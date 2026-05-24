O CORPO FALA

Saiba por que a voz das mulheres muda com a idade e o que isso revela sobre o corpo

Médico explica como hormônios, envelhecimento e hábitos influenciam o timbre feminino — e por que rouquidão e voz mais grave nem sempre são “normais”

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:00

Saiba por que a voz das mulheres muda com a idade e o que isso revela sobre o corpo Crédito: (Imagem: Andrii Kobryn | Shutterstock)

A voz também envelhece e, nas mulheres, essa transformação pode ser mais perceptível do que muita gente imagina. Com o passar dos anos, é comum que o timbre se torne mais grave, menos intenso ou até instável. O que pouca gente sabe é que essas mudanças não acontecem por acaso: elas refletem alterações profundas no organismo, especialmente ligadas ao envelhecimento e aos hormônios.

“A voz carrega identidade, emoção e presença. Ao longo da vida, ela passa por transformações naturais, assim como o restante do corpo. Entender esse processo ajuda a encará-lo com mais consciência”, explica o otorrinolaringologista Alexandre Kumagai, do Hospital Paulista. Esse conjunto de mudanças é conhecido como presbifonia: o envelhecimento da voz. Do ponto de vista fisiológico, envolve desde a perda de massa muscular nas pregas vocais até alterações na vibração da mucosa e na lubrificação da laringe.

Hábitos saudáveis 1 de 10

Por que a voz feminina fica mais grave?

Com o avanço da idade, a musculatura responsável pela produção da voz perde tonicidade. Ao mesmo tempo, a mucosa das pregas vocais tende a ficar mais fina e menos hidratada, o que compromete a qualidade da vibração. O resultado pode ser uma voz mais fraca, com soprosidade, tremor ou menor projeção. “A partir dos 50 anos, essas mudanças costumam se tornar mais perceptíveis e evoluem de forma gradual”, afirma o especialista.

O papel da menopausa na mudança da voz

A menopausa é um dos principais pontos de virada na voz feminina. Isso porque a laringe é um órgão sensível aos hormônios. Com a queda do estrogênio, há redução da elasticidade e da lubrificação das pregas vocais. Ao mesmo tempo, o predomínio relativo de hormônios androgênicos pode levar ao espessamento dessas estruturas, o que contribui para um timbre mais grave. “Essa combinação explica por que muitas mulheres percebem a voz mais ‘pesada’ ou diferente nessa fase da vida”, diz Kumagai. Além dos fatores naturais, o estilo de vida pode acelerar, e muito, essas mudanças.

Hábitos que aceleram o envelhecimento vocal

Entre os principais vilões estão:

tabagismo

desidratação

uso excessivo da voz

refluxo

ambientes secos ou poluídos

O consumo frequente de álcool e cafeína também pode agravar o ressecamento da mucosa vocal.

Dá para preservar o timbre?

A boa notícia é que sim — e com medidas relativamente simples. Manter a hidratação adequada, evitar esforço vocal e tratar condições como refluxo são atitudes básicas. A fonoterapia também é considerada uma das principais estratégias para preservar a qualidade vocal. “A terapia vocal ajuda a melhorar a eficiência da voz e reduzir compensações inadequadas. É uma abordagem segura e bastante eficaz”, destaca o médico.

Muito além do som: impacto na autoestima

As mudanças na voz não são apenas físicas. Elas também podem impactar a forma como a mulher se percebe e se comunica. “A voz é um marcador importante de identidade. Alterações podem gerar sensação de envelhecimento precoce ou insegurança, especialmente em ambientes profissionais”, explica Kumagai.