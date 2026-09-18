ALERTA

Sarampo pode causar otite e até perda de audição; veja os sinais de alerta em crianças

Inflamação provocada pela doença pode favorecer infecção no ouvido e, em casos mais graves, levar a perfuração do tímpano, mastoidite e meningite

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 13:58

Manchas vermelhas são um dos sintomas do sarampo Crédito: Shutterstock

O Brasil voltou a registrar novos casos de sarampo em 2026, mesmo após ter recebido, em novembro de 2024, a recertificação da eliminação da circulação endêmica da doença. Entre as complicações que podem surgir está a otite média aguda, uma infecção no ouvido que provoca dor e pode afetar a audição. Em situações mais graves, o quadro pode causar danos permanentes e outras complicações.

Segundo a otorrinolaringologista Naiara Amorim, do HOPE, o sarampo pode favorecer o desenvolvimento da otite porque provoca uma inflamação intensa nas vias respiratórias e reduz temporariamente as defesas do organismo. “O sarampo é uma infecção viral que compromete temporariamente as defesas do organismo e causa uma inflamação intensa nas vias aéreas, tornando o ouvido um ambiente favorável para uma infecção bacteriana secundária”, explica.

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Por que o sarampo pode favorecer a otite

A inflamação causada pelo sarampo pode provocar inchaço na mucosa do nariz e da garganta e obstruir a tuba auditiva, canal responsável por ventilar e drenar o ouvido médio. Com a passagem comprometida, líquidos e secreções podem se acumular na região. Ao mesmo tempo, a redução temporária da imunidade facilita a multiplicação de bactérias que já estão presentes nas vias respiratórias. “Com a presença de secreção e as defesas do organismo reduzidas, as bactérias podem se proliferar rapidamente, gerando a infecção e o pus característicos da otite”, comenta a especialista.

Os principais sintomas da otite média aguda são dor intensa no ouvido, febre, mal-estar e sensação de ouvido tampado. Em bebês e crianças pequenas, que nem sempre conseguem explicar o que estão sentindo, os responsáveis precisam ficar atentos principalmente às mudanças de comportamento. Irritabilidade fora do habitual, choro persistente, dificuldade para dormir, despertares frequentes, recusa alimentar e o hábito de puxar ou esfregar a orelha podem indicar dor.

“A criança pode demonstrar o desconforto principalmente pelo comportamento. O choro costuma piorar quando ela é colocada deitada e a recusa alimentar também pode acontecer porque sugar e engolir alteram a pressão dentro do ouvido e aumentam a dor”, explica Naiara. A presença de secreção ou sangue saindo pelo canal auditivo também exige avaliação médica, pois pode indicar uma ruptura do tímpano provocada pela pressão do líquido acumulado.

Infecção pode afetar a audição

A otite pode provocar uma alteração temporária ou permanente na audição. O líquido acumulado no ouvido médio pode dificultar a passagem do som e causar uma perda auditiva condutiva, que tende a melhorar conforme a infecção é controlada. Em quadros mais graves, porém, podem ocorrer danos estruturais ou lesões na orelha interna, levando a uma perda auditiva neurossensorial.

“O diagnóstico precoce e o tratamento correto são fundamentais para conter o avanço da infecção e proteger a audição. Quando existe demora na busca por atendimento ou o quadro não é tratado adequadamente, podem surgir complicações como infecção crônica, perfuração do tímpano e mastoidite”, afirma a médica. Em situações extremas, a infecção pode se espalhar para o sistema nervoso e provocar meningite. Por isso, mesmo depois que os principais sintomas do sarampo desaparecem, os responsáveis devem continuar observando possíveis alterações.

Dor de ouvido, sensação de ouvido tampado, zumbido, secreção ou mudanças na resposta da criança aos sons são sinais que merecem atenção. Pedir repetidamente para que frases sejam repetidas, não responder prontamente quando é chamada ou aumentar o volume da televisão e de outros aparelhos também podem indicar alguma alteração auditiva. “Quando existem sintomas persistentes após uma infecção, uma avaliação com pediatra e otorrinolaringologista pode ser importante para verificar a integridade do tímpano e das funções auditivas”, comenta Naiara.

Vacinação ajuda a prevenir complicações

O sarampo não é a única doença infecciosa que pode afetar o ouvido. Meningite, caxumba, rubéola, gripe e até resfriados comuns também podem favorecer quadros de otite ou, em determinadas situações, provocar danos ao sistema auditivo. A prevenção dessas complicações começa pelo controle das próprias doenças infecciosas. A vacinação tem papel fundamental nesse processo. A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola, enquanto as vacinas pneumocócica e meningocócica ajudam a prevenir infecções bacterianas relacionadas a quadros graves e também a alguns casos de otite.