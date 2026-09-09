PROTEÇÃO FINANCEIRA

Seguro de vida pode pagar indenização após diagnóstico de câncer, infarto e outras doenças; entenda como funciona

Cobertura para doenças graves permite que segurado receba dinheiro após diagnóstico previsto na apólice e use o valor para tratamento ou despesas do dia a dia

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:31

Seguro de vida pode pagar indenização após diagnóstico de câncer, infarto e outras doenças; entenda como funciona Crédito: Shutterstock

Quando se fala em seguro de vida, é comum pensar apenas na proteção financeira dos familiares após a morte do segurado. O produto, porém, também pode incluir uma cobertura que permite receber uma indenização em vida após o diagnóstico de determinadas doenças graves.

Entre as condições que podem estar previstas nas apólices estão câncer, infarto, hepatite aguda, insuficiência renal e queimaduras graves. A lista, no entanto, varia de acordo com o contrato e precisa ser conferida antes da contratação. Nesse modelo, o segurado recebe um valor em dinheiro quando é confirmado o diagnóstico de uma doença contemplada pela apólice.

A quantia é definida no momento da contratação e, conforme as condições do seguro, pode ser utilizada livremente. O dinheiro pode ajudar a custear despesas relacionadas ao tratamento, medicamentos e deslocamentos ou compensar a perda de renda durante um período de afastamento do trabalho.

Quem recebe o dinheiro?

Diferentemente da cobertura tradicional por morte, nesse caso a indenização é paga diretamente ao próprio segurado após o diagnóstico da doença prevista no contrato. O recurso não precisa necessariamente ser usado para o tratamento. A pessoa pode decidir como utilizar o dinheiro, inclusive para manter despesas domésticas enquanto estiver afastada das atividades profissionais.

Segundo Marina Mota Pigatto, diretora de expansão do Grupo Caburé Seguros, a modalidade tem despertado interesse especialmente entre mulheres e profissionais autônomos, que muitas vezes não contam com benefícios trabalhistas durante períodos de afastamento.

Dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base em informações da Superintendência de Seguros Privados (Susep), apontam que os prêmios de seguros com cobertura para doenças graves cresceram 18,1% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

Seguro precisa ser contratado antes do diagnóstico

Um dos principais pontos de atenção é o momento da contratação. A cobertura precisa ser adquirida antes de o segurado receber o diagnóstico da doença. Ao contratar o produto, a seguradora faz uma análise do perfil e dos riscos do cliente, enquanto o segurado escolhe o valor da indenização desejada.

Caso uma doença já tenha sido diagnosticada antes da contratação e essa informação não seja corretamente declarada, a seguradora poderá questionar o pagamento da indenização conforme as condições contratuais e as regras aplicáveis. Por isso, a contratação não deve ser encarada como uma forma de obter dinheiro depois que uma doença já foi descoberta, mas como uma estratégia de proteção financeira para um eventual diagnóstico futuro.

O dinheiro pode ajudar a preservar a renda

O impacto financeiro de uma doença grave não está necessariamente restrito aos gastos médicos. Dependendo da situação, o paciente pode precisar reduzir a jornada ou interromper temporariamente o trabalho, enquanto as despesas da casa continuam. Nesse cenário, a indenização pode ser utilizada para despesas como medicamentos, terapias, transporte, alimentação e contas domésticas, de acordo com a necessidade do segurado.