SINAL DE ALERTA

Sangramento na gengiva não é normal: veja o que pode estar por trás do problema

Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 41,53% dos adultos entre 35 e 44 anos apresentam sangramento gengival. Sintoma pode indicar doenças bucais e até alterações na saúde geral

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 14:21

Sangramento na gengiva não é normal; veja quando o sinal pode indicar uma doença Crédito: Imagem gerada pela IA

Ver sangue na pia depois de escovar os dentes ou perceber sangramento durante o uso do fio dental é uma situação comum para muitos brasileiros. Mas, apesar de frequente, o problema não deve ser tratado como algo normal. O sangramento na gengiva pode ser um sinal de inflamação, infecção ou até de alterações que afetam a saúde de todo o organismo.

Uma pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde identificou que 41,53% dos adultos entre 35 e 44 anos apresentam essa condição periodontal. O número chama atenção para a necessidade de cuidados com a saúde bucal e de acompanhamento odontológico.

Entre as causas mais comuns estão o acúmulo de placa bacteriana, a higiene bucal inadequada e o uso incorreto do fio dental. No entanto, alterações hormonais, determinados medicamentos e algumas doenças também podem provocar o sintoma.

“As principais causas de sangramento na gengiva são o acúmulo de placa bacteriana, a higiene bucal inadequada e o uso incorreto do fio dental. No entanto, alterações hormonais, alguns medicamentos e certas doenças também podem causar esse sintoma”, explica Juliana Barbosa, profissional da área de odontologia do AmorSaúde.

A especialista ressalta que a gengiva pode funcionar como um indicador da saúde bucal e também fornecer sinais sobre as condições gerais do organismo. Por isso, observar a frequência dos sangramentos e identificar outros sintomas é importante para buscar atendimento no momento adequado.

Gengivite e periodontite estão entre as principais causas

Duas das doenças mais associadas ao sangramento gengival são a gengivite e a periodontite. Ambas estão relacionadas ao acúmulo de bactérias, mas apresentam diferentes níveis de comprometimento. “A gengivite causa inflamação na região, enquanto a periodontite pode comprometer os tecidos de sustentação dos dentes”, explica Juliana.

Além dessas condições, outros fatores podem favorecer o sangramento. Alterações no sangue, como a baixa contagem de plaquetas e distúrbios de coagulação, por exemplo, podem dificultar a interrupção de pequenos sangramentos. As mudanças hormonais também podem deixar a gengiva mais sensível. Já o diabetes, especialmente quando está descontrolado, favorece condições que aumentam o risco de infecções e inflamações na boca, como a gengivite e a periodontite.

A deficiência de nutrientes é outro fator que merece atenção. A falta de vitaminas K e B12 e de ferro pode estar associada a sangramentos. A deficiência de vitamina C, quando acentuada, pode provocar escorbuto, doença que também causa sangramento e dor na gengiva.

O uso de medicamentos anticoagulantes e antiplaquetários, que interferem na coagulação do sangue, também pode facilitar a ocorrência de sangramentos. Nesses casos, a avaliação profissional é importante, e o paciente não deve interromper o tratamento por conta própria.

A própria rotina de higiene pode provocar ferimentos quando realizada de maneira inadequada. Escovar os dentes com força excessiva ou passar o fio dental de forma agressiva pode machucar a gengiva. A orientação é utilizar escova de cerdas macias e fazer movimentos suaves durante a limpeza.

Quando o sangramento exige atendimento?

A frequência e a persistência do sangramento são sinais importantes. Se a gengiva sangra repetidamente, mesmo durante uma higiene cuidadosa, é necessário procurar um dentista. A atenção deve ser ainda maior quando o sintoma aparece espontaneamente ou vem acompanhado de dor, inchaço, mau hálito ou mobilidade dos dentes.

“É preciso procurar o atendimento de um dentista quando o sangramento for frequente, persistente ou espontâneo, principalmente se houver dor, inchaço, mau hálito ou mobilidade dos dentes”, orienta Juliana.

Ignorar o problema pode permitir que doenças periodontais avancem e provoquem danos mais graves. Na periodontite, por exemplo, a falta de tratamento pode comprometer os tecidos que sustentam os dentes, levando à mobilidade e até à perda dentária. Em situações mais avançadas, pode ser necessária intervenção cirúrgica.