PREVENÇÃO

Sedentarismo e má postura podem acelerar dores e lesões; veja cinco hábitos para proteger ossos e articulações

Especialista explica como atividade física, ergonomia, alimentação e acompanhamento médico ajudam a preservar a mobilidade e reduzir riscos ao longo da vida

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:00

Sedentarismo e má postura podem acelerar dores e lesões; veja cinco hábitos para proteger ossos e articulações Crédito: Imagem gerada pela IA

Sedentarismo, má postura e excesso de esforço físico estão entre os fatores que podem comprometer a saúde dos músculos, ossos e articulações ao longo do tempo. No Brasil, as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) estão entre as doenças ocupacionais mais frequentes, enquanto problemas como osteoporose, artrose e dores lombares também podem afetar a mobilidade e a qualidade de vida.

Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 67.599 casos de LER/DORT no país entre 2007 e 2016, aumento de 184% no período. Entre 2018 e 2023, foram contabilizados outros 46.307 casos, com pico em 2023. Homens representaram 53,13% dos registros e mulheres, 46,87%. A faixa etária entre 40 e 59 anos concentrou a maior parte dos casos.

Sete exercícios simples que podem ajudar a aliviar dores nas costas 1 de 7

A osteoporose também representa uma preocupação, principalmente entre pessoas mais velhas. Dados do governo indicam que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com 50 anos ou mais terão uma fratura osteoporótica ao longo da vida. No caso das fraturas de quadril, aproximadamente 5% dos pacientes morrem durante a internação, 12% nos três meses seguintes e até 20% no período de um ano, conforme dados estrangeiros utilizados como parâmetro.

Por que a prevenção começa antes da dor

Para o ortopedista Fabiano Nunes, da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, hábitos cotidianos têm papel importante tanto na prevenção quanto no tratamento de problemas musculoesqueléticos.“Hábitos saudáveis são a alma para o tratamento e para a prevenção de problemas ortopédicos. Atividade física, boa postura, alimentação adequada, calçados e roupas corretas: juntos, eles fazem a diferença”, afirma.

Segundo o especialista, problemas como artrose, lesões tendíneas, lombalgias e osteoporose podem ser evitados ou ter sua evolução retardada com medidas preventivas. Alongamento, fortalecimento muscular e postura adequada ajudam a distribuir melhor as cargas sobre o corpo e podem reduzir a sobrecarga nas articulações. “O músculo fragilizado força o osso e a articulação”, explica o médico, ao destacar a importância de manter a musculatura fortalecida e a mobilidade preservada.

Sedentarismo e trabalho podem sobrecarregar o corpo

O estilo de vida moderno também pode contribuir para o aparecimento de dores e lesões. A falta de atividade física compromete a massa muscular, que tem função de proteção das articulações, além de aumentar os riscos relacionados à osteoporose e às fraturas.

No ambiente profissional, longos períodos sem pausas, postura inadequada e estações de trabalho que não respeitam princípios de ergonomia podem favorecer tendinites e dores crônicas. Pequenas mudanças na rotina, entretanto, podem ajudar a reduzir a sobrecarga. “Pequenas adaptações, como ajustar a altura da cadeira, manter o monitor na linha dos olhos, usar apoio de punho e fazer intervalos frequentes, reduzem de forma significativa a sobrecarga mecânica sobre músculos e articulações”, afirma Nunes.

Cinco hábitos que ajudam a proteger ossos e articulações

1. Praticar atividade física regularmente: exercícios ajudam a preservar a massa muscular e contribuem para a proteção das articulações. O ideal é manter uma rotina equilibrada, respeitando os limites do corpo.

2. Trabalhar a flexibilidade: alongamentos e exercícios de mobilidade ajudam a melhorar a amplitude dos movimentos, reduzir a rigidez e diminuir o risco de determinadas lesões.

3. Cuidar da postura e da ergonomia: ajustar cadeira e monitor, fazer pausas durante o trabalho e prestar atenção à posição do corpo ao utilizar celular e computador são medidas que podem reduzir a sobrecarga mecânica.

4. Manter uma alimentação nutritiva: cálcio, vitamina D e outros nutrientes participam do metabolismo ósseo e devem fazer parte de uma alimentação adequada às necessidades de cada pessoa.

5. Evitar o excesso de exercício: treinar além da capacidade de recuperação do organismo pode favorecer lesões musculares, alterações hormonais, sobrecarga articular e prejuízos aos sistemas imunológico e emocional.

Check-up pode identificar riscos antes dos sintomas

Além dos cuidados cotidianos, o acompanhamento médico pode ajudar a identificar alterações antes que elas provoquem limitações mais importantes. Segundo Fabiano Nunes, a avaliação ortopédica não deve ficar restrita a pessoas que já apresentam dor ou sofreram alguma lesão.

“Independentemente da idade ou do nível de atividade, o check-up ortopédico permite identificar riscos de forma precoce. Quanto antes iniciarmos a prevenção ou o tratamento, maiores são as chances de preservar a mobilidade e evitar complicações”, ressalta.

Nesse contexto, a ortopedia não se limita ao tratamento depois que uma lesão acontece. A prevenção pode fazer parte do cuidado ao longo da vida, com atenção à força muscular, flexibilidade, postura, alimentação, ergonomia e ao equilíbrio entre atividade física e descanso.