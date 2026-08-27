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São Paulo confirma três novos casos de sarampo; total chega a 26

Nenhum dos três pacientes possui histórico de vacinação

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11:30

Manchas vermelhas são um dos sintomas do sarampo
Manchas vermelhas são um dos sintomas do sarampo Crédito: Shutterstock

Três novos casos de sarampo foram confirmados na capital paulista, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Com os novos registros, o Estado chega a 26 casos da doença neste ano.

Os novos casos foram identificados em duas crianças menores de 1 ano, um menino e uma menina, e em uma mulher na faixa dos 30 anos. Segundo a SES, nenhum dos três pacientes possui histórico de vacinação.

Vacina contra sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS; veja quando tomar

1ª dose aos 12 meses; por Marcelo Camargo/Agência Brasil
2ª dose aos 15 meses, geralmente com a vacina tetraviral por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para pessoas de 12 meses a 29 anos que não tenham comprovação das doses necessárias, são indicadas duas doses por Divulgação
Entre 30 e 59 anos, a recomendação geral é de uma dose para quem não possui comprovação de vacinação por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em situações de circulação do vírus, autoridades podem ampliar a vacinação e recomendar a chamada dose zero para crianças de 6 a 11 meses por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em 2025, a cobertura nacional chegou a 92,9% para a primeira dose e 78,3% para a segunda, ainda abaixo da meta de 95% para ambas as doses por Shutterstock
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1ª dose aos 12 meses; por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Do total de casos confirmados, 23 foram registrados entre moradores da capital paulista, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Dois casos são importados e os demais estão relacionados à importação, embora a fonte de infecção não tenha sido identificada.

Segundo a pasta, 19 pacientes não possuíam histórico de vacinação ou estavam com o esquema vacinal incompleto.

Cobertura vacinal está abaixo da meta

A secretaria reforça que pessoas de 6 meses a 59 anos que vivem na capital, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo devem procurar as unidades de saúde para se vacinar contra o sarampo.

Dados preliminares de 2026 mostram que a cobertura da primeira dose da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está em 89,35% no Estado. Para a segunda dose, o índice é de 74,64%. Os dois porcentuais estão abaixo da meta de 95%.

Em 2025, a cobertura foi de 94,2% para a primeira dose e de 84,5% para a segunda.

Além da vacinação contra o sarampo nas três cidades, o governo mantém até 1º de setembro a Campanha de Multivacinação nos 645 municípios paulistas. A iniciativa é voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

No último sábado (22), durante o Dia D da campanha, foram aplicadas mais de 600 mil doses de diferentes vacinas em todo o Estado, segundo dados preliminares do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE-SP).

Tags:

são Paulo Vacinação Sarampo

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