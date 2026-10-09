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Salvador terá aferição de pressão e avaliação por bioimpedância gratuitas neste domingo

Tenda da Drogasil ficará na Avenida Magalhães Neto, das 9h às 13h, durante mais uma edição do projeto Viva Cidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:17

Salvador terá aferição de pressão e avaliação por bioimpedância gratuitas nesse domingo
Salvador terá aferição de pressão e avaliação por bioimpedância gratuitas nesse domingo Crédito: Divulgação

Moradores de Salvador poderão acessar serviços gratuitos de saúde nesse domingo (11), durante mais uma edição do projeto Viva Cidade. A Drogasil levará sua tenda de atendimento à Avenida Magalhães Neto, das 9h às 13h, com aferição de pressão arterial e avaliação por bioimpedância.

Esta será a 12ª participação da rede de farmácias, que integra a RD Saúde, na iniciativa. O Viva Cidade reúne atividades voltadas à saúde, ao bem-estar, à convivência e à qualidade de vida, com propostas para diferentes públicos.

Hipertensão arterial

A hipertensão pode ser mais perigosa do que você pensa por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A hipertensão pode ser mais perigosa do que você pensa por Freepik
A hipertensão pode ser mais perigosa do que você pensa por Freepik
A hipertensão pode ser mais perigosa do que você pensa por Imagem: antoniodiaz | Shutterstock
A hipertensão pode ser mais perigosa do que você pensa por Imagem: Chokniti-Studio | Shutterstock
Alimentos saudáveis por Imagem: Oleksandra Naumenko | Shutterstock
A hipertensão pode ser mais perigosa do que você pensa por Imagem: Syda Productions | Shutterstock
A hipertensão pode ser mais perigosa do que você pensa por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
Alimentos saudáveis por Imagem: artem evdokimov | Shutterstock
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A hipertensão pode ser mais perigosa do que você pensa por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Para Daniel Campos, diretor-executivo de Marketing e Clientes da RD Saúde, levar esses serviços a espaços públicos pode aproximar a população de práticas preventivas. “A prevenção começa também pelo acesso à informação e a serviços de saúde. Estar no Viva Cidade nos permite levar esse cuidado para perto das pessoas e incentivar hábitos que podem fazer parte da rotina”, afirma.

Organizado pela MP3 Marketing, com apoio do Procultura, o Viva Cidade busca incentivar a ocupação dos espaços urbanos por meio de atividades que promovam convivência e bem-estar.

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