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Sarampo pode causar otite e até perda de audição; veja os sinais de alerta em crianças

Inflamação provocada pela doença pode favorecer infecção no ouvido e, em casos mais graves, levar a perfuração do tímpano, mastoidite e meningite

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 13:58

Manchas vermelhas são um dos sintomas do sarampo
Manchas vermelhas são um dos sintomas do sarampo Crédito: Shutterstock

O Brasil voltou a registrar novos casos de sarampo em 2026, mesmo após ter recebido, em novembro de 2024, a recertificação da eliminação da circulação endêmica da doença. Entre as complicações que podem surgir está a otite média aguda, uma infecção no ouvido que provoca dor e pode afetar a audição. Em situações mais graves, o quadro pode causar danos permanentes e outras complicações.

Segundo a otorrinolaringologista Naiara Amorim, do HOPE, o sarampo pode favorecer o desenvolvimento da otite porque provoca uma inflamação intensa nas vias respiratórias e reduz temporariamente as defesas do organismo. “O sarampo é uma infecção viral que compromete temporariamente as defesas do organismo e causa uma inflamação intensa nas vias aéreas, tornando o ouvido um ambiente favorável para uma infecção bacteriana secundária”, explica.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
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Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

Por que o sarampo pode favorecer a otite

A inflamação causada pelo sarampo pode provocar inchaço na mucosa do nariz e da garganta e obstruir a tuba auditiva, canal responsável por ventilar e drenar o ouvido médio. Com a passagem comprometida, líquidos e secreções podem se acumular na região. Ao mesmo tempo, a redução temporária da imunidade facilita a multiplicação de bactérias que já estão presentes nas vias respiratórias. “Com a presença de secreção e as defesas do organismo reduzidas, as bactérias podem se proliferar rapidamente, gerando a infecção e o pus característicos da otite”, comenta a especialista.

Os principais sintomas da otite média aguda são dor intensa no ouvido, febre, mal-estar e sensação de ouvido tampado. Em bebês e crianças pequenas, que nem sempre conseguem explicar o que estão sentindo, os responsáveis precisam ficar atentos principalmente às mudanças de comportamento. Irritabilidade fora do habitual, choro persistente, dificuldade para dormir, despertares frequentes, recusa alimentar e o hábito de puxar ou esfregar a orelha podem indicar dor.

“A criança pode demonstrar o desconforto principalmente pelo comportamento. O choro costuma piorar quando ela é colocada deitada e a recusa alimentar também pode acontecer porque sugar e engolir alteram a pressão dentro do ouvido e aumentam a dor”, explica Naiara. A presença de secreção ou sangue saindo pelo canal auditivo também exige avaliação médica, pois pode indicar uma ruptura do tímpano provocada pela pressão do líquido acumulado.

Infecção pode afetar a audição

A otite pode provocar uma alteração temporária ou permanente na audição. O líquido acumulado no ouvido médio pode dificultar a passagem do som e causar uma perda auditiva condutiva, que tende a melhorar conforme a infecção é controlada. Em quadros mais graves, porém, podem ocorrer danos estruturais ou lesões na orelha interna, levando a uma perda auditiva neurossensorial.

“O diagnóstico precoce e o tratamento correto são fundamentais para conter o avanço da infecção e proteger a audição. Quando existe demora na busca por atendimento ou o quadro não é tratado adequadamente, podem surgir complicações como infecção crônica, perfuração do tímpano e mastoidite”, afirma a médica. Em situações extremas, a infecção pode se espalhar para o sistema nervoso e provocar meningite. Por isso, mesmo depois que os principais sintomas do sarampo desaparecem, os responsáveis devem continuar observando possíveis alterações.

Dor de ouvido, sensação de ouvido tampado, zumbido, secreção ou mudanças na resposta da criança aos sons são sinais que merecem atenção. Pedir repetidamente para que frases sejam repetidas, não responder prontamente quando é chamada ou aumentar o volume da televisão e de outros aparelhos também podem indicar alguma alteração auditiva. “Quando existem sintomas persistentes após uma infecção, uma avaliação com pediatra e otorrinolaringologista pode ser importante para verificar a integridade do tímpano e das funções auditivas”, comenta Naiara.

Vacinação ajuda a prevenir complicações

O sarampo não é a única doença infecciosa que pode afetar o ouvido. Meningite, caxumba, rubéola, gripe e até resfriados comuns também podem favorecer quadros de otite ou, em determinadas situações, provocar danos ao sistema auditivo. A prevenção dessas complicações começa pelo controle das próprias doenças infecciosas.  A vacinação tem papel fundamental nesse processo. A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola, enquanto as vacinas pneumocócica e meningocócica ajudam a prevenir infecções bacterianas relacionadas a quadros graves e também a alguns casos de otite.

 A imunização contra a influenza também contribui para reduzir infecções respiratórias que podem favorecer complicações no ouvido. “Ao evitar as doenças infecciosas, também reduzimos o risco de suas complicações. Manter a vacinação em dia e procurar avaliação médica diante de sinais de alteração no ouvido são medidas importantes para preservar a saúde auditiva, principalmente entre as crianças”, pontua a otorrinolaringologista.

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