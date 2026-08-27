ALERTA

Seis em cada 10 brasileiras não fizeram exames ginecológicos preventivos no último ano; saiba os riscos

Levantamento com 800 mulheres mostra que, apesar do maior acesso à informação, vacinação contra o HPV e exames de rastreamento ainda esbarram em desinformação, falta de acesso e tabus

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:55

Dra. Adriana Jardim, Carolina Tonussi, Mirelle Moschella, Dra. Andrea Gadelha e Mari Kruger Crédito: JULIORUA

Seis em cada dez brasileiras não realizaram exames ginecológicos preventivos no último ano, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva conduzida em parceria com o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA). O levantamento, que ouviu 800 mulheres de 18 a 45 anos de todas as regiões do país, também aponta que 61% não fizeram o exame Papanicolau no período, enquanto 39% disseram ter realizado o procedimento.

Especialistas alertam que não fazer exames ginecológicos preventivos atrasa o diagnóstico precoce de doenças graves, como o câncer de colo do útero, e impede o tratamento oportuno de infecções silenciosas.

Os dados foram apresentados em São Paulo (SP) na terça-feira (25), em evento relacionado à campanha Setembro em Flor, que chama atenção para a prevenção e o diagnóstico dos tumores ginecológicos. A pesquisa mostra que, embora o conhecimento sobre prevenção tenha avançado, ainda existe uma distância entre saber da importância dos cuidados e efetivamente realizá-los.

Entre as mulheres que não fizeram o Papanicolau, os principais motivos apontados foram a falta de solicitação médica (31%), falta de tempo (19%), desconhecimento sobre a necessidade do exame (15%), dificuldade para conseguir consulta (12%) e falta de dinheiro para realizar o procedimento (8%). Vergonha (8%), medo de sentir dor ou de ser invasivo (7%), indisponibilidade no SUS (7%), medo do resultado (3%) e falta de dinheiro para deslocamento (3%) também apareceram entre as respostas.

O levantamento mostra ainda que 39% das entrevistadas fizeram o Papanicolau no último ano, contra 37% em 2025. Já o teste de DNA-HPV foi realizado por 22% das mulheres, ante 13% no ano anterior.

Vacinação contra o HPV

A vacinação também aparece como um dos pontos de atenção. 89% das mulheres consideram importante tomar a vacina contra o HPV, mas ainda existem obstáculos para a imunização.

Entre aquelas que não receberam a vacina, os principais motivos apontados foram a percepção de que a imunização “não é para a minha idade”, o custo para ter acesso à vacina e o desconhecimento sobre a existência ou a necessidade da vacinação.

Para a oncologista clínica Andréa Gadelha, presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos (EVA), o combate ao câncer do colo do útero também passa por enfrentar os tabus relacionados ao HPV.

“O tabu é porque é uma doença sexualmente transmissível. Sexo faz parte da vida de qualquer um de nós e a gente não pode deixar de falar sobre ele”, afirmou.

Segundo a médica, a infecção pelo HPV é comum entre pessoas sexualmente ativas e ter contato com o vírus não significa necessariamente desenvolver câncer. Ela também destacou que o diagnóstico não deve ser associado a julgamentos sobre a vida sexual da mulher.

“O julgamento de achar que ter HPV significa promiscuidade não tem nada a ver. Às vezes, o HPV pode ser pego em apenas uma relação”, explicou.

Cerca de 20 mulheres morrem por dia

O câncer do colo do útero continua sendo um dos principais desafios de saúde pública relacionados à saúde feminina. Segundo os dados apresentados no evento, 7.493 mulheres morreram em decorrência da doença no Brasil em 2024, o equivalente a cerca de 20 mortes por dia.

As projeções do Instituto Nacional de Câncer (INCA) também indicam 19.310 novos casos da doença por ano entre 2026 e 2028, número que representa aumento de aproximadamente 14% na incidência em comparação com o triênio anterior.

O HPV está relacionado a praticamente todos os casos de câncer do colo do útero, e a prevenção envolve principalmente vacinação e rastreamento adequado.

Além do câncer do colo do útero, a apresentação destacou outros tumores ginecológicos. A estimativa é de 8.020 novos casos de câncer de ovário e 9.650 de câncer de endométrio por ano no Brasil.

Falta de acolhimento também afasta mulheres

A pesquisa também chama atenção para a experiência das mulheres no atendimento de saúde. Segundo Carolina Tonussi, gerente de Pesquisa Quantitativa do Instituto Locomotiva, parte das entrevistadas relatou experiências pouco acolhedoras.

Ela destacou que uma parcela significativa das mulheres que passaram por atendimentos não se sentiu suficientemente acolhida e que isso pode contribuir para o afastamento dos serviços de saúde.

Carolina também ressaltou que um dos alertas trazidos pelos resultados é o fato de mulheres mais jovens não se enxergarem como parte do grupo que precisa estar atento à prevenção.