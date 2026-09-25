Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sedentarismo e má postura podem acelerar dores e lesões; veja cinco hábitos para proteger ossos e articulações

Especialista explica como atividade física, ergonomia, alimentação e acompanhamento médico ajudam a preservar a mobilidade e reduzir riscos ao longo da vida

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:00

Sedentarismo e má postura podem acelerar dores e lesões; veja cinco hábitos para proteger ossos e articulações
Sedentarismo e má postura podem acelerar dores e lesões; veja cinco hábitos para proteger ossos e articulações Crédito: Imagem gerada pela IA

Sedentarismo, má postura e excesso de esforço físico estão entre os fatores que podem comprometer a saúde dos músculos, ossos e articulações ao longo do tempo. No Brasil, as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) estão entre as doenças ocupacionais mais frequentes, enquanto problemas como osteoporose, artrose e dores lombares também podem afetar a mobilidade e a qualidade de vida.

Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 67.599 casos de LER/DORT no país entre 2007 e 2016, aumento de 184% no período. Entre 2018 e 2023, foram contabilizados outros 46.307 casos, com pico em 2023. Homens representaram 53,13% dos registros e mulheres, 46,87%. A faixa etária entre 40 e 59 anos concentrou a maior parte dos casos.

Sete exercícios simples que podem ajudar a aliviar dores nas costas

Passar horas olhando para telas pode provocar tensão e rigidez no pescoço. Para ajudar a aliviar o desconforto, incline a cabeça lentamente para os lados, para frente e para trás. Os movimentos devem ser suaves, sem balanços ou mudanças bruscas de direção. O exercício pode ser feito durante uma pausa sempre que houver sensação de tensão na região. por Imagem gerada pela IA
A região dos ombros costuma acumular tensão depois de longos períodos diante do computador. Para fazer o exercício, mantenha a postura ereta e faça círculos lentos com os ombros, primeiro para frente e depois para trás. O movimento ajuda a trabalhar a mobilidade e pode proporcionar relaxamento da musculatura da parte superior das costas. por Imagem gerada pela IA
Horas sentado podem favorecer uma postura mais fechada, com os ombros projetados para frente. Para alongar o peitoral, apoie um dos braços em uma parede ou batente e gire lentamente o tronco para o lado oposto, até sentir um alongamento confortável. O movimento ajuda a reduzir a tensão acumulada na parte anterior do corpo e pode contribuir para um melhor alinhamento corporal. por Imagem gerada pela IA
A lombar está entre as regiões que mais sofrem com longos períodos na mesma posição. Sentado em uma cadeira, estenda os braços para a frente e arredonde levemente as costas, como se tentasse alcançar algo à sua frente. O movimento deve ser lento e confortável, sem provocar dor. por Imagem gerada pela IA
O excesso de tempo sentado pode deixar o quadril mais rígido e reduzir a mobilidade da região. Em pé, dê um passo à frente e flexione levemente o joelho da perna dianteira, mantendo a outra estendida atrás. O exercício ajuda a trabalhar a musculatura do quadril e pode aliviar tensões que interferem no conforto e na postura. por Imagem gerada pela IA
Para trabalhar a mobilidade da coluna e aliviar a tensão nas laterais do tronco, eleve um dos braços acima da cabeça e incline suavemente o corpo para o lado oposto. O movimento deve provocar apenas uma sensação confortável de alongamento. Além de favorecer a flexibilidade, pode proporcionar relaxamento muscular. por Imagem gerada pela IA
Quem passa boa parte do dia utilizando computador pode sobrecarregar punhos e antebraços sem perceber. Estenda um braço à frente e, com a outra mão, puxe suavemente os dedos em direção ao corpo. Faça o movimento sem provocar dor. Por ser rápido e simples, o alongamento pode ser repetido durante as pausas ao longo do expediente. por Imagem gerada pela IA
1 de 7
Passar horas olhando para telas pode provocar tensão e rigidez no pescoço. Para ajudar a aliviar o desconforto, incline a cabeça lentamente para os lados, para frente e para trás. Os movimentos devem ser suaves, sem balanços ou mudanças bruscas de direção. O exercício pode ser feito durante uma pausa sempre que houver sensação de tensão na região. por Imagem gerada pela IA

A osteoporose também representa uma preocupação, principalmente entre pessoas mais velhas. Dados do governo indicam que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com 50 anos ou mais terão uma fratura osteoporótica ao longo da vida. No caso das fraturas de quadril, aproximadamente 5% dos pacientes morrem durante a internação, 12% nos três meses seguintes e até 20% no período de um ano, conforme dados estrangeiros utilizados como parâmetro.

