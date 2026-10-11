PERFIS SANGUÍNEOS INCOMUNS

Sangue raro é transportado na cabine de avião pela segunda vez no Brasil

Bolsa saiu do Ceará para atender paciente em estado grave em Juiz de Fora

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 11:31

Sangue raro cruza o país em voo comercial para atender paciente em estado grave Crédito: Hemoce/Divulgação

O Sistema Único de Saúde (SUS) realizou, nesta quinta-feira (8), o segundo transporte de sangue raro na cabine de um voo comercial, por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde e companhias aéreas. Coletada no Ceará, a bolsa de sangue foi enviada na quinta-feira e chegou nesta sexta-feira (9) a Juiz de Fora (MG), onde um paciente em estado grave aguardava uma transfusão.

A iniciativa busca reduzir o tempo de deslocamento e agilizar o atendimento a pacientes que precisam de tipos sanguíneos raros. O procedimento segue o modelo já utilizado no transporte de órgãos para transplantes. Antes da mudança, as bolsas de sangue raro eram enviadas como carga, modalidade sujeita a prazos mais longos e restrições.

Sangue - o grupo sanguíneo e a longevidade dos centenários 1 de 11

“O transporte de sangue raro envolve situações clínicas que exigem articulação e colaboração entre diferentes instituições. A inclusão desse serviço na parceria entre o Ministério da Saúde, por meio do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), a Anac e as companhias aéreas permitirá agilizar o atendimento a pacientes em qualquer estado do país e viabilizar tratamentos que, de outra forma, poderiam não acontecer. Essa iniciativa fortalece a rede de solidariedade que faz do Brasil e do SUS uma referência para o mundo”, explicou a coordenadora-geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Luciana Maria de Barros Carlos.

Com a atualização do acordo, o transporte de sangue raro poderá ocorrer de forma mais rápida, inclusive durante a noite, nos fins de semana e feriados. A medida busca garantir que o material chegue dentro do prazo necessário para atender pacientes que dependem de transfusões. A parceria reúne o Ministério da Saúde, por meio do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e da Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e companhias aéreas brasileiras.

Entenda o caso

O paciente está internado em Minas Gerais e passou por um transplante renal. Durante os exames realizados antes da transfusão, foi identificado o anticorpo anti-Jsb, que dificultou a busca por sangue compatível. Diante da situação, a rede de hemoterapia acionou o Cadastro Nacional de Sangue Raro (CNSR), por meio do qual foi localizado um doador no Ceará.

O doador compareceu ao hemocentro, onde a bolsa foi coletada e liberada no mesmo dia. Devido à gravidade do quadro clínico, o material foi acondicionado em embalagem apropriada, com controle rigoroso de temperatura, para ser transportado gratuitamente na cabine de uma aeronave comercial até Minas Gerais. Outros doadores também estão sendo convocados para atender às necessidades de transfusão do paciente.

Em 12 de setembro, o Ministério da Saúde viabilizou o primeiro transporte gratuito de uma bolsa de sangue raro na cabine de uma aeronave comercial no Brasil. O material saiu de São Paulo com destino ao Piauí para atender a um paciente com doença renal crônica em estado grave, que precisava de transfusão.

Após exames identificarem uma combinação sanguínea extremamente rara, a rede de hemoterapia acionou o Cadastro Nacional de Sangue Raro (CNSR) e encontrou um doador compatível em São Paulo. A transfusão foi realizada com sucesso e, segundo a equipe responsável pelo atendimento, o paciente apresentou bom estado de saúde após o procedimento.

Sangue raro

Além dos sistemas sanguíneos mais conhecidos, como ABO e Rh, existem outros antígenos presentes na superfície das hemácias. Um perfil sanguíneo é considerado raro quando aparece em menos de uma a cada mil pessoas testadas. Nessas situações, encontrar sangue compatível para uma transfusão pode exigir buscas em diferentes estados brasileiros.

Exames como fenotipagem e genotipagem ajudam a identificar características específicas do sangue de pacientes e doadores, facilitando a localização de bolsas compatíveis.

O atendimento depende da integração da rede de hemoterapia, responsável por identificar e localizar doadores, armazenar as bolsas e organizar o transporte. Entre os avanços previstos estão a ampliação da identificação de pessoas com perfis sanguíneos raros, a estruturação de laboratórios de referência e a implantação de técnicas de congelamento das bolsas, que permitirão armazená-las por até dez anos.

Outra iniciativa é a adesão do Brasil à rede mundial de sangue raro, prevista para este mês. A participação permitirá que o país solicite bolsas a outras nações quando necessário e também contribua para o atendimento de pacientes no exterior.

Criado pelo Ministério da Saúde em 2013, o Cadastro Nacional de Sangue Raro (CNSR) reúne atualmente 2.032 doadores e já contribuiu para o atendimento de mais de 300 pacientes.

Quando um hemocentro não encontra sangue compatível no próprio estado, pode recorrer ao cadastro, coordenado pela Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. A equipe identifica possíveis doadores em outras unidades da Federação, organiza a convocação para a coleta e auxilia no transporte do material, para que ele chegue ao paciente em tempo oportuno.

O Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Saúde e as companhias aéreas já prevê o transporte gratuito de órgãos destinados a transplantes. Em 2025, a Central Nacional de Transplantes intermediou 2.016 transportes, dos quais 1.716 foram realizados em voos comerciais e 300 em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).