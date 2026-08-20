DIA D

Salvador tem mais de 150 pontos de vacinação neste sábado (22)

Campanha do Dia D de Multivacinação acontece em todo o país

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:29

Vacinação é importante para prevenir riscos de doenças Crédito: Shutterstock

Para participar do Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, neste sábado (22), Salvador terá 162 pontos de vacinação espalhados por toda a cidade, além da sala instalada no Salvador Shopping, que funciona das 9h às 19h, todos os dias da semana. O período de vacinação acontece das 8h às 16h. A campanha segue até 1º de setembro com foco em crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Durante a campanha, as equipes avaliam a situação vacinal de cada criança ou adolescente e aplicam as doses indicadas conforme a idade e o histórico registrado na caderneta, considerando os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. A iniciativa é uma oportunidade para identificar doses pendentes e garantir que os esquemas sejam completados.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas 1 de 18

Ao longo do dia, três shoppings terão pontos de vacinação com horários e públicos específicos. No Salvador Shopping, serão duas salas. A Sala 1 funcionará das 9h às 19h, para menores de 15 anos, enquanto a Sala 2 também funcionará das 9h às 19h, com atendimento para o público a partir de 12 anos.

No Shopping Bela Vista, a vacinação será realizada das 9h às 16h, para menores de 15 anos e público a partir de 12 anos, com vacinas como SCR, influenza e Covid-19. Já no Shopping Paralela, o atendimento ocorrerá das 9h às 19h, para menores de 15 anos.

A relação completa dos pontos que participarão do Dia D será divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde no site oficial da pasta, saude.salvador.ba.gov.br, e no Instagram @smssalvador.