaginal retira a proteção natural e pode até empurrar bactérias para regiões mais internas”, explica o ginecologista. O sabonete íntimo, reforça Tessari, deve ser usado apenas externamente, na vulva.

3. Sabonete íntimo inadequado pode causar corrimento — Verdade

Uma revisão publicada em 2020 na Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente associou o uso excessivo de sabonetes bactericidas à redução dos lactobacilos e à proliferação da Gardnerella vaginalis, bactéria relacionada à vaginose bacteriana. Entre os sintomas descritos estão corrimento com odor, coceira e ardor. Segundo o ginecologista, o problema está principalmente em produtos com ação antisséptica forte ou excesso de perfume, e não necessariamente no sabonete íntimo em si. “O ideal é escolher fórmulas suaves, sem álcool e sem fragrância forte, usadas uma vez ao dia”, afirma Tessari.

4. Produto perfumado limpa melhor e dá mais sensação de frescor — Mito

A sensação de frescor não significa que a região esteja mais limpa. Sabonetes e cremes perfumados podem aumentar o risco de alergias e irritações na região vulvovaginal. “A sensação de frescor não indica limpeza. Muitas vezes é justamente esse tipo de produto que deixa a região ardida e vermelha depois”, diz Dorval. Por isso, a orientação é evitar produtos com fragrâncias e conservantes que possam irritar a região, especialmente quando não há necessidade de utilizá-los.

5. Sabonete íntimo só é necessário para quem tem infecção — Mito

Segundo Tessari, o sabonete íntimo pode fazer parte da rotina de higiene mesmo quando não há sintomas. O especialista recomenda produtos com pH compatível com a região, entre aproximadamente 3,5 e 5, para ajudar a preservar o equilíbrio da microbiota. O produto, porém, não substitui tratamento médico. Mulheres com infecção ativa devem procurar orientação profissional, já que sabonete não trata vaginose, candidíase ou outras infecções.

6. Toda mulher deve usar o mesmo produto durante toda a vida — Mito

As características da região vulvovaginal podem mudar de acordo com a idade e as fases hormonais. Puberdade, gravidez e, principalmente, menopausa provocam alterações que podem deixar a região mais seca e sensível. Tessari, que também atua na área de climatério e reposição hormonal, afirma que mulheres na menopausa podem precisar de produtos ainda mais suaves e, em algumas situações, de hidratante vaginal complementar, sempre com indicação médica. “A pele muda, e o cuidado precisa acompanhar essa mudança”, afirma.

As características da região vulvovaginal podem mudar de acordo com a idade e as fases hormonais. Puberdade, gravidez e, principalmente, menopausa provocam alterações que podem deixar a região mais seca e sensível. Tessari, que também atua na área de climatério e reposição hormonal, afirma que mulheres na menopausa podem precisar de produtos ainda mais suaves e, em algumas situações, de hidratante vaginal complementar, sempre com indicação médica. “A pele muda, e o cuidado precisa acompanhar essa mudança”, afirma.



7. Sabonete íntimo deve ser usado apenas na parte externa — Verdade

Nesse ponto, a orientação é clara: o produto deve ser aplicado somente na vulva, nunca dentro do canal vaginal. A recomendação também é utilizar as mãos durante a higiene, evitando buchas e esponjas, que podem provocar microlesões. Depois da lavagem, a região deve ser bem enxaguada e seca com uma toalha limpa, sem esfregar. Duchas vaginais e sabonetes com ação bactericida agressiva também devem ser evitados sem indicação médica.