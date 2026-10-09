PREVENÇÃO

Salvador terá aferição de pressão e avaliação por bioimpedância gratuitas neste domingo

Tenda da Drogasil ficará na Avenida Magalhães Neto, das 9h às 13h, durante mais uma edição do projeto Viva Cidade

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:17

Salvador terá aferição de pressão e avaliação por bioimpedância gratuitas nesse domingo Crédito: Divulgação

Moradores de Salvador poderão acessar serviços gratuitos de saúde nesse domingo (11), durante mais uma edição do projeto Viva Cidade. A Drogasil levará sua tenda de atendimento à Avenida Magalhães Neto, das 9h às 13h, com aferição de pressão arterial e avaliação por bioimpedância.

Esta será a 12ª participação da rede de farmácias, que integra a RD Saúde, na iniciativa. O Viva Cidade reúne atividades voltadas à saúde, ao bem-estar, à convivência e à qualidade de vida, com propostas para diferentes públicos.

Hipertensão arterial 1 de 9

Para Daniel Campos, diretor-executivo de Marketing e Clientes da RD Saúde, levar esses serviços a espaços públicos pode aproximar a população de práticas preventivas. “A prevenção começa também pelo acesso à informação e a serviços de saúde. Estar no Viva Cidade nos permite levar esse cuidado para perto das pessoas e incentivar hábitos que podem fazer parte da rotina”, afirma.