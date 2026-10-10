ROTINA SAUDÁVEL

Sedentarismo enfraquece músculos e pode comprometer ossos e articulações; saiba como se proteger

Ficar muito tempo sentado e reduzir a atividade física pode prejudicar a força, a mobilidade e a autonomia; reumatologista explica os riscos e como retomar o movimento com segurança

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:00

Sedentarismo enfraquece músculos e pode comprometer ossos e articulações; veja como se proteger Crédito: Imagem gerada pela Ia

Passar longos períodos sentado e manter uma rotina com pouco movimento pode trazer consequências que vão além da perda de condicionamento físico. A falta de atividade pode contribuir para a redução da força muscular, da mobilidade e da capacidade de realizar tarefas cotidianas, além de afetar a saúde dos ossos e das articulações.

Segundo a reumatologista Cláudia Goldenstein Schainberg, doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e coordenadora do Núcleo de Reumatologia do Hospital Sírio-Libanês, o corpo precisa de estímulos regulares para preservar sua funcionalidade. A inatividade prolongada pode favorecer um ciclo de perda progressiva de capacidade física, no qual a dificuldade para se movimentar leva a pessoa a reduzir ainda mais as atividades.

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A dimensão do problema aparece em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS): cerca de 1,8 bilhão de adultos, aproximadamente 31% da população adulta mundial, não atingem os níveis mínimos recomendados de atividade física. A entidade orienta que adultos pratiquem, ao longo da semana, pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa, além de exercícios de fortalecimento muscular em dois ou mais dias.

Menos movimento pode significar menos força

Os músculos estão entre as estruturas que sentem os efeitos de uma rotina sedentária. Sem estímulos regulares, a força e o condicionamento podem diminuir gradualmente, tornando tarefas como subir escadas, levantar de uma cadeira ou carregar objetos mais difíceis.

“O corpo humano foi feito para se movimentar. Quando reduzimos de maneira importante a nossa atividade física, podemos perder força, mobilidade e condicionamento. Isso cria um ciclo em que a pessoa se movimenta menos porque sente dificuldade ou desconforto e, consequentemente, perde ainda mais capacidade funcional”, afirma Cláudia Schainberg.

A redução da força muscular também pode modificar a maneira como o corpo distribui as cargas durante os movimentos. Quando a musculatura está menos preparada, determinadas estruturas podem ser submetidas a uma demanda maior, o que pode contribuir para desconforto e limitações funcionais.

Fatores como excesso de peso, alterações posturais e lesões anteriores também podem influenciar esse processo. Por isso, manter a musculatura ativa não está relacionado apenas ao desempenho esportivo ou à aparência física. A força muscular é importante para a realização das atividades cotidianas e para a preservação da autonomia ao longo da vida.

O que acontece com as articulações?

As articulações também precisam de movimento para preservar sua funcionalidade. A prática regular de exercícios ajuda a manter a amplitude dos movimentos, enquanto períodos prolongados de inatividade podem contribuir para a rigidez e a redução da mobilidade. Isso não significa, porém, que toda dor articular seja provocada pelo sedentarismo. Doenças reumatológicas, lesões, alterações degenerativas, excesso de peso e outras condições podem estar relacionadas aos sintomas. Quando a dor persiste ou limita as atividades, é importante procurar avaliação médica para investigar a causa.

“É importante diferenciar sedentarismo de uma doença articular. Uma pessoa que sente dor não deve simplesmente interromper todo tipo de movimento. Em muitos casos, a atividade física adequada faz parte do cuidado e deve ser adaptada às condições e limitações de cada indivíduo”, explica a reumatologista.

A recomendação é especialmente relevante para quem já apresenta doenças reumatológicas ou limitações físicas. Nessas situações, a escolha das atividades e a intensidade dos exercícios precisam ser ajustadas às condições de cada pessoa, com orientação profissional quando necessário.

Rotina ativa

Os ossos respondem aos estímulos mecânicos produzidos pelos movimentos do corpo. Atividades que envolvem sustentação do peso corporal e exercícios de fortalecimento muscular podem contribuir para a manutenção da saúde óssea, respeitando as condições individuais. A atenção ganha importância com o envelhecimento, quando a perda de massa e força muscular pode se somar às alterações na estrutura dos ossos. Essa combinação pode comprometer a autonomia e aumentar a vulnerabilidade a quedas e fraturas.

A redução da massa óssea pode levar à osteopenia e à osteoporose, condições diferentes que exigem avaliação e acompanhamento adequados. A falta de atividade física é um dos fatores que merecem atenção, embora a saúde óssea também dependa de aspectos como idade, histórico familiar, alimentação e outras condições de saúde.

“Cuidar da saúde musculoesquelética não deve começar apenas quando aparece uma dor. A prevenção envolve manter-se fisicamente ativo, fortalecer a musculatura, cuidar da alimentação e do peso corporal e fazer avaliações médicas quando houver sintomas ou fatores de risco”, destaca Cláudia.

Como voltar a se movimentar sem exagerar?

Para quem passa a maior parte do dia sentado ou está há muito tempo sem praticar exercícios, a retomada não precisa começar com atividades intensas. A orientação é aumentar o movimento gradualmente, levando em conta idade, condicionamento físico, histórico de saúde e eventuais limitações.

Caminhadas, exercícios de fortalecimento e atividades voltadas à mobilidade são algumas opções para tornar a rotina mais ativa. Também é possível diminuir o tempo contínuo sentado com mudanças simples, como levantar-se periodicamente durante o expediente, caminhar em trajetos curtos e utilizar escadas quando isso for seguro e apropriado. nO objetivo é encontrar formas de movimento que possam ser mantidas ao longo do tempo. Começar com uma carga excessiva pode dificultar a adaptação, enquanto pequenas mudanças incorporadas à rotina ajudam a reduzir os períodos de inatividade.