Por que a prevenção começa antes da dor

Para o ortopedista Fabiano Nunes, da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, hábitos cotidianos têm papel importante tanto na prevenção quanto no tratamento de problemas musculoesqueléticos.“Hábitos saudáveis são a alma para o tratamento e para a prevenção de problemas ortopédicos. Atividade física, boa postura, alimentação adequada, calçados e roupas corretas: juntos, eles fazem a diferença”, afirma.

Segundo o especialista, problemas como artrose, lesões tendíneas, lombalgias e osteoporose podem ser evitados ou ter sua evolução retardada com medidas preventivas. Alongamento, fortalecimento muscular e postura adequada ajudam a distribuir melhor as cargas sobre o corpo e podem reduzir a sobrecarga nas articulações. “O músculo fragilizado força o osso e a articulação”, explica o médico, ao destacar a importância de manter a musculatura fortalecida e a mobilidade preservada.

Sedentarismo e trabalho podem sobrecarregar o corpo

O estilo de vida moderno também pode contribuir para o aparecimento de dores e lesões. A falta de atividade física compromete a massa muscular, que tem função de proteção das articulações, além de aumentar os riscos relacionados à osteoporose e às fraturas.

No ambiente profissional, longos períodos sem pausas, postura inadequada e estações de trabalho que não respeitam princípios de ergonomia podem favorecer tendinites e dores crônicas. Pequenas mudanças na rotina, entretanto, podem ajudar a reduzir a sobrecarga. “Pequenas adaptações, como ajustar a altura da cadeira, manter o monitor na linha dos olhos, usar apoio de punho e fazer intervalos frequentes, reduzem de forma significativa a sobrecarga mecânica sobre músculos e articulações”, afirma Nunes.

Cinco hábitos que ajudam a proteger ossos e articulações

1. Praticar atividade física regularmente: exercícios ajudam a preservar a massa muscular e contribuem para a proteção das articulações. O ideal é manter uma rotina equilibrada, respeitando os limites do corpo.

2. Trabalhar a flexibilidade: alongamentos e exercícios de mobilidade ajudam a melhorar a amplitude dos movimentos, reduzir a rigidez e diminuir o risco de determinadas lesões.

3. Cuidar da postura e da ergonomia: ajustar cadeira e monitor, fazer pausas durante o trabalho e prestar atenção à posição do corpo ao utilizar celular e computador são medidas que podem reduzir a sobrecarga mecânica.

4. Manter uma alimentação nutritiva: cálcio, vitamina D e outros nutrientes participam do metabolismo ósseo e devem fazer parte de uma alimentação adequada às necessidades de cada pessoa.

5. Evitar o excesso de exercício: treinar além da capacidade de recuperação do organismo pode favorecer lesões musculares, alterações hormonais, sobrecarga articular e prejuízos aos sistemas imunológico e emocional.

Check-up pode identificar riscos antes dos sintomas

Além dos cuidados cotidianos, o acompanhamento médico pode ajudar a identificar alterações antes que elas provoquem limitações mais importantes. Segundo Fabiano Nunes, a avaliação ortopédica não deve ficar restrita a pessoas que já apresentam dor ou sofreram alguma lesão.

“Independentemente da idade ou do nível de atividade, o check-up ortopédico permite identificar riscos de forma precoce. Quanto antes iniciarmos a prevenção ou o tratamento, maiores são as chances de preservar a mobilidade e evitar complicações”, ressalta. 

Nesse contexto, a ortopedia não se limita ao tratamento depois que uma lesão acontece. A prevenção pode fazer parte do cuidado ao longo da vida, com atenção à força muscular, flexibilidade, postura, alimentação, ergonomia e ao equilíbrio entre atividade física e descanso.

A combinação desses fatores pode contribuir para preservar a mobilidade e a independência, além de reduzir o impacto de dores e problemas musculoesqueléticos na rotina.

Mais recentes

Imagem - Comer muito sal pode afetar o coração mesmo sem aumentar a pressão; entenda

Comer muito sal pode afetar o coração mesmo sem aumentar a pressão; entenda
Imagem - Foi convocado para ser mesário? Veja quantos dias de folga o trabalhador tem direito nas Eleições 2026

Foi convocado para ser mesário? Veja quantos dias de folga o trabalhador tem direito nas Eleições 2026
Imagem - Mega-Sena de R$ 37 milhões faz dois sortudos na Bahia; veja resultado

Mega-Sena de R$ 37 milhões faz dois sortudos na Bahia; veja resultado