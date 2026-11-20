ALERGIAS RESPIRATÓRIAS

Sai do calor e entra no ar-condicionado? Mudança de temperatura pode provocar crises de rinite

Mudanças bruscas de temperatura, ambientes refrigerados e filtros sujos podem desencadear espirros, coriza e nariz entupido. Otorrinolaringologista explica os cuidados e como diferenciar rinite, resfriado e sinusite

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 05:00

Como evitar crises de rinite e sinusite Crédito: Divulgação

O calor costuma levar as pessoas a procurar ambientes com ar-condicionado para aliviar as altas temperaturas. Mas a mudança brusca entre a rua quente e locais muito refrigerados pode provocar desconfortos respiratórios, como espirros, coriza e nariz entupido. O problema pode atingir até quem não tem histórico de alergia, já que a variação térmica pode estimular uma reação da mucosa nasal.

A rinite alérgica atinge cerca de 25% a 30% da população brasileira, segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI). Além dos alérgenos, como ácaros e fungos, mudanças de temperatura e exposição ao ar frio e seco também podem desencadear ou agravar sintomas nasais.

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De acordo com Cristiane Passos Dias Levy, otorrinolaringologista especialista em alergias respiratórias do Hospital Paulista, o contraste entre o calor externo e o ar refrigerado pode provocar uma reação dos vasos sanguíneos da mucosa nasal, conhecida como rinite vasomotora.

“O nariz atua como um filtro e condicionador natural de ar. Ao sair de uma temperatura externa elevada e entrar em uma sala com ar-condicionado muito frio, ocorre uma reação reflexa dos vasos do nariz — quadro conhecido como rinite vasomotora. Isso gera entupimento nasal imediato, espirros e coriza aquosa, mesmo em quem não tem alergia prévia”, explica.

Ventilador e ar-condicionado exigem cuidados

O uso prolongado do ar-condicionado pode reduzir a umidade do ambiente e contribuir para o ressecamento das secreções que protegem as vias aéreas. Quando os filtros não são higienizados corretamente, o aparelho também pode acumular poeira e fungos, favorecendo a exposição a agentes irritantes.

Já os ventiladores podem levantar partículas de poeira acumuladas em móveis e superfícies, mantendo esses materiais em circulação no ambiente. Por isso, a limpeza dos cômodos e dos próprios equipamentos é importante para reduzir possíveis desencadeantes de crises respiratórias. A orientação da especialista é manter o ar-condicionado entre 23 °C e 24 °C, limpar os filtros periodicamente e evitar direcionar o fluxo de ar diretamente para o rosto durante o sono.

Quem utiliza umidificadores ou recipientes com água para aumentar a umidade do ambiente também precisa ter cuidado com a higiene. A água deve ser trocada diariamente e os recipientes precisam ser lavados com frequência para evitar o acúmulo de fungos e a proliferação de mosquitos.

Rinite, resfriado ou sinusite: como diferenciar?Espirros, secreção nasal e sensação de nariz entupido podem aparecer em diferentes condições respiratórias. Por isso, observar os sintomas associados e a duração do quadro ajuda a entender quando é necessário procurar avaliação médica.

Médica destaca algumas características que ajudam a diferenciar os problemas:

Rinite alérgica: costuma provocar coriza líquida e transparente, coceira no nariz, nos olhos ou na garganta e crises de espirros seguidos. Geralmente não causa febre.

Resfriado: pode provocar indisposição, dor de garganta e secreção nasal que fica mais espessa ao longo dos dias. Costuma durar cerca de uma semana.

Sinusite: pode causar dor de cabeça, pressão ou sensação de peso no rosto e secreção nasal. Também pode haver congestão e redução do olfato.



A presença de secreção amarelada ou esverdeada, isoladamente, não confirma sinusite bacteriana. A avaliação deve considerar o conjunto dos sintomas e a evolução do quadro. Se os sintomas persistirem por mais de dez dias, piorarem depois de uma melhora inicial ou vierem acompanhados de febre persistente, é importante procurar um otorrinolaringologista para investigar a causa.

Veja cuidados para proteger a saúde respiratória

Algumas medidas simples podem ajudar a reduzir a exposição a agentes irritantes e aliviar o desconforto nasal:

Faça lavagem nasal: a solução fisiológica a 0,9% pode ser utilizada para limpar as impurezas e hidratar a mucosa nasal.

Mantenha a hidratação: beba água regularmente ao longo do dia.

Prefira pano úmido na limpeza: evite vassouras e espanadores, que levantam poeira e espalham partículas pelo ambiente.

Cuide dos recipientes de água: lave umidificadores e bacias e troque a água diariamente. Não deixe água parada.

Evite a automedicação: não utilize gotas nasais descongestionantes por conta própria. O uso frequente de vasoconstritores pode provocar efeito rebote e piorar a obstrução nasal.